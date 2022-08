Fotos exclusivas. Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio: las imágenes que confirman su feliz romance

Y a no se camuflan entre la gente en eventos multitudinarios con coreografías disimuladas ni se saludan como dos conocidos que se encuentran por casualidad. Ya no más. El fin de semana pasado, Zulemita Menem (51), hija del ex presidente Carlos Menem, y Rodolfo D’Onofrio (75), economista (egresado de la UBA), empresario y ex presidente de River Plate, hicieron oficial una relación que, hasta ahora, pertenecía al terreno de los rumores. Fue en el Alvear Palace Hotel, durante el casamiento del economista argentino Guillermo “Willy” Banfi y la maquilladora y ex modelo venezolana María Graciela “Chela” Briceño. Zulemita –es muy amiga de Willy y tiene excelente vínculo con toda la familia– y D’Onofrio llegaron juntos, se mimaron, se sacaron selfies y bailaron pegados hasta las cuatro de la mañana.

Noche del sábado 20 de agosto. Zulemita, con un vestido negro de Valentino, de escote irregular y cut out en la cintura. D’Onofrio fue de traje oscuro y corbata. Robert Remonteo

La fiesta fue la confirmación de un romance que se insinuaba de hacía dos años. La pista más firme había llegado en febrero pasado, cuando el ex dirigente de River acompañó a Zulemita y a sus familiares durante la misa en memoria del ex presidente Carlos Menem, en el primer aniversario de su muerte. Luego, en junio de este año, se sentaron juntos en Roland Garros, en París, durante la semifinal (Rafael Nadal versus Alexander Zverev) y en la final (Nadal versus Casper Ruud) del Grand Slam. Hay quienes aseguran que, tras París, siguieron a Londres y Madrid, en un viaje que mezcló amor, partidos de fútbol y trabajo (Rodolfo mantuvo reuniones con miembros del Comité Olímpico Internacional), pero que respetó la consigna del bajo perfil (no hubo fotos en las redes sociales) que ahora ya no rige más.

Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio llegaron juntos y muy sonrientes. Robert Remonteo

“Al principio, ellos se cuidaban mucho, subían pocas fotos y decían que eran amigos, pero ahora se muestran sin problema”, le contó a ¡HOLA! Argentina una invitada a la boda, que evitó dar su nombre. “Llegaron juntos y, al principio, se quedaron al lado de la pista; pero después, con el paso de las horas, fueron tomando confianza. Durante toda la noche, él fue muy atento con ella: se encargó de que Zulemita tuviera salmón ahumado en todo momento. Y ella nunca dejó de sonreír”, señaló. Y agregó: “Habitualmente, Zulemita va a eventos con amigas, como Mónica Gostanian. Esta es la primera vez que la vemos con un hombre y, así, tan contenta. La notamos cómoda con él, como si la relación estuviera afianzada”.

¿QUIÉN ES ÉL?

Difícil no reconocer a Zulemita, con su pelo larguísimo y su sonrisa amplia. El sábado 20 de agosto y tras la emotiva ceremonia religiosa para los novios en la basílica Nuestra Señora del Pilar, la hija de Carlos Menem y de Zulema Yoma fue el centro de las miradas en el Alvear. Ella estaba impactante con un vestido asimétrico de Valentino y… con un hombre. Al principio, la identidad del acompañante era una incógnita para muchos y otros, que creían reconocerlo, dudaban de que realmente se tratara del ex presidente de River. “Luego, la fiesta y el modo descontracturado en el que fue diseñada ayudaron a que la pareja se moviera sin llamar la atención”, dijo otro de los 180 invitados que iban y venían por el salón Versailles, que fue ambientado como una selva por el arquitecto Javier Iturrioz, quien además usó orquídeas, la flor nacional de Venezuela, en la decoración.

Leopoldo Montes y Javier Iturrioz, que fue el encargado de ambientar el salón Versailles del Alvear. Robert Remonteo

“María Graciela, la novia, quiso que todo fuera verde y frondoso y le transmitió ese deseo a Iturrioz, quien logró interpretar a la perfección la consigna”. Además, no hubo mesas numeradas ni ubicaciones asignadas, sino livings distribuidos en el salón. Salvo por los padres de la novia y del novio [de Venezuela y de Francia, respectivamente], que tenían lugares establecidos, los demás se sentaron y comieron donde quisieron.

“Chela” Briceño, con Charly Fonseca, Fabián Zitta, Carla Peterson, Flavia Fernández y Catalina Lanús. Robert Remonteo

Eso hizo que la pareja se moviera libremente para interactuar y para disfrutar del menú de lomo con arroz oriental y de la barra en la que podían servirse salmón ahumado, langostinos, ceviche, frutos de mar y trucha. Al principio de la fiesta, Zulemita y D’Onofrio estuvieron solos en una de las mesas altas. Más tarde, ella se fue acercando a otros grupos de invitados, entre los que estaban la actriz Carla Peterson (que asistió sin su marido, Martín Lousteau), Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez con su hija Antonia, la productora de moda Victoria Miranda y Santiago Born.

Jorge Corcho Rodríguez y Verónica Lozano con su hija, Antonia, fueron algunos de los invitados a la fiesta. Robert Remonteo

A quienes le preguntaron, Zulemita, radiante y con una sonrisa de oreja a oreja, les reveló el nombre de su compañero de fiesta: Rodolfo Raúl D’Onofrio, oriundo de Ramos Mejía, egresado del Nacional Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y, como se sabe, referente del “mundo millonario”. La nueva pareja de Zulemita tiene tres hijos, Rodolfo, Mercedes y Clara –que tuvo con su ex mujer, Patricia Sbertoli–, y cinco nietos. “Es un amor. Me trata como a una reina”, reveló en la fiesta Zulemita, que es madre de Luca (hijo del empresario milanés Paolo Bertoldi) y de Malek (hijo del empresario Marcelo Pocoví).

PARA ENAMORARSE BIEN…

En el momento de los lentos, Zulemita y Rodolfo bailaron abrazados y divertidos y posaron con mucha complicidad para las fotos sociales y para las selfies que se tomaron juntos. No hubo carnaval carioca, pero sí sonó Raffaella Carrà con sus clásicos “03 03 456″, “Fiesta” y, “Para enamorarse bien, hay que venir al sur”, un hit que les encanta a los amigos franceses y suizos de Willy Banfi, que viajaron a Buenos Aires especialmente para la boda. Cerca de las cuatro de la mañana y al ritmo de “Me solté el cabello”, el tema de Gloria Trevi, Zulemita aún seguía en la pista, bailando con su amor. Quien por estos días visite la cuenta de Instagram de la hija de Carlos Menem entenderá, entonces, por qué hace algunos días, después de que ella posteara la misteriosa frase “Todo me está saliendo bien”, sus amigos le respondieran con comentarios alentadores sobre River, muchos corazones y augurios de felicidad.

En junio de este año, Zulemita y Rodolfo viajaron juntos a París para la final de Roland Garros. Robert Remonteo

Los dos son fanáticos de River y, en octubre de 2020, D’Onofrio, que era presidente del club, invitó a Zulemita y sus hijos Luca y Malek a recorrer las obras en el Monumental. Robert Remonteo

El economista Guillermo “Willy” Banfi y María Graciela “Chela” Briceño, impactante con un diseño realizado por Fabián Zitta, tras la emotiva ceremonia religiosa en la basílica Nuestra Señora del Pilar, en Retiro. Robert Remonteo