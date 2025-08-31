Fútbol y glamour. La empresaria argentina Victoire Cogevina Reynal fue la organizadora de The Women’s Cup en Milán

Junto con su tío, Juan Pablo Reynal, presentaron uno de los campeonatos de fútbol femenino más importantes del mundo en un anfiteatro napoleónico
- 2 minutos de lectura'
Un lugar histórico, atletas de alta competencia, música inspirada en Ibiza y un dresscode en blanco total fueron el marco de lujo del torneo de fútbol femenino The Women’s Cup, en Milán, que convocó a los equipos de las principales ligas mundiales.
Detrás de la organización estuvieron dos argentinos apasionados por el deporte: Victoire Cogevina Reynal, cofundadora y codirectora ejecutiva de Mercury 13, el grupo inversor que celebró por primera vez este campeonato en Italia (y que, además, es propietario del equipo F.C. Como Women) y su tío, Juan Pablo Reynal, CEO de The Women’s Cup.
Con el Palazzo de la Arena Cívica (un anfiteatro inaugurado por Napoleón en 1806) como escenario principal, los partidos del cuadrangular entre la Juventus, el Inter, el Atlético de Madrid y el F.C. Como Women se jugaron en un ambiente elegante. En el VIP, ambientado con sombrillas y sillones blancos junto a la cancha, se ofreció un exquisito catering durante el entretiempo y regalaron carteras de rafia como recuerdo.
“Presenciar el talento y la determinación excepcionales de las jugadoras en la cancha fue realmente inspirador y se demostró lo que es posible para el futuro del fútbol femenino. Poder compartirlo con mi hija lo hizo inolvidable”, dijo Victoire, quien vivió el torneo junto a Charlotte Helene Souki, su hija de 2 años.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Fiesta criolla. En Lincoln, Polito y Mónica Ulloa fueron anfitriones de lujo en Bien Montados
Helen Mirren, a los 80. Su linaje ruso, sus hombres y los superpoderes de la dama de oro del cine
Cóctel de noticias. La “sorpresa” de Pampita, Taína Gravier-Mazza protagonista y Juana Viale, una atleta enamorada
- 1
Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología
- 2
Pierce Brosnan. Te presentamos la gran familia artística y ensamblada detrás de la estrella de Hollywood
- 3
Los hijos de Martín Redrado. ¿A qué se dedican Tomás y Martina y qué los trajo desde Miami y París, donde viven?
- 4
Un beso para el futuro abuelo. ¿Dónde lo sorprendió Carla Pereyra a Cholo Simeone?