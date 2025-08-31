LA NACION

Fútbol y glamour. La empresaria argentina Victoire Cogevina Reynal fue la organizadora de The Women’s Cup en Milán

Junto con su tío, Juan Pablo Reynal, presentaron uno de los campeonatos de fútbol femenino más importantes del mundo en un anfiteatro napoleónico

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Gabriela Guerra
Victoire Cogevina Reynal, cofundadora y codirectora ejecutiva de Mercury 13, el grupo inversor que celebró por primera vez este campeonato en Italia y que, además, es propietario del equipo F.C. Como Women. En brazos, su hija, Charlotte Helene Souki
Un lugar histórico, atletas de alta competencia, música inspirada en Ibiza y un dresscode en blanco total fueron el marco de lujo del torneo de fútbol femenino The Women’s Cup, en Milán, que convocó a los equipos de las principales ligas mundiales.

Detrás de la organización estuvieron dos argentinos apasionados por el deporte: Victoire Cogevina Reynal, cofundadora y codirectora ejecutiva de Mercury 13, el grupo inversor que celebró por primera vez este campeonato en Italia (y que, además, es propietario del equipo F.C. Como Women) y su tío, Juan Pablo Reynal, CEO de The Women’s Cup.

Juan Pablo Reynal, CEO de The Women’s Cup, vivió el torneó junto a su mujer, la modelo misionera Selva Kalem, que, además, es jefa de Relaciones Institucionales del evento
El equipo de la Juventus se consagró campeón tras derrotar al Inter por 2-1 en la final. En el cuadrangular también compitieron el Atlético de Madrid y el F.C. Como Women
“Presenciar el talento y la determinación excepcionales de las jugadoras en la cancha fue realmente inspirador. Poder compartirlo con mi hija lo hizo inolvidable”, dijo Victoire. En la imagen, junto al trofeo de The Women's Cup
Con el Palazzo de la Arena Cívica (un anfiteatro inaugurado por Napoleón en 1806) como escenario principal, los partidos del cuadrangular entre la Juventus, el Inter, el Atlético de Madrid y el F.C. Como Women se jugaron en un ambiente elegante. En el VIP, ambientado con sombrillas y sillones blancos junto a la cancha, se ofreció un exquisito catering durante el entretiempo y regalaron carteras de rafia como recuerdo.

“Presenciar el talento y la determinación excepcionales de las jugadoras en la cancha fue realmente inspirador y se demostró lo que es posible para el futuro del fútbol femenino. Poder compartirlo con mi hija lo hizo inolvidable”, dijo Victoire, quien vivió el torneo junto a Charlotte Helene Souki, su hija de 2 años.

La suiza Alisha Lehmann en acción, con la camiseta del F.C. Como Women. Es una de las futbolistas más admiradas (juega en la selección de su país), con más de 17 millones de seguidores en Instagram
Un sector del VIP, junto a la cancha, con música, tragos y catering de lujo. Las invitadas recibieron una cartera de rafia con el logo de The Women’s Cup
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana
Por Gabriela Guerra
Revista Hola
