Los hijos de Martín Redrado. ¿A qué se dedican Tomás y Martina y qué los trajo desde Miami y París, donde viven?

Los une la sangre, pero también el amor al arte, una pasión que cultivan desde chicos, recorriendo los museos más emblemáticos del mundo de la mano de sus padres. El martes, los hermanos Tomás (29) y Martina (23) Redrado –hijos del economista Martín Redrado y de su primera mujer, Ivana Pagés– recibieron con alegría a los muchos invitados que dijeron presente en el preopening de la 34a edición de arteba, la feria de arte contemporáneo que abrió sus puertas en el Centro Costa Salguero y en la que están participando con su propio espacio, Tomás Redrado Art. Allí se puede apreciar el trabajo de artistas destacados como Jessica Trosman o Flavia Da Rin, entre otros, hasta el domingo 31.

Los hermanos posaron en el espacio de Tomás Redrado Art, en arteba, la galería que él fundó y en la que hoy son socios

Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada, pasó a visitar a su amiga y a felicitarla

Tomás estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella e hizo un intercambio de un año en la Universidad Bocconi, en Milán, donde vivió un tiempo. Hace cuatro años se instaló en Miami: allí están los headquarters de la galería –que tiene sede en José Ignacio– y que él empezó a soñar en pandemia Soledad Aznarez

Martina, que vive en París, acaba de recibirse en Fashion Business. Amante de la moda, posa delante de una obra de Jessica Trosman Soledad Aznarez

Tomás estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella e hizo un intercambio de un año en la Universidad Bocconi, en Milán, donde vivió un tiempo. Hace cuatro años se instaló en Miami: allí están los headquarters de la galería –que además tiene sede en José Ignacio– y que él empezó a soñar en pandemia. su En 2022, posó en exclusiva para ¡HOLA! en su casa de Miami, y entonces contó con mucha ilusión como le fue dando forma a su sueño: “Estando en Milán, en 2019, supe que no me quería dedicar a algo que tuviera que ver con la diplomacia, con Cancillería. Una vez en Buenos Aires, llegó la pandemia y ese fue el segundo disparador. Entonces empecé a pensar en venirme a Miami no bien se pudiera. Mientras tanto comencé a hablar con curadores e historiadores amigos y gente del arte. Con el apoyo de mis padres, compré una cantidad de obras importantes de artistas que encajaban en el proyecto que yo estaba ideando en Buenos Aires, pero para materializar acá. En septiembre de 2020 pude viajar. Al principio, monté un showroom en el departamento de papá y este año abrí mi propia galería”. Consultado de dónde viene su mirada única como galerista, explicó: “Siento que es algo natural en mí. Tuve la suerte de viajar desde muy chico e ir a los museos más importantes del mundo, creo que todo eso te va abriendo la cabeza. Hice algunos cursos de historia del arte y en un futuro mi idea es hacer la carrera de curaduría. Mi parte creativa tiene mucho que ver con la crianza que nos dio mi madre. Hay muchos Pagés con enorme creatividad en sus vidas”.

Tomás con su papá, el reconocido economista Martín Redrado, en una instantánea compartida con motivo del día del Padre

Durante un viaje previo a la boda de su papá con Lulu Sanguinetti, que compartieron, además, con el hijo de ella, Floro Moneta

Un lindísimo retrato del galerista con su mamá, Ivana Pagés

Año 2022, Lago di Como. Martina Redrado (a la derecha, de negro) rodeada por sus amigas, muy feliz el día que su papá se casó con Lulu Sanguinetti en la imponente Villa Balbiano

En su Instagram, Martina compartió una foto en la que se la ve muy parecida a su mamá, Ivana

En cuanto a Martina, que es muy parecida físicamente a su mamá, se sabe que vive en París, es socia de Tomás en la galería y acaba de recibirse en Fashion Business. Íntima amiga de Valentina Barbier (22), la hija mayor de Juliana Awada, el martes se las vio charlando animadamente en el stand e incluso posaron juntas, hechizando con su belleza a los flashes.