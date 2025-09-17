LA NACION

Ganó el amor. Las parejas que brillaron en la gran fiesta de la televisión en Hollywood

La alfombra azul (con looks de Armani en su honor) fue testigo de los romances de hoy y de siempre

Selena Gómez y Benny Blanco y Harrison Ford y Calista Flockhart se mostraron muy enamorados
Selena Gómez y Benny Blanco y Harrison Ford y Calista Flockhart se mostraron muy enamoradosGetty Images

La ceremonia de los Emmy 2025 que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles fue mucho más que una fiesta de la televisión: fue una oda al amor. Las parejas del mundo del espectáculo desfilaron por la alfombra azul con gestos de ternura, miradas cómplices y atuendos que reflejaron su personalidad y conexión (algunos se animaron a combinar sus looks). A la hora de la entrega, The Pitt se quedó con el Emmy en la categoría de Drama, mientras The Studio se consagró como la Mejor Comedia. En la categoría de Comedia, Seth Rogen (The Studio) y Jean Smart (Hacks) ganaron como Mejor Actor y Actriz Protagonista, mientras Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el actor masculino más joven en ganar un Emmy por su papel en Adolescence. Noah Wyle se alzó como Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama por The Pitt, en tanto Britt Lower hizo lo suyo como Mejor Actriz por Severance.

Harrison Ford y Calista Flockhart –ambos vestidos de Armani– celebran quince años de casados derrochando elegancia. Él con smoking negro y ella con un vestido con falda a rayas horizontales satinadas en contraste y joyas de Pasquale Bruni
Harrison Ford y Calista Flockhart –ambos vestidos de Armani– celebran quince años de casados derrochando elegancia. Él con smoking negro y ella con un vestido con falda a rayas horizontales satinadas en contraste y joyas de Pasquale BruniGetty Images
Ambos apostaron por Prada: Adam Brody (nominado a Mejor Actor en una Serie de Comedia por su trabajo en Nobody Wants This) con traje celeste y Leighton Meester con vestido satinado en tonos pastel, con cortes laterales, al que le sumó joyas de Jared Atelier
Ambos apostaron por Prada: Adam Brody (nominado a Mejor Actor en una Serie de Comedia por su trabajo en Nobody Wants This) con traje celeste y Leighton Meester con vestido satinado en tonos pastel, con cortes laterales, al que le sumó joyas de Jared AtelierGetty Images
Kristen Bell, protagonista de la serie Nobody Wants This, rindió homenaje a Giorgio Armani con un vestido con brillos de la colección otoño-invierno 2024 de Armani Privé, que combinó con joyas de Boucherer, y Dax Shepard la acompañó con un traje oscuro
Kristen Bell, protagonista de la serie Nobody Wants This, rindió homenaje a Giorgio Armani con un vestido con brillos de la colección otoño-invierno 2024 de Armani Privé, que combinó con joyas de Boucherer, y Dax Shepard la acompañó con un traje oscuroGetty Images
Ebon Moss-Bachrach, actor de El Oso, se mostró de lo más sonriente junto a su mujer Yelena Yemchuk, una pintora y artista ucraniana
Ebon Moss-Bachrach, actor de El Oso, se mostró de lo más sonriente junto a su mujer Yelena Yemchuk, una pintora y artista ucraniana Getty Images
Selena Gómez –estrella de Only Murders in the Building– y el productor discográfico Benny Blanco (están comprometidos desde diciembre de 2024) se mostraron inseparables. Ella llevó un vestido de Louis Vuitton, de silueta recta y escote halter rematado en una capa fluida, mientras que él eligió un total look en negro
Selena Gómez –estrella de Only Murders in the Building– y el productor discográfico Benny Blanco (están comprometidos desde diciembre de 2024) se mostraron inseparables. Ella llevó un vestido de Louis Vuitton, de silueta recta y escote halter rematado en una capa fluida, mientras que él eligió un total look en negro Getty Images
El actor de la serie Severance, Adam Scott, llegó junto a su mujer Naomi Scott, con looks sobrios y elegantes.
El actor de la serie Severance, Adam Scott, llegó junto a su mujer Naomi Scott, con looks sobrios y elegantes. Getty Images
Taika Waititi y Rita Ora se destacaron por su estilo moderno: el director con smoking blanco y la cantante con un escotado vestido de Miu Miu, anudado a la cintura, desde donde partía una falda envolvente con abertura frontal. Completó su look con joyas de Hearts on Fire
Taika Waititi y Rita Ora se destacaron por su estilo moderno: el director con smoking blanco y la cantante con un escotado vestido de Miu Miu, anudado a la cintura, desde donde partía una falda envolvente con abertura frontal. Completó su look con joyas de Hearts on FireGetty Images
Ben Stiller, productor de Severance, y su mujer Christine fueron una de las parejas más aclamadas de la noche
Ben Stiller, productor de Severance, y su mujer Christine fueron una de las parejas más aclamadas de la nocheGetty Images
Walton Goggins y su mujer Nadia Conners con looks coordinados. El actor de The White Lotus llevó smoking de Louis Vuitton: chaqueta blanca, pantalón recto negro y una camisa de seda. Por su parte, la escritora y directora lució un vestido fluido con un profundo escote en V, mangas largas y un lazo negro a la cintura
Walton Goggins y su mujer Nadia Conners con looks coordinados. El actor de The White Lotus llevó smoking de Louis Vuitton: chaqueta blanca, pantalón recto negro y una camisa de seda. Por su parte, la escritora y directora lució un vestido fluido con un profundo escote en V, mangas largas y un lazo negro a la cinturaGetty Images
Seth Rogen (su serie The Studio fue la gran ganadora) y Lauren Miller eligieron colores vibrantes
Seth Rogen (su serie The Studio fue la gran ganadora) y Lauren Miller eligieron colores vibrantesGetty Images
Scarlett Johansson fue el “+1” de su marido Colin Jost, guionista de Saturday Night Live. La actriz eligió un entallado strapless de Prada, íntegramente drapeado y él apostó por un smoking negro tradicional
Scarlett Johansson fue el “+1” de su marido Colin Jost, guionista de Saturday Night Live. La actriz eligió un entallado strapless de Prada, íntegramente drapeado y él apostó por un smoking negro tradicionalGetty Images
Leslie Bibb y Sam Rockwell, la pareja que brilló en la tercera temporada de The White Lotus. La actriz impactó con un diseño de Armani Privé
Leslie Bibb y Sam Rockwell, la pareja que brilló en la tercera temporada de The White Lotus. La actriz impactó con un diseño de Armani PrivéGetty Images
Jake Gyllenhaal, nominado por su papel en Presumed Innocent, y la modelo Jeanne Cadieu fueron una de las parejas más elegantes. Ella lució un vestido de Schiaparelli con pendientes dorados de la misma firma, que hacía juego con su clutch, mientras que él eligió un smoking clásico de Prada
Jake Gyllenhaal, nominado por su papel en Presumed Innocent, y la modelo Jeanne Cadieu fueron una de las parejas más elegantes. Ella lució un vestido de Schiaparelli con pendientes dorados de la misma firma, que hacía juego con su clutch, mientras que él eligió un smoking clásico de Prada Getty Images
Jason Segel, protagonista de How I Met Your Mother, y Kayla Radomski, coordinaron sus looks en negro
Jason Segel, protagonista de How I Met Your Mother, y Kayla Radomski, coordinaron sus looks en negroGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.foto: Joe Schildhorn (BFA)
