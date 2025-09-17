Ganó el amor. Las parejas que brillaron en la gran fiesta de la televisión en Hollywood

La ceremonia de los Emmy 2025 que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles fue mucho más que una fiesta de la televisión: fue una oda al amor. Las parejas del mundo del espectáculo desfilaron por la alfombra azul con gestos de ternura, miradas cómplices y atuendos que reflejaron su personalidad y conexión (algunos se animaron a combinar sus looks). A la hora de la entrega, The Pitt se quedó con el Emmy en la categoría de Drama, mientras The Studio se consagró como la Mejor Comedia. En la categoría de Comedia, Seth Rogen (The Studio) y Jean Smart (Hacks) ganaron como Mejor Actor y Actriz Protagonista, mientras Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el actor masculino más joven en ganar un Emmy por su papel en Adolescence. Noah Wyle se alzó como Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama por The Pitt, en tanto Britt Lower hizo lo suyo como Mejor Actriz por Severance.

Harrison Ford y Calista Flockhart –ambos vestidos de Armani– celebran quince años de casados derrochando elegancia. Él con smoking negro y ella con un vestido con falda a rayas horizontales satinadas en contraste y joyas de Pasquale Bruni Getty Images

Ambos apostaron por Prada: Adam Brody (nominado a Mejor Actor en una Serie de Comedia por su trabajo en Nobody Wants This) con traje celeste y Leighton Meester con vestido satinado en tonos pastel, con cortes laterales, al que le sumó joyas de Jared Atelier Getty Images

Kristen Bell, protagonista de la serie Nobody Wants This, rindió homenaje a Giorgio Armani con un vestido con brillos de la colección otoño-invierno 2024 de Armani Privé, que combinó con joyas de Boucherer, y Dax Shepard la acompañó con un traje oscuro Getty Images

Ebon Moss-Bachrach, actor de El Oso, se mostró de lo más sonriente junto a su mujer Yelena Yemchuk, una pintora y artista ucraniana Getty Images

Selena Gómez –estrella de Only Murders in the Building– y el productor discográfico Benny Blanco (están comprometidos desde diciembre de 2024) se mostraron inseparables. Ella llevó un vestido de Louis Vuitton, de silueta recta y escote halter rematado en una capa fluida, mientras que él eligió un total look en negro Getty Images

El actor de la serie Severance, Adam Scott, llegó junto a su mujer Naomi Scott, con looks sobrios y elegantes. Getty Images

Taika Waititi y Rita Ora se destacaron por su estilo moderno: el director con smoking blanco y la cantante con un escotado vestido de Miu Miu, anudado a la cintura, desde donde partía una falda envolvente con abertura frontal. Completó su look con joyas de Hearts on Fire Getty Images

Ben Stiller, productor de Severance, y su mujer Christine fueron una de las parejas más aclamadas de la noche Getty Images

Walton Goggins y su mujer Nadia Conners con looks coordinados. El actor de The White Lotus llevó smoking de Louis Vuitton: chaqueta blanca, pantalón recto negro y una camisa de seda. Por su parte, la escritora y directora lució un vestido fluido con un profundo escote en V, mangas largas y un lazo negro a la cintura Getty Images

Seth Rogen (su serie The Studio fue la gran ganadora) y Lauren Miller eligieron colores vibrantes Getty Images

Scarlett Johansson fue el “+1” de su marido Colin Jost, guionista de Saturday Night Live. La actriz eligió un entallado strapless de Prada, íntegramente drapeado y él apostó por un smoking negro tradicional Getty Images

Leslie Bibb y Sam Rockwell, la pareja que brilló en la tercera temporada de The White Lotus. La actriz impactó con un diseño de Armani Privé Getty Images

Jake Gyllenhaal, nominado por su papel en Presumed Innocent, y la modelo Jeanne Cadieu fueron una de las parejas más elegantes. Ella lució un vestido de Schiaparelli con pendientes dorados de la misma firma, que hacía juego con su clutch, mientras que él eligió un smoking clásico de Prada Getty Images

Jason Segel, protagonista de How I Met Your Mother, y Kayla Radomski, coordinaron sus looks en negro Getty Images