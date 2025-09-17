Ganó el amor. Las parejas que brillaron en la gran fiesta de la televisión en Hollywood

La alfombra azul (con looks de Armani en su honor) fue testigo de los romances de hoy y de siempre
La ceremonia de los Emmy 2025 que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles fue mucho más que una fiesta de la televisión: fue una oda al amor. Las parejas del mundo del espectáculo desfilaron por la alfombra azul con gestos de ternura, miradas cómplices y atuendos que reflejaron su personalidad y conexión (algunos se animaron a combinar sus looks). A la hora de la entrega, The Pitt se quedó con el Emmy en la categoría de Drama, mientras The Studio se consagró como la Mejor Comedia. En la categoría de Comedia, Seth Rogen (The Studio) y Jean Smart (Hacks) ganaron como Mejor Actor y Actriz Protagonista, mientras Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el actor masculino más joven en ganar un Emmy por su papel en Adolescence. Noah Wyle se alzó como Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama por The Pitt, en tanto Britt Lower hizo lo suyo como Mejor Actriz por Severance.
