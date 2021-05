Harry. Reapareció como un rockstar: promueve la vacunación contra el covid

Después de haber asistido al funeral de su abuelo el duque de Edimburgo, celebrado el 17 de abril en el Reino Unido, el príncipe Harry (36) tuvo su primera aparición pública y fue nada menos que arriba de un escenario. El evento en cuestión fue Vax Live: The Concert to Reunite the World, organizado el domingo pasado en el SoFi Stadium de California para promover la vacunación mundial contra el Covid-19. “Esta pandemia no puede terminar a menos que actuemos colectivamente. La vacuna debe distribuirse a todos en todas partes. No podemos descansar o recuperarnos verdaderamente hasta que haya una distribución justa en todos los rincones del mundo”, dijo el duque de Sussex durante el show que también contó con el apoyo de Sean Penn, Jennifer López, Ben Affleck, J. Balvin y Selena Gómez, entre otros. “Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión. Necesitamos levantar a toda la humanidad y asegurarnos de que ninguna persona se quede atrás. Lo que hagamos en este momento quedará en la historia”, dijo Harry durante la grabación del evento que será emitido el 8 de mayo. Si bien su mujer, Meghan Markle, no estuvo presente, se espera que participe a través de una videollamada.

Con la actriz sudafricana Nomzamo Mbatha Getty Images

DESFILE DE ESTRELLAS

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó la cantante Jennifer López, quien veinte días después de haber anunciado su ruptura de Alex Rodríguez regresó a los escenarios para acompañar la causa. “No pude pasar Navidad con mi madre por primera vez en toda mi vida”, dijo sobre la pandemia, antes de presentar a su madre, Guadalupe Rodríguez. “Estuvimos separadas demasiado tiempo, pero ella está conmigo esta noche y está vacunada”, contó antes de cantar con ella, “Sweet Caroline”, de Neil Diamond. J. Balvin interpretó su hit “Otra noche sin ti”, en lo que fue su primer show desde que confirmó que espera un hijo junto a su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer.

J.Lo hizo su primera aparición pública desde que confirmó su separación de Alex Rodríguez tras cuatro años de relación. Getty Images

J. Balvin protagonizó su vuelta a los escenarios luego de haber anunciado junto a su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer, que serán padres por primera vez. Getty Images

Con un modelo de Victor Glemaud, Selena Gómez se lució como conductora del show Getty Images

