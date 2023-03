Impactante. Gigi Hadid y su maratón de estilo con la que revolucionó Nueva York: seis looks en menos de 24 horas

escuchar

Junto al diseñador de modas Tan France, la modelo de 27 años y ex pareja del cantante Zayn Malik es la nueva conductora del reality Next in Fashion (en la edición anterior lo hizo Alexa Chung). Gigi Hadid, una de las modelos mejor pagas de la industria en la actualidad, reveló: “En Netflix me hicieron pasar por un proceso de audición. Y eso me hizo sentir bien cuando conseguí el trabajo. Sentí que me lo había ganado y me dio la confianza para hacerlo”. Next in Fashion es un programa que reúne a un grupo de doce diseñadores de moda emergentes para competir por la oportunidad de ganar un premio en efectivo de 200 mil dólares. Para promocionar su debut como conductora, Gigi visitó varios programas de televisión y dio clase de estilo con ¡seis looks distintos en menos de 24 horas!

Todo al verde. Cuando visitó el El show de Jimmy Fallon, eligió un conjunto de la colección Alta Costura primavera/verano 2023 de Alexandre Vauthier de chaqueta cruzada con capucha, leggings y botas en punta, que acompañó con joyas de oro blanco y diamantes, entre las que destacan los pendientes en cascada y los anillos haciendo juego. Getty Images

Para asistir a "Today Show", apostó por un look monocromático en tono beige firmado por Brandon Maxwell de bermuda con cintura elastizada y blazer. Getty Images

Una superheroína en Times Square: catsuit de la línea otoño/invierno 2022 de Mugler, bomber de cuero de The Frankie Shop y botas altas. Getty Images

Para la fiesta de presentación de su programa, escogió un minivestido de voluminoso escote Bardot que simula el efecto de una camiseta, diseño de Alexander McQueen. Getty Images

La combinación más sencilla, atemporal e infalible: remera blanca y jeans oversized de tiro bajo, con la estampa de un edificio en blanco. Getty Images

A pesar del frío en Nueva York, Gigi paseó por las calles de la ciudad con un cropped top tejido de manga corta a juego con unos guantes largos y una falda con gran tajo, de Valentino. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Foto: Fabián Heredia de Punto Avi

LA NACION