Infanta Sofía. Por qué la hija menor de los reyes Felipe y Letizia de España será una “estudiante nómade”

El 17 de julio se despejó una de las incógnitas más comentadas en los círculos reales: el futuro académico de la infanta Sofía. La Casa Real de España confirmó que, a partir de septiembre, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia cursará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, una institución privada vinculada a la Universidad de Londres. Pero lo más llamativo no es la elección de la carrera, sino el formato del programa: tres años, tres ciudades, tres culturas. Lisboa, París y Berlín serán las paradas de este recorrido que marca una ruptura con la tradición familiar de los Borbones de estudiar en universidades de España.

Para Forward College (en la foto vemos la sede de Berlín), una institución privada vinculada a la Universidad de Londres, “la educación consiste en cultivar la vida y el mundo que queremos ver mañana”. De ahí que el programa se centre en fomentar diferentes inteligencias: cognitiva, social, emocional y práctica.

La sede de Lisboa donde estudiará la infanta.

El edificio del Forward College en París, que será uno de los "hogares" de Sofía durante los próximos tres años.

Sofía, que ya había dado señales de su espíritu independiente durante su paso por el Atlantic College en Gales, pidió continuar sus estudios en el extranjero. Los Reyes aceptaron, con dos condiciones: que los destinos no estuvieran demasiado lejos de España y que la formación tuviera sentido para su rol institucional. Y así fue. Quienes conocen las inclinaciones de Sofía por las artes se sorprendieron de que eligiera estudios de grado vinculados a la vida política, pero se trató de un pedido que sus padres le hicieron en función de la alta responsabilidad que le corresponde a la infanta como parte de la Corona, aunque la heredera del trono sea su hermana mayor, la princesa Leonor.

El costo anual de los estudios de Sofía ronda los 18.500 euros, más los gastos de vivir en el exterior, que varían entre 11.000 y 16.000 euros. CASA DE S.M. EL REY

La elección de Forward College no es casual: combina excelencia académica con una fuerte apuesta por el desarrollo personal, el liderazgo positivo, la comunicación, la gestión del cambio (en particular, vinculado al medioambiente) y la resolución creativa de problemas. La universidad, que admite sólo una de cada once solicitudes, ofrece clases en grupos reducidos y una experiencia multicultural con estudiantes de más de treinta países. Las clases son en inglés, pero hay materias optativas en portugués, francés y alemán, idiomas que Sofía podrá sumar a su ya nutrido repertorio lingüístico. En cada ciudad, la institución provee alojamiento y apoyo logístico, aunque aún no se definió dónde vivirá exactamente en Lisboa, primera parada del viaje. El título, otorgado por la Universidad de Londres bajo la dirección académica de la London School of Economics y el King’s College, está reconocido por el Espacio Europeo de Educación Superior. El costo anual ronda los 18.500 euros, más los gastos de vivir en el exterior, que varían entre 11.000 y 16.000 euros, según la ciudad. Todo será financiado por los Reyes. Con esta decisión, Sofía no sólo inicia su formación universitaria, sino que también traza su propio camino, distinto al de su hermana mayor, la princesa Leonor, pero igualmente alineado con el servicio a la Corona.