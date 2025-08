Leonardo DiCaprio. Las fotos de sus vacaciones en Saint Tropez junto a la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años

Saint Tropez es uno de los destinos favoritos de Leonardo DiCaprio (50). Todos los años, el actor viaja a este lugar paradisíaco de la Riviera Francesa no sólo para asistir al exclusivo evento benéfico que la fundación proteccionista que lleva su nombre realiza en el viñedo Domain Bertaud Bélieu, sino también para desconectarse de todo con la mejor compañía. Este año no fue la excepción: en un yacht de lujo pasó un fin de semana a puro sol, risas y chapuzones acompañado por amigos y por su novia, la despampanante Vittoria Ceretti (27), una de las modelos más famosas y cotizadas de Italia.

Leo y su novia Vittoria, en Saint Tropez. Varios medios europeos, como el Daily Mail, aseguran que el actor luce más delgado porque está tratandode “mantenerse saludable y en forma para seguirle el ritmo a la top model”. The Grosby Group

Se conocieron en 2023 (aunque sigue siendo un misterio si sucedió, como dicen los rumores, en el Festival de Cine de Cannes de ese año, cuando Leo estrenó Kills of the Flower Moon) y ya no se esconden como al principio, cuando caminaban por Santa Bárbara, California, camuflados con anteojos, barbijos y gorras. Para sorpresa de la prensa, en junio pasado, asistieron juntos, como pareja hecha y derecha, a la boda top de Jeff Bezos y Lauren Sanchez. Sin embargo, a pesar de que Vittoria reveló en una entrevista reciente que se lleva muy bien con Irmelin Indenbirken –la madre de Leo– y de que los paparazzi “atraparon” varias veces a Vittoria conun brillante anillo en el dedo anular, fuentes cercanas al actor aseguran que, de compromiso, por ahora no se habla.

Acá, un plano más abierto de Leo con su novia. Tras haber viajado a Wimbledon para ver la semifinal entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, Leo organizó esta nueva escapada de lujo a Saint Tropez, uno de sus destinos favoritos. The Grosby Group