Lara Bernasconi. Nos comparte las fotos de sus vacaciones en Miami junto a su pareja Federico Álvarez Castillo y su hijo Iñaki

Instalados en su luminoso departamento de Bal Harbour, Lara Bernasconi (47) y Federico Álvarez Castillo (63) disfrutan de unos días de descanso junto a su hijo Iñaki (8), en una rutina que, según ella misma define, “se desacelera” al momento de pisar Miami. “Tenemos bastante armado el ‘circuito’ y disfrutamos de estar los tres casi todo el día juntos”, cuenta Lara desde Estados Unidos, con la serenidad de quien encontró el equilibrio entre la vida familiar y sus proyectos personales. Miami se convirtió en un segundo hogar para ellos, donde combinan planes al aire libre, paseos en bicicleta, tardes de playa y salidas con amigos. “Fede juega al paddle y con Iñaki hacen natación… Yo tengo mis actividades, pero más que nada me adapto a los programas de mi hijo”, confiesa con ternura. Uno de sus lugares favoritos es un parque cercano al departamento, con un espacio “muy cool” con rampas para que los chicos anden en bici o hagan piruetas con sus tablas de skate. “Nos encanta ir con Iñaki”, agrega.

Madre e hijo en un momento de complicidad y risas en el living de su departamento de Bal Harbour.

Lara en uno de sus paseos en bici rodeada de palmeras y árboles y con el mar de fondo.

Las vacaciones familiares de la ex modelo en Miami combinan planes al aire libre, tardes de playa y salidas con amigos.

Iñaki durante uno de sus pasatiempos favoritos con su bicicleta en un parque con rampas para hacer piruetas.

Un momento de puro relax.

–Vos que creciste en el mundo de la moda, ¿te hacés tiempo en las vacaciones para salir de shopping?

–No soy consumista, recorro, miro y si aparece algo puntual, lo compro, pero no dejo que me gane la locura por comprar porque sí.

Un distendido almuerzo en el restaurante Sant Ambroeus, especializado en comida italiana, que queda en Palm Beach.

Junto a Federico Álvarez Castillo, su pareja desde 2015.

Pero esta estadía estadounidense tuvo un capítulo especial para Lara: una escapada a Nueva York en solitario. “Hacía como diez años que no viajaba sola. Fue como reencontrarme con mi época de modelo en la que andaba por el mundo”, dice. El viaje de unos tres días tuvo un doble propósito: buscar inspiración para su marca de ropa infantil, Rum Rum, y visitar el MoMA, uno de sus museos favoritos. “Hoy que mi hijo está más grande, puedo permitirme estas escapadas que me hacen muy feliz. Aunque también es verdad que estoy tan acostumbrada a estar con Fede y con Iñaki que por momentos sentía que me faltaba algo… Los extrañaba”. Con la alegría y la calidez de tener a su familia unida y su espíritu inquieto que sigue reinventándose, Lara vive unas vacaciones de verano en las que el lujo está en el tiempo familiar compartido.

Lara (con outfit en negro y blanco) posa con su hijo Iñaki en Bal Harbour Shops.