Isabel Macedo. ¿Cuál fue su primera salida junto a Juan Manuel Urtubey tras ser madre por segunda vez?

Son amigas desde los 12 años (hasta hicieron juntas su fiesta de 15). Y aunque durante algún tiempo la vida las fue llevando por distintos caminos, cinco años atrás se reencontraron y supieron que el amor, la amistad, los intereses y los sueños compartidos seguían intactos. El fin de semana, Lala Bruzoni –fundadora de The Gelatina, el medio de comunicación de la nueva salud– y Milagros Brito –líder de Remeros Beach, el emprendimiento de real estate de Vizora– se aliaron para llevar adelante la primera edición de Despierta, una jornada de cupo limitado –ochenta participantes– dedicada a aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu.

Lala Bruzoni con su marido, el periodista Juan Pablo Varsky, y sus hijas, Juana y Lupe.

Incondicional, el periodista Juan Pablo Varsky (está casado con Lala) estuvo desde la primera hora; lo mismo que Isabel Macedo (íntima de Mili), que a sólo un mes de haber sido mamá de Julia, su segunda hija, dijo presente con su marido, Juan Manuel Urtubey, y escucharon las charlas del médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, la profesora de yoga Eugenia Montefalcone y la psicóloga y escritora Lorena Pronsky. Además, había estaciones de skin-care y cocina saludable.

Amigas desde los 12 años, Milagros Brito y Lala lideraron la jornada. “The Gelatina sigue creciendo y en poco tiempo vamos a sumar productos y servicios. Mili es una persona de acción, destinada a concretar todo lo que se proponga”, dice Lala.

Dos días más tarde, Isabel Macedo voló a Salta, donde vive con su familia desde que se casó, en septiembre de 2016.

“Mi familia me acompaña siempre. The Gelatina es un estilo de vida, es una forma de ser para mí y para los chicos. Por ejemplo, en casa hay una alacena que es más ‘gelatina’ (saludable) que otra y desde Valentín [el hijo mayor de Juan] hasta Lupe [la única hija que tienen en común] van incorporando el concepto. Por otra parte, Juan y yo tenemos los mismos gustos: él prueba mucho lo que le propongo de la nueva salud, ya come sin gluten, poco y nada lácteo, y le encontró sentido a este mundo antiinflamatorio”, le contó a ¡HOLA! Lala, que planea una segunda edición para la primavera.