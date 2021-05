Jill Biden. Su particular estilo, tras cien días en la Casa Blanca

El 20 de enero pasado, Jill Biden (69) entró a la Casa Blanca con una agenda de soft politics: volver a llenar de sonrisas y buenas intenciones la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, que tantas veces visitó durante los ocho años que fue second lady de Michelle Obama. Instalada junto a su equipo en el Ala Este (donde funciona históricamente la oficina de la primera dama), la profesora, máster y doctora en Educación dejó en claro que, tras el paso “gélido” de Melania Trump, la suya iba a ser una era de armonía y amabilidad. Atrás habían quedado las miradas distantes y las insensibilidades de la mujer de Donald Trump (como la parka con la leyenda “Realmente no me importa, ¿y a vos?” que llevó en su visita a chicos detenidos en la frontera sur del país). Atrás quedaron, también, las caminatas “de pasarela” hacia el chopper Marine One y esos looks impecables, que tantos adeptos le ganaron a la ex primera dama de origen esloveno.

Durante la carrera presidencial, Jill viajó por el país dando charlas. En Florida, deslumbró con un vestido cóctel con flores estampadas (su print preferido), kittenheels metalizados de Prada (en estos meses los repitió varias veces), y un llamativo barbijo con la leyenda “votá” de Resistance by Design. Getty Images

Días después, en North Carolina, usó otro tapabocas de la misma marca, que “lookeó” con un vestido a la rodilla, blazer y botas altas de gamuza de Stuart Weitzman Getty Images

En Minessota, directamente llevó la leyenda impresa en un par de botas, también de Weitzman. Getty Images

CERCANA Y CORRECTA

Apenas asumió el rol, el equipo de Mrs. Biden comunicó que Jill, quien se doctoró a los 56 años, iba a seguir dando clases de escritura en el mismo community college donde enseñó durante los dos mandatos de Joe como vicepresidente. Primera dama, sí, pero siempre cerca de sus estudiantes y de aquellos que desean progresar. Consciente de que la ropa comunica, el estilo de Jill es una extensión de ese mensaje de bonhomía. Está basado en vestidos a la rodilla, stilettos de taco medio y blazers que repite una y otra vez. No estamos ante una fashion victim, sino ante una primera dama tan democrática como profesional.

Asistió al primer discurso del presidente Biden ante el Congreso con un vestido al cuerpo de cady de seda y escote ilusión de Gabriela Hearst idéntico al que había llevado en la noche de la asunción. El tapabocas, bordado a mano, es de LW Pearl Getty Images

Impecable hasta de luto, la primera dama lució un vestido a la rodilla, con vivos en contratono, y kitten heels de Christian Dior para despedir a la jueza Ruth Bader Guinsburg en el Capitolio Getty Images

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst le confeccionó ambos vestidos, que Jill usó con 100 días de distancia. La firma LW Pearl se encargó de bordar en el escote (está confeccionado en organza de seda) flores que representan todos los estados del país Getty Images

Sus artesanas también bordaron el tapabocas de la asunción. Getty Images

Cuando la ocasión lo permite, prefiere ser más informal. En enero, llevó un vestido tejido de Gabriela Hearst con un sautoir de perlas y botas de taco bajo de Stuart Weitzman para visitar un centro de salud especializado en cáncer.

El día que el gobierno de su marido cumplió 100 días, posteó su foto más fashionista. El tapado, de lana, de HiSO y los stilettos, de Marion Parke.