Juana Viale tuvo un estreno “acuático” y dos espectadoras muy especiales para ella dijeron presente

“Empecé actuación como un modo de experimentar algo nuevo y me terminó encantando, enamorando. Me gusta que cada obra y personaje que transito me proponga un desafío, me invite a arriesgarme un poco más”, dijo recientemente en una entrevista Juana Viale (43). Fiel a sus palabras, la conductora y actriz se sumó a la original obra codirigida por su amigo Luciano Cáceres (48), Subacuática, cuya historia transcurre íntegramente en la pileta del Club Estrella de Maldonado, en Palermo.

Juana en la pileta del Club Estrella de Maldonado con sus compañeros de elenco, Anahí Gadda, Maricel Santin y Joaquín Berthold. Alejandro Fiore

El pasado domingo 5, la nieta de Mirtha Legrand (98) se sumergió en su personaje alentada desde primera fila por su hija Ámbar de Benedictis (25) –fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis–, su madre, Marcela Tinayre (74), y su amiga Teté Coustarot (74). Este es un año de mucho trabajo para la actriz. Además de continuar con su gira teatral de Juana por el interior del país y brillar en su ciclo Almorzando con Juana, Viale disfruta de su gran historia de amor con el navegante y ambientalista Yago Lange (37), con quien este verano compartió unas vacaciones embarcados en Brasil y Uruguay.

Madre e hija tras la función. “Fue fantástico”, escribió Tinayre en sus redes sociales. Alejandro Fiore

Teté Coustarot y su gran amigo Dany Mañas. Alejandro Fiore

Con cap y outfit en negro total, Marcela Tinayre aplaudió a su hija. Alejandro Fiore

Después del clásico té de los domingos en casa de Mirtha, Marcela, Teté y Dany Mañas partieron para ver el estreno de Juanita.