Juliana Awada: junto a su hija Antonia, reaparece sonriente en la noche porteña

Radiante, a pura sonrisa y con jeans (su prenda preferida), Juliana Awada (51) causa sensación en el lugar donde entre. Y más aún desde que hizo oficial su separación de Mauricio Macri tras quince años juntos. Pasó su primer verano “de soltera”, aunque rodeada por su familia, sus hijas y sus amigas entrañables. El entorno cercano de la ex primera dama asegura que, pese a los rumores, está sola: dedicada a viajar (su última escapada fue un crucero a bordo del Ritz Carlton Collection por el Caribe; antes había estado entre Villa La Angostura y Punta del Este), a hacer deportes (una de sus pasiones) y a la moda. La casa donde se instalará en las afueras de Buenos Aires está en remodelación. Hoy, prioriza su bienestar y el de sus hijas: Valentina Barbier (23 años, vive y estudia en Madrid) y Antonia Macri (14, cursa el secundario en el liceo francés).

Juliana posa con su gran amiga Maria Conorti, anfitriona de la comida

Analia Maiorana con un look en blanco y cuero color suela

A CIELO ABIERTO

María Conorti fue la anfitriona de una comida en Bis, uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Y en la mesa para 40 personas que se se armó a cielo abierto en el Pasaje del Correo, la estrella indiscutida de la noche fue Juliana. La excusa de Conorti fue reencontrarse tras el verano, celebrar la vida y anunciar en petit comité su nuevo capítulo en Demaría, la marca de zapatos que lidera desde hace 27 años: su nueva colección de cuero. Casi todas las convidadas lucieron estos flamantes looks encuerados en un entorno fabuloso y con un menú de dos estrellas Michelin, firmado por Gonzalo Aramburu, chef de Bis.

Una imagen de la mesa frente al restaurante Bis, con dos estrellas Michelin

Zuzu Coudeu, Antonia Macri, Cala Falabella y Jazmín Agulla, herederas

María Conorti y Analía Maiorana

Madre e hija, Andrea Frigerio y Fini Bocchino, con cueros y transparencias

Juliana llevó un top negro, jeans Oxford rotos, tapado largo de cuero de la nueva colección de Demaría y cartera de gamuza marrón oscuro

En la lista figuraban Sol Acuña y Zuzu Coudeu (madre e hija) y muy especiales para la dueña de casa, ya que Zuzu fue novia de su hijo mayor, el polista Santiago Llavallol. Y si bien el amor terminó, la amistad entre ellas sigue intacta. También cantaron presente Marina Lafuente, Constanza Di Cocco, Andrea Frigerio y Fini Bocchino, las mannequins Inés Artagaveytia y Agos Barbagelata, María Freytes…

Marina Lafuente y Vicky Miranda

Juliana y Maria junto a sus hijas, Cala y Antonia, íntimas amigas

Las modelos Agos Barbagelata e Inés Artagaveytia

Maria Freytes estrenó una chaqueta de pelo largo firmada por su amiga Conorti

Feliz con su nieto en camino, Rossella della Giovampaola dijo presente con un pijama de seda de Valentino con plumas de marabú

Juliana se sentó al lado de Zuzu Coudeu

Un detalle de la mesa a cielo abierto en el Pasaje del Correo, donde está el restaurante Bis

María Freytes

Madre e hija, Sol Acula y Zuzu Coudeu

Sabine Mulliez, empresaria francesa instalada en la Argentina

Facundo Garayalde de gran charla con Juliana

Tras brindis varios y charlas divertidas, el encuentro que había empezado con la última luz del sol, se apagó poco antes de medianoche.