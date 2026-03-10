Juliana Awada: junto a su hija Antonia, reaparece sonriente en la noche porteña

La ex primera dama pone fin al verano y da comienzo a su vida de separada en Buenos Aires
Radiante, a pura sonrisa y con jeans (su prenda preferida), Juliana Awada (51) causa sensación en el lugar donde entre. Y más aún desde que hizo oficial su separación de Mauricio Macri tras quince años juntos. Pasó su primer verano “de soltera”, aunque rodeada por su familia, sus hijas y sus amigas entrañables. El entorno cercano de la ex primera dama asegura que, pese a los rumores, está sola: dedicada a viajar (su última escapada fue un crucero a bordo del Ritz Carlton Collection por el Caribe; antes había estado entre Villa La Angostura y Punta del Este), a hacer deportes (una de sus pasiones) y a la moda. La casa donde se instalará en las afueras de Buenos Aires está en remodelación. Hoy, prioriza su bienestar y el de sus hijas: Valentina Barbier (23 años, vive y estudia en Madrid) y Antonia Macri (14, cursa el secundario en el liceo francés).
A CIELO ABIERTO
María Conorti fue la anfitriona de una comida en Bis, uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Y en la mesa para 40 personas que se se armó a cielo abierto en el Pasaje del Correo, la estrella indiscutida de la noche fue Juliana. La excusa de Conorti fue reencontrarse tras el verano, celebrar la vida y anunciar en petit comité su nuevo capítulo en Demaría, la marca de zapatos que lidera desde hace 27 años: su nueva colección de cuero. Casi todas las convidadas lucieron estos flamantes looks encuerados en un entorno fabuloso y con un menú de dos estrellas Michelin, firmado por Gonzalo Aramburu, chef de Bis.
En la lista figuraban Sol Acuña y Zuzu Coudeu (madre e hija) y muy especiales para la dueña de casa, ya que Zuzu fue novia de su hijo mayor, el polista Santiago Llavallol. Y si bien el amor terminó, la amistad entre ellas sigue intacta. También cantaron presente Marina Lafuente, Constanza Di Cocco, Andrea Frigerio y Fini Bocchino, las mannequins Inés Artagaveytia y Agos Barbagelata, María Freytes…
Tras brindis varios y charlas divertidas, el encuentro que había empezado con la última luz del sol, se apagó poco antes de medianoche.
