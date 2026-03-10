Juliana Awada: junto a su hija Antonia, reaparece sonriente en la noche porteña

LA NACION

Juliana estuvo en una comida junto a la menor de sus herederas
Juliana estuvo en una comida junto a la menor de sus herederasTadeo jones

Radiante, a pura sonrisa y con jeans (su prenda preferida), Juliana Awada (51) causa sensación en el lugar donde entre. Y más aún desde que hizo oficial su separación de Mauricio Macri tras quince años juntos. Pasó su primer verano “de soltera”, aunque rodeada por su familia, sus hijas y sus amigas entrañables. El entorno cercano de la ex primera dama asegura que, pese a los rumores, está sola: dedicada a viajar (su última escapada fue un crucero a bordo del Ritz Carlton Collection por el Caribe; antes había estado entre Villa La Angostura y Punta del Este), a hacer deportes (una de sus pasiones) y a la moda. La casa donde se instalará en las afueras de Buenos Aires está en remodelación. Hoy, prioriza su bienestar y el de sus hijas: Valentina Barbier (23 años, vive y estudia en Madrid) y Antonia Macri (14, cursa el secundario en el liceo francés).

Juliana posa con su gran amiga Maria Conorti, anfitriona de la comida
Juliana posa con su gran amiga Maria Conorti, anfitriona de la comidaTadeo jones
Analia Maiorana con un look en blanco y cuero color suela
Analia Maiorana con un look en blanco y cuero color suelaTadeo jones

A CIELO ABIERTO

María Conorti fue la anfitriona de una comida en Bis, uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Y en la mesa para 40 personas que se se armó a cielo abierto en el Pasaje del Correo, la estrella indiscutida de la noche fue Juliana. La excusa de Conorti fue reencontrarse tras el verano, celebrar la vida y anunciar en petit comité su nuevo capítulo en Demaría, la marca de zapatos que lidera desde hace 27 años: su nueva colección de cuero. Casi todas las convidadas lucieron estos flamantes looks encuerados en un entorno fabuloso y con un menú de dos estrellas Michelin, firmado por Gonzalo Aramburu, chef de Bis.

Una imagen de la mesa frente al restaurante Bis, con dos estrellas Michelin
Una imagen de la mesa frente al restaurante Bis, con dos estrellas Michelin Tadeo jones
Zuzu Coudeu, Antonia Macri, Cala Falabella y Jazmín Agulla, herederas
Zuzu Coudeu, Antonia Macri, Cala Falabella y Jazmín Agulla, herederasTadeo jones
María Conorti y Analía Maiorana
María Conorti y Analía MaioranaTadeo jones
Madre e hija, Andrea Frigerio y Fini Bocchino, con cueros y transparencias
Madre e hija, Andrea Frigerio y Fini Bocchino, con cueros y transparenciasTadeo jones
Juliana llevó un top negro, jeans Oxford rotos, tapado largo de cuero de la nueva colección de Demaría y cartera de gamuza marrón oscuro
Juliana llevó un top negro, jeans Oxford rotos, tapado largo de cuero de la nueva colección de Demaría y cartera de gamuza marrón oscuroTadeo jones

En la lista figuraban Sol Acuña y Zuzu Coudeu (madre e hija) y muy especiales para la dueña de casa, ya que Zuzu fue novia de su hijo mayor, el polista Santiago Llavallol. Y si bien el amor terminó, la amistad entre ellas sigue intacta. También cantaron presente Marina Lafuente, Constanza Di Cocco, Andrea Frigerio y Fini Bocchino, las mannequins Inés Artagaveytia y Agos Barbagelata, María Freytes

Marina Lafuente y Vicky Miranda
Marina Lafuente y Vicky MirandaTadeo jones
Juliana y Maria junto a sus hijas, Cala y Antonia, íntimas amigas
Juliana y Maria junto a sus hijas, Cala y Antonia, íntimas amigasTadeo jones
Las modelos Agos Barbagelata e Inés Artagaveytia
Las modelos Agos Barbagelata e Inés ArtagaveytiaTadeo jones
Maria Freytes estrenó una chaqueta de pelo largo firmada por su amiga Conorti
Maria Freytes estrenó una chaqueta de pelo largo firmada por su amiga ConortiTadeo jones
Feliz con su nieto en camino, Rossella della Giovampaola dijo presente con un pijama de seda de Valentino con plumas de marabú
Feliz con su nieto en camino, Rossella della Giovampaola dijo presente con un pijama de seda de Valentino con plumas de marabúTadeo jones
Juliana se sentó al lado de Zuzu Coudeu
Juliana se sentó al lado de Zuzu CoudeuTadeo jones
Un detalle de la mesa a cielo abierto en el Pasaje del Correo, donde está el restaurante Bis
Un detalle de la mesa a cielo abierto en el Pasaje del Correo, donde está el restaurante BisTADEO JONES
María Freytes
María FreytesSantiago Sedlacek
Madre e hija, Sol Acula y Zuzu Coudeu
Madre e hija, Sol Acula y Zuzu CoudeuSantiago Sedlacek
Sabine Mulliez, empresaria francesa instalada en la Argentina
Sabine Mulliez, empresaria francesa instalada en la ArgentinaSantiago Sedlacek
Facundo Garayalde de gran charla con Juliana
Facundo Garayalde de gran charla con Juliana

Tras brindis varios y charlas divertidas, el encuentro que había empezado con la última luz del sol, se apagó poco antes de medianoche.

