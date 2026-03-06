LA NACION

Juliana Awada: sus fabulosos días con amigas a bordo de un yacht de superlujo por el Caribe

La diseñadora y ex mujer de Mauricio Macri disfrutó de una “escapada de chicas” inolvidable en altamar

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
A principios de 2026, Juliana y Mauricio confirmaron su separación tras 15 años de matrimonio y una hija en común, Antonia
A principios de 2026, Juliana y Mauricio confirmaron su separación tras 15 años de matrimonio y una hija en común, Antonia

Separada oficialmente de Mauricio Macri, Juliana Awada inició un nuevo capítulo personal fiel a su estilo: rodeada de armonía, belleza natural, diseño exquisito y amigas. En esta ocasión, Juliana disfrutó de unos días de relax y sofisticación a bordo del yacht de superlujo Ilma, perteneciente a The Ritz‑Carlton Yacht Collection, convertido recientemente en un escenario flotante de inspiración tropical gracias a la intervención de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz.

Impecable con el mar de fondo, Juliana lució un diseño de Johanna Ortiz: se trata de un vestido midi, cuello halter, llamado Centro del Cielo. Lo acompañó con un cartera, tipo bolso, de fibras naturales y cuero
Impecable con el mar de fondo, Juliana lució un diseño de Johanna Ortiz: se trata de un vestido midi, cuello halter, llamado Centro del Cielo. Lo acompañó con un cartera, tipo bolso, de fibras naturales y cuero
El yacht Ilma en plena travesía
El yacht Ilma en plena travesía

Con capacidad para 448 huéspedes, suites con terraza privada y una propuesta sensorial que fusiona diseño y hospitalidad de máximo nivel, el Ilma se transformó esta temporada en un auténtico oasis de elegancia.Los espacios principales —la pileta y terrazas de las las cubiertas 9 y 10— fueron revestidos con los vibrantes estampados creados por Ortiz, que evocan la flora caribeña y el espíritu alegre del viaje marítimo. Y allí estuvieron Juliana junto a la diseñadora colombiana, Delfina Blaquier y su hija Aurora Figueras y Valentina Collado (fashion editor de Vogue México), entre otras mujeres amantes del lujo y la moda. El resultado: un ambiente donde la moda y la naturaleza fueron protagonistas, todo enmarcado entre cielos a puro sol y atardeceres de película.

Aurora Figueras, Juliana Awada y Johanna Ortiz
Aurora Figueras, Juliana Awada y Johanna Ortiz
Uno de los espacios del barco ambientado por Ortiz
Uno de los espacios del barco ambientado por Ortiz
Charla y brindis. Delfina Blaquier, Valentina Collado, Catalina Londoño y Johanna Ortiz.
Charla y brindis. Delfina Blaquier, Valentina Collado, Catalina Londoño y Johanna Ortiz.
Un momento de confidencias entre Juliana y Delfina con el mejor paisaje
Un momento de confidencias entre Juliana y Delfina con el mejor paisaje

La travesía fue una verdadera “escapada de chicas” por el Caribe en la que reinaron los looks relajados pero impecables, las charlas infinitas y los paseos por cubierta en el ritmo pausado que sólo se vive en altamar.

La ex mujer de Macri con otro diseño de Ortiz: un vestido de lino estampado
La ex mujer de Macri con otro diseño de Ortiz: un vestido de lino estampado
Risas distendidas y buenos momentos en cubierta
Risas distendidas y buenos momentos en cubierta
Delfina Blaquier y su hija Aurora Figueras
Delfina Blaquier y su hija Aurora Figueras
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Quiénes son los hijos, nietos y bisnietos de celebridades que actúan en la serie de JFK Jr. y Carolyn Bessette
    1

    Un elenco de herederos. Quiénes son los hijos, nietos y bisnietos de celebridades que actúan en la serie de JFK Jr. y Carolyn Bessette

  2. Carolina de Mónaco, de “novia de Europa” a un presente de abuela: la historia de sus grandes amores
    2

    Cerró su corazón. Carolina de Mónaco, de “novia de Europa” a un presente de abuela: la historia de sus grandes amores

  3. Cale Ruggeri nos comparte las fotos más especiales de su casamiento con Nicolás Maccari
    3

    El álbum privado. Cale Ruggeri nos comparte las fotos más especiales de su casamiento con Nicolás Maccari

  4. Tras su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno, cuenta qué es lo que le preocupaba a su mamá, Valeria Mazza
    4

    Tiziano Gravier. Tras su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno, cuenta qué es lo que le preocupaba a su mamá, Valeria Mazza