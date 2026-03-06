Juliana Awada: sus fabulosos días con amigas a bordo de un yacht de superlujo por el Caribe

Separada oficialmente de Mauricio Macri, Juliana Awada inició un nuevo capítulo personal fiel a su estilo: rodeada de armonía, belleza natural, diseño exquisito y amigas. En esta ocasión, Juliana disfrutó de unos días de relax y sofisticación a bordo del yacht de superlujo Ilma, perteneciente a The Ritz‑Carlton Yacht Collection, convertido recientemente en un escenario flotante de inspiración tropical gracias a la intervención de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz.

Impecable con el mar de fondo, Juliana lució un diseño de Johanna Ortiz: se trata de un vestido midi, cuello halter, llamado Centro del Cielo. Lo acompañó con un cartera, tipo bolso, de fibras naturales y cuero

El yacht Ilma en plena travesía

Con capacidad para 448 huéspedes, suites con terraza privada y una propuesta sensorial que fusiona diseño y hospitalidad de máximo nivel, el Ilma se transformó esta temporada en un auténtico oasis de elegancia.Los espacios principales —la pileta y terrazas de las las cubiertas 9 y 10— fueron revestidos con los vibrantes estampados creados por Ortiz, que evocan la flora caribeña y el espíritu alegre del viaje marítimo. Y allí estuvieron Juliana junto a la diseñadora colombiana, Delfina Blaquier y su hija Aurora Figueras y Valentina Collado (fashion editor de Vogue México), entre otras mujeres amantes del lujo y la moda. El resultado: un ambiente donde la moda y la naturaleza fueron protagonistas, todo enmarcado entre cielos a puro sol y atardeceres de película.

Aurora Figueras, Juliana Awada y Johanna Ortiz

Uno de los espacios del barco ambientado por Ortiz

Charla y brindis. Delfina Blaquier, Valentina Collado, Catalina Londoño y Johanna Ortiz.

Un momento de confidencias entre Juliana y Delfina con el mejor paisaje

La travesía fue una verdadera “escapada de chicas” por el Caribe en la que reinaron los looks relajados pero impecables, las charlas infinitas y los paseos por cubierta en el ritmo pausado que sólo se vive en altamar.

La ex mujer de Macri con otro diseño de Ortiz: un vestido de lino estampado

Risas distendidas y buenos momentos en cubierta