Juliana Awada: sus fabulosos días con amigas a bordo de un yacht de superlujo por el Caribe

La diseñadora y ex mujer de Mauricio Macri disfrutó de una “escapada de chicas” inolvidable en altamar
Separada oficialmente de Mauricio Macri, Juliana Awada inició un nuevo capítulo personal fiel a su estilo: rodeada de armonía, belleza natural, diseño exquisito y amigas. En esta ocasión, Juliana disfrutó de unos días de relax y sofisticación a bordo del yacht de superlujo Ilma, perteneciente a The Ritz‑Carlton Yacht Collection, convertido recientemente en un escenario flotante de inspiración tropical gracias a la intervención de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz.
Con capacidad para 448 huéspedes, suites con terraza privada y una propuesta sensorial que fusiona diseño y hospitalidad de máximo nivel, el Ilma se transformó esta temporada en un auténtico oasis de elegancia.Los espacios principales —la pileta y terrazas de las las cubiertas 9 y 10— fueron revestidos con los vibrantes estampados creados por Ortiz, que evocan la flora caribeña y el espíritu alegre del viaje marítimo. Y allí estuvieron Juliana junto a la diseñadora colombiana, Delfina Blaquier y su hija Aurora Figueras y Valentina Collado (fashion editor de Vogue México), entre otras mujeres amantes del lujo y la moda. El resultado: un ambiente donde la moda y la naturaleza fueron protagonistas, todo enmarcado entre cielos a puro sol y atardeceres de película.
La travesía fue una verdadera “escapada de chicas” por el Caribe en la que reinaron los looks relajados pero impecables, las charlas infinitas y los paseos por cubierta en el ritmo pausado que sólo se vive en altamar.
