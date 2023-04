La chica del momento. Julieta Poggio y sus días después de la casa de Gran Hermano: “Quiero vivir sola”

escuchar

Cálida, risueña. Julieta Poggio, la “chica favorita” de los fans de Gran Hermano siente que está flotando en el aire con lo que está viviendo desde su salida de la “casa más famosa”. Es que ese sueño que tiene desde hace años, cuando comenzó a estudiar comedia musical y teatro, se está cumpliendo a sus 21. Como buena capricorniana se puso una meta y cuando entendió que ese camino podía darse a través del ingreso a un reality, invirtió toda su energía en eso. Y a pesar de no haber resultado ganadora, su llegada a la final la colocó en el lugar en el que ella quería estar. Porque sabe que su estilo, su sinceridad, su forma de ser conquistaron la pantalla y eso le abre caminos en el mundo del espectáculo. Su mamá Patricia la acompaña siempre a las notas “porque en este medio hay muchos buitres y tienen que saber que ella tiene una familia que la respalda”, confiesa “Pato”, mientras responde a cada uno de los mensajes que le llegan al celular y, entre toma y toma de foto, le consulta a su hija si acepta o no las propuestas de trabajo que le ofrecen. Julieta tiene una mezcla de chica inocente y femme fatale. La primera se asoma con la simpleza que emana cada vez que descubre algo de este nuevo mundo que le toca transitar. La segunda, en cuanto comienza a posar para la cámara.

“Duermo cinco horas, hago terapia por zoom para canalizar y no paro un minuto. Pero no puedo estar más feliz”, cuenta Julieta. Pilar Bustelo

–¿Cómo estás con este tsunami que estás viviendo?

–¡Feliz! Todo es una locura. Imaginate, tengo 2,3 millones de seguidores en Instagram. Estoy llevando una vida muy diferente a la que tenía antes de entrar al programa. También estoy estresada por todo lo que estoy haciendo más la información que de a poco voy recibiendo tras estar encerrada cinco meses, lo bueno y lo malo… Duermo cinco horas, hago terapia por Zoom para canalizar un poco todo y no paro un minuto. Pero no puedo estar más feliz.

–¿Extrañás tu vida anterior al reality?

–No tengo tiempo ni ganas de extrañar mi vida anterior porque estoy viviendo lo que siempre soñé. Pude ver a algunas amigas, pero no a todas aún. Con ellas puedo decantar un poco lo que fue Gran Hermano porque, si bien me preguntan cosas del programa, escuchar cómo están ellas me ayuda a bajar a tierra.

"Trabajo desde que soy chica y por eso no se me va a subir la fama a la cabeza". Pilar Bustelo

EL GRAN MOTOR DE SU VIDA: EL AMOR

Julieta está de novia con Lucca Bardelli, hace poco más de un año y medio. Sin embargo, a pesar del poco tiempo de relación que llevan, él fue un gran apoyo para la modelo y actriz. “Creo que lo que está haciendo Lucca por mí es muy valorable. Me apoyó cuando estaba dentro de la casa, entiende que ahora esté tan a full, me acompaña a las presencias en los boliches… No me corta las alas y me parece importante esa actitud de la persona que tenés al lado”, dice ella. Nació en el barrio de Villa Devoto donde vive actualmente con sus padres, Julio y Patricia, y sus dos hermanas, Camila y Lola. La familia tiene una empresa especializada en paisajismo, aunque ahora su madre debe dividir su tiempo laboral con las propuestas laborales de su famosa hija, que es algo que ya había experimentado con las dos hermanas. “Cada una tuvo su pico de popularidad. Lola trabaja desde muy chiquita y hasta viajé a Rusia con ella para campañas publicitarias, lo mismo con Camila, que es modelo”, explica Pato.

La bailarina está de novia con Lucca Bardelli desde hace un año y medio. Él es modelo (tiene 198 mil seguidores en Instagram) y un compañero incondicional de Julieta.

–Julieta, ¿cómo fue volver a la casa familiar?

–Muy lindo, tratamos de comer todos juntos para ponernos al día, duermo con mis perritos. También estoy despotricando un poco porque mi hermana mayor me había usado los zapatos y las carteras. [Se ríe].

–Ahora que tenés más dinero, ¿qué te gustaría hacer con él?

–Comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás. ¡Y viajar! Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia.

“Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y quizás también trabajar”, nos cuenta Julieta sobre sus proyectos a futuro. Pilar Bustelo

–¿Con qué sueños entraste a la casa de GH que aún están intactos?

–Siempre dije que mi sueño era vivir de lo que amo. Sé que es una carrera difícil y todo lo que estudié y trabajé de chiquita es para tener más posibilidades. Obvio voy a seguir estudiando y formándome. También quiero volver a dar clases de danza. En julio estrenará “Coqueluche”, una obra teatral dirigida por José María Muscari en calle Corrientes como protagonista, proyecto que la tiene más que entusiasmada. “Es muy importante para mí. Si bien recibí otras propuestas para hacer streamig o trabajar como panelista, el teatro es mi gran sueño”. También confiesa que le gustaría participar de Bailando por un sueño. “Soy bailarina, así que me encantaría estar en el programa de Tinelli, pero dependo de que la productora de GH [con la que mantiene un contrato por dos años] me autorice”.

–¿Cómo menejás la fama y la popularidad?

–Lo bueno es que trabajo desde chica y por eso nunca se me va a subir la fama a la cabeza… Quiero ir tranquila, elegir bien los proyectos, ir por lo que me haga feliz y, por supuesto, siempre agradecer.

En julio estrenará una obra teatral dirigida por José María Muscari en calle Corrientes como protagonista, proyecto que la tiene más que entusiasmada. Pilar Bustelo

