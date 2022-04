La hija de Anamá Ferreira. Taina Laurino y el príncipe Harry: ¿en qué evento internacional se encontraron?

Reconocida por recorrer las pasarelas nacionales e internacionales con el mismo profesionalismo que lo hizo su madre –Anamá Ferreyra–, pocos saben que Taina Laurino (27) es ahora una experta en ceremonial y protocolo, que trabaja como consultora y que acaba de convertirse en la única latinoamericana seleccionada para trabajar dentro de la organización de los Juegos Invictus, un evento multideportivo internacional que el príncipe Harry creó en 2014 y en el que participan personal de las fuerzas armadas, veteranos o heridos de guerra.

Tras estudiar Protocolo Internacional e Imagen Pública en el Centro de Diplomacia Karina Vilella y hacer una certificación en Naciones Unidas y en los Países Bajos, se desempeña como asesora y también da clases. Además, habla cuatro idiomas: español, inglés, francés y portugués. Foto: Matias Salgado

–¿El modelaje quedó atrás?

–Quien fue modelo lo va a ser toda la vida. Pero sentía la necesidad de sumar algo académico y empresarial. Si aparece algo puntual, lo hago encantada, pero llega un momento que hay que decidir. Al haber viajado mucho, siempre me dio curiosidad esto del intercambio cultural, que no haya malos entendidos entre personas de diferentes culturas. El ceremonial y el protocolo son una forma de potenciar a las personas, empresas o instituciones para encontrar la mejor estrategia para dar la mejor impresión posible.

–¿Qué estudiaste?

–Protocolo Internacional e Imagen Pública, en el Centro de diplomacia Karina Vilella. También hice una certificación en protocolo en Naciones Unidas. Y durante la pandemia hice Protocolo Internacional y Diplomacia en un centro de estudios de los Países Bajos. Y como soy curiosa también obtuve una certificación en Marketing.

Por años brilló en las pasarelas como modelo, pero poco a poco Taina se fue alejando para dar más espacio a su faceta empresarial. Pero si aparece una propuesta interesante "la tomo encantada", avisa. Foto: Matias Salgado

–¿Cómo llegaste a los Invictus?

–Conozco a Mark Verheul, que era el jefe de protocolo de La Haya y es el jefe de protocolo de los juegos. Tenemos contacto por distintas redes sociales y él publicó que por primera vez iban a abrir al mundo la convocatoria para trabajar y para ser voluntarios en los juegos. Me pareció interesante y me postulé. Me hicieron dos entrevistas sola y otra grupal. Finalmente me confirmaron que estaba seleccionada y que era la única de Latinoamérica. Fue un honor representar a mi país con mi trabajo.

–¿Qué tuviste que hacer?

–Los oficiales de protocolo teníamos asignada una delegación a la que asistir y ser un puente entre ellos y la organización. A mí me tocó la de Rumania.

–¿Conociste a Harry y a Meghan?

–Ella estuvo el fin de semana, y él se quedó hasta el cierre. Compartí varios momentos y en el caso de Harry tuve el gran honor de saludarlo y presentarle a un miembro de mi delegación, su Alteza Real el príncipe Radu de Rumania. Esos encuentros no son fáciles de producir. ¡Y no siempre tenés la oportunidad de presentar a dos príncipes en un mismo evento!

Taina saluda a Harry y le presenta al príncipe Radu de Rumania y al ministro de Defensa de ese país. "Fue un honor presentarlos. ¡Y no siempre tenés la oportunidad de presentar a dos príncipes en un mismo evento!", dice.

Otra postal en los Juegos Invictus, que terminaron el viernes 22, en La Haya. “Fue una gran experiencia trabajar con el ámbito militar, monárquico y diplomático, utilizando distintas estrategias de relacionamiento para lograr los distintos objetivos que cada", cuenta.

–¿Cómo fue?

–Me acerqué, le dije mi nombre y de dónde venía, le di la mano y le pedí permiso para presentarlos. El príncipe Harry es una persona muy simple en su trato, amigable pero respetuoso con las personas, sus tratamientos y sus posiciones. Y siempre estaba agradeciendo a los que estábamos trabajando.

–¿Y Meghan?

–No la pude saludar pero sí estar con ella en los pequeños eventos. Es muy simpática y sonriente, tal cual se la ve en las fotos. Me siento feliz y agradecida con esta experiencia tan única y enriquecedora. Ahora tengo mucho para compartir con mis alumnos y clientes, nuevas estrategias que potencien sus negocios, pero también vivencias únicas. Compartir la semana con competidores con distintas condiciones especiales fue muy emocionante, ya que han pasado por guerras terribles y sufrido lesiones muy graves. Escucharlos y ver su empatía y el compañerismo entre todos los países ayuda a estar más cerca, desde otro lugar, a lo que pasa en distintos rincones del mundo. Sus historias, su fuerza de voluntad y coraje de seguir ante todo son un ejemplo.

“Aunque no pude saludarla, Meghan es muy simpática y sonriente, tal cual se la ve en las fotos”, revela.

–¿Te hubiese gustado conocer a Máxima?

–¡Hubiese sido un honor! La admiro, es una gran profesional y, además, me encanta lo que hace en Naciones Unidas.

–¿Ya te volvés?

–No. Primero me voy a Granada porque con mi socia, Natalia Pierri, vamos a estar dando una ponencia en el Congreso Internacional de Protocolo. Voy a hablar de la nueva era de la imagen, que cambió mucho con la pandemia.

–¿Qué tipo de asesoría hacés?

–Por un lado, trabajo full time para Beautystreams, una empresa francesa donde dirijo el área de ventas y marketing para toda Latinoamérica. Hacemos análisis de tendencias en belleza y nuestros clientes son Chanel, el grupo Estée Lauder, Avon, Natura, Boticario, entre otros. En paralelo, doy clases en distintos institutos y soy profesora invitada en la UCA, en un seminario sobre Protocolo e Imagen en los Negocios, junto con mi socia.

Tras los Juegos voló a España para dar una ponencia en el Congreso Internacional de Protocolo. Recién a la vuelta se reencontrará con su novio desde hace seis años, Georgie Neuss. Foto: Matias Salgado

–¿Qué es lo que más te piden?

–Algunos quieren protocolo social: cómo poner la mesa o vestirse para tal ocasión, o los modos sociales. Pero después están las empresas o figuras públicas y políticas que quieren aprender a vincularse a nivel internacional. Ha pasado de tratos que no se cerraron por usar colores o hacer regalos que no están bien vistos en otros lugares.

–¿Qué dice tu mamá con este nuevo camino tuyo?

–Está fascinada, lo veía como algo natural para mí, cree que me representa.

Agradecimientos: Marcelo High (peinado); Gervasio Larrivey (make up); Ménage à Trois, Lucía Uriburu (estilismo); Blum Flower Natalia Roger Cerámica