La hija de Pamela David. ¿Cómo está hoy Lola Vila, que a sus 9 años debutó como modelo en el Argentina Fashion Week?

Hace ya un año que Lola Vila (9) comenzó a estudiar modelaje en la escuela de Anamá Ferreira. Sin embargo, su mamá, Pamela David (43), reconoce que era algo que su hija deseaba desde mucho tiempo atrás: “Hace más de tres años que quería comenzar a formarse, pero como las clases son los sábados y nosotros viajamos todos los fines de semana a Mendoza se hacía muy difícil que pudiera cursar. El año pasado ya no pude seguir pateando el tema, por lo que muchas veces me quedo en Buenos Aires con ella y la acompaño”, cuenta la conductora de televisión, que la semana pasada aplaudió con mucho orgullo a su hija, que debutó en la pasarela de la mano de la diseñadora Nuria Bueno, en el marco de Argentina Fashion Week. “Siempre me preguntaba cómo era la escuela de modelos a la que yo iba en Santiago del Estero (New Face de Francisco Pérez Nazar) donde nos enseñaban a caminar, a posar para gráfica, a maquillarnos, y también nos daban clases de ceremonial y protocolo. Me cuesta ponerme en sus zapatos porque a ella le apasiona, en cambio cuando comencé no me gustaba tanto, iba porque mi hermana era la modelo y yo seguía sus pasos. Luego, lo veía como una salida laboral más que una pasión. Ella hace su propio camino y mientras vea que disfrute voy a estar feliz de acompañarla. Mi mejor consejo es que pruebe y se divierta”, concluyó.

Al terminar el desfile, la mamá posó orgullosa con su hija. Daniel Vila, su papá, no pudo asistir

Lola posa con la diseñadora Nuria Bueno y el resto de las modelos.

Lola sobre el catwalk. Fue el primero de sus desfiles profesionales, al igual que las hijas de Nicole Neumann, Indiana, Allegra y Sienna.