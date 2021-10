La muerte los separó. Paul McCartney y Linda Eastman: su gran historia de amor de casi treinta años

Aquella noche de 1967, cuando se cruzaron por primera vez en un concierto de Georgie Fame and The Blue Flames en el Bag O’Nails Club de Londres, no tenían ni idea de cuánto cambiarían sus vidas para siempre. Paul McCartney ya era un Beatle, con todo lo que eso implicaba, pero apenas vio entrar a Linda Louise Eastman , una reconocida fotógrafa estadounidense que brillaba por sus retratos a estrellas como Aretha Franklin y Jimi Hendrix, entre otras figuras de la música y sus colaboraciones en la revista Rolling Stone, se enamoró para siempre. Y lo mismo le pasó a ella, que estaba divorciada y tenía una hija, Heather, a quien Paul con el tiempo adoptaría como propia.

El 12 de marzo de 1969 se casaron por Civil en Londres. Los acompañó la hija de ella, Heather. A. Jones - Hulton Archive

Aunque después de varios encuentros ella tuvo que volver a su país, el destino ya había hecho lo suyo. Un año después se reencontraron en Manhattan, y cuando Paul volvió a Londres le pidió que hiciera las valijas y volara con él, algo que no sucedió en ese momento pero sí al tiempo, cuando ella pudo organizar sus cosas. Desde ese instante se volvieron inseparables durante casi tres décadas, además de todo un símbolo de estabilidad en un mundo, el del showbiz, donde las parejas suelen durar menos que una canción. Linda fue, además, la máxima inspiración para Paul, su socia creativa, su refugio y su guía. Ni más ni menos que el amor de su vida.

A punto de embarcarse rumbo a Nueva York, en el aeropuerto de Heathrow, con sus hijos James, Stella (en el centro), y María. PA Images - PA Images

TODO LO QUE NECESITAS ES AMOR

El 12 de marzo de 1969, pasaron por el Registro Civil. Tenían planeado hacerlo en secreto, pero cuando llegaron los esperaban la prensa y cientos de fans desconsoladas, que lloraban sintiéndose “traicionadas” al ver cómo daba el “sí, quiero” el último Beatle soltero que quedaba (ni John Lennon, ni Ringo Starr ni George Harrison estuvieron aquella lluviosa mañana). Él llevaba un traje formal y oscuro, mientras que Linda, dueña de una belleza relajada, se había convertido en la novia más original al coordinar su look con el de su hija: ambas llevaban un trench corto y claro (Linda ya estaba embarazada de su primera hija en común, Mary). Luego del trámite, hubo una pequeña bendición religiosa y desde entonces pasaron a ser los McCartneys.

En el lanzamiento de prensa del álbum de Los Beatles Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, en mayo de 1967, donde ella fue como fotógrafa. Dos años más tarde se casaron. John Pratt - Hulton Archive

SOCIA CREATIVA

Un año más tarde, llegó el final para los Fabulosos Cuatro y el ánimo de Paul cayó en picada. Fue entonces cuando Linda, su apoyo incondicional, le marcó un nuevo norte, lejos de la ciudad y de los flashes: se instalaron en la campiña escocesa, donde Paul había comprado una propiedad. En el campo sentaron las bases del familión que, tras el nacimiento de Mary, completaron con Stella y James.

En 1971, durante la 13a entrega de los Grammy, Paul recibió en nombre de Los Beatles el premio a la mejor banda sonora original escrita para una película o un especial de televisión por la canción “Let It Be”. Keystone - Hulton Archive

Un recuerdo de 1972, durante la gira que hicieron con Wings, por Francia, a bordo de un autobús tuneado. Reg Lancaster - Hulton Archive

Los chicos eran la prioridad en sus vidas y los educaron en libertad, sin niñeras y en colegios locales con perfil muy bajo. Por influencia de Linda, además, Paul se volvió vegetariano y un gran defensor de los derechos de los animales, algo que les inculcaron a sus chicos desde el vamos. Ella misma, además, escribió varios libros de cocina vegetariana e incluso tuvo un emprendimiento de vegetales congelados que fue un verdadero éxito.

En los años 70, y con la intención de pasar más tiempo juntos, formaron la banda Wings. Paul le enseñó a su mujer a tocar los teclados y Linda, que al principio fue criticada porque no tenía formación musical previa, también tocaba la pandereta (acá se la ve en un show en Londres, en 1975) y escribía con su marido algunos temas. Recibieron varios premios. Bettmann - Bettmann

Linda y Paul compartieron todo: amor, familia, trabajo y un serio compromiso por los derechos de los animales, y se involucraron en diferentes campañas de concientización. Acá, relajados, durante las vacaciones de 1976. James Andanson - Sygma

Por otra parte, cuando en los 70 se embarcaron en la aventura de formar juntos Wings, una banda con la que se divertían sobre el escenario y ganaron varios premios Grammy (él, que no tenía mucha paciencia como profesor, le enseñó a tocar los teclados, ya que Linda no tenía ningún tipo de formación musical), la familia completa partía de gira. Con excepción de la vez que Paul estuvo detenido en Japón por posesión de marihuana, jamás pasaron una noche separados, algo de lo que el músico se sentía muy orgulloso.

Vegetarianos y activistas por los derechos de los animales, en 1994 Linda presentó uno de sus libros de cocina en el hotel Beverly Wilshire, en Beverly Hills, y Paul estuvo a su lado, orgulloso. Ron Galella - Ron Galella Collection

LA PEOR NOTICIA

En 1995, Linda fue diagnosticada con un cáncer de mama y, aunque le hizo frente con mucha valentía, al tiempo se le extendió al hígado. Tres años más tarde, con 56 años, murió en el rancho familiar de Arizona, Estados Unidos. Dos días antes había estado andando a caballo, algo que la apasionaba.

En 1992, con Diana de Gales, que lo aplaudió en la presentación de Liverpool, su primer trabajo de música clásica, en el Lille Congress Hall. Anwar Hussein - Getty Images Europe

Inseparable de ella, Paul le tomó la mano y le susurró al oído para tranquilizarla: “Estás montando tu hermoso caballo Appaloosa. Es un lindo día de primavera. Vamos cabalgando por el bosque. Las campanillas están todas en flor y el cielo es azul claro”.

Una de las últimas fotos juntos, en 1997, durante la première mundial de Standing Stone, un trabajo sinfónico de Paul, en el Royal Albert Hall de Londres. Peter Jordan - PA Images - PA Images

Tras su muerte, el músico la siguió homenajeando con recitales en su memoria, canciones –”Maybe I’m Amazed” es casi un himno a su amor– y campañas de concientización sobre el cáncer de mama, entre otras iniciativas.

En París, 1988, con sus hijos James y Mary aplaudiendo las creaciones de su hija Stella sobre la pasarela. William STEVENS - Gamma-Rapho

En 1998, con su hija Stella, en el funeral de Linda, en St. Martin-inthe-Field, Londres. Sean Dempsey - PA Images - PA Images

“Siempre pienso en Linda como mi novia. Así empezamos en los 60, como amigos. Siempre que trabajaba hasta tarde en algún lugar, pensaba: ‘Podría pasar la noche en este elegante hotel, o irme a casa con Linda’. Y volver a casa con ella siempre fue la más brillante de las opciones. Me gustaba estar con ella. Creo que eso es lo más difícil de perderla, lo mucho que disfruté de estar con ella”, aseguró Paul en la primera entrevista que dio tras la muerte del gran amor de su vida.