La reaparición de Meghan. Para hablar de igualdad de género, con un collar feminista

La duquesa Meghan (39) es consciente de su influencia y está decidida a amplificar el poder de su voz. Instalada en una mansión en Montecito, California, donde disfruta de su segundo embarazo junto al príncipe Harry (36) y Archie (2), elige las causas que apoya y, tras dos meses de silencio, reapareció. No lo hizo para aclarar sus dichos en la entrevista que le concedió a Oprah Winfrey, sino para hablar de igualdad de género, un tema central en su agenda desde que no es más un miembro activo de la realeza británica.

La reaparición tuvo lugar el fin de semana pasado, en un concierto organizado para promover la vacunación en Estados Unidos. Meghan no asistió, pero envió un mensaje grabado, en el que habló de las consecuencias que sufren las mujeres a raíz de la pandemia del coronavirus. “Es fundamental que nuestra recuperación priorice la salud, la seguridad y el éxito de todos, pero en particular de las mujeres, y las mujeres de color, quienes se han visto afectadas por esta pandemia de manera muy desproporcionada. Con el aumento de la violencia de género, la mayor responsabilidad en los cuidados no remunerados y los nuevos obstáculos, nos encontramos en un punto de inflexión para la equidad de género “, dijo Meghan desde el jardín de su casa, con un vestido que dejaba ver su pancita y un collar con un dije que reivindica la lucha feminista (y que casi se agota).

La mujer del príncipe Harry eligió un vestido estampado de Carolina Herrera y un collar con el dije del poder femenino, de Awe Inspired, para grabar el mensaje en el jardín de su casa en Montecito, California

A la espera de una bebita, que nacerá este verano en el hemisferio norte, Meghan aprovechó el sentido mensaje para hablar de su futuro y el de tantas otras chicas del mundo. “Mi marido y yo estamos encantados de recibir pronto a una hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de familias. Su futuro depende de las decisiones que tomemos ahora para preparar a nuestros hijos para un mañana exitoso, equitativo y compasivo”, concluyó.

El mensaje fue emitido días atrás, durante el concierto Vax Live. En oro, el diseño aún se consigue en la página de la marca, pero hay lista de espera y quienes lo compren deberán aguardar hasta la segunda semana de junio para recibirlo. Photone

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Patrick van Katwijk/Getty Images

LA NACION