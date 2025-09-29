La sobrina de Máxima. Es diseñadora de moda, presentó una colección sostenible y sorprendió con un chaleco muy particular

Es una apasionada por la moda sostenible y no sólo la promueve desde su cuenta de Instagram, sino que en La Haya tiene su propia tienda de prendas y accesorios de lujo donados o reciclados, llamada My Lima Lima. La condesa Eloise de Orange (22), hija de los príncipes Constantin y Laurentien y sobrina de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, además, hizo de esa pasión una forma de ayudar a quienes más lo necesitan, porque lo que recauda con su negocio –donde cuenta con la colaboración de su mamá, Laurentien– tiene fines solidarios.

La royal con las modelos de su marca de ropa vintage, My Lima Lima Getty Images

La condesa Eloise condujo el desfile de moda sostenible en Studio Noorderfabriek, Ámsterdam. Sus padres, el príncipe Constantin y la princesa Laurentien, la aplaudieron desde la primera fila Getty Images

El 18 de septiembre, Eloise participó de un evento fashion en Ámsterdam llamado Studio Noorderfabriek, y además de presentar la ropa de My Lima Lima, fue la conductora del desfile, ante la mirada atenta y orgullosa de sus padres, que la aplaudieron desde la primera fila.

La sobrina de los Reyes vistió una de las prendas más originales que se venden en su local: un chaleco hecho con corbatas donadas que acompañó con jeans teñidos al estilo batik Getty Images