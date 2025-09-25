Los 15 de Myla. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso celebró con una divertida fiesta en Cañuelas

Rodeada por sus compañeros de colegio y sus amigos, Myla, la menor de los tres hijos de la modelo y empresaria María Vázquez y del mejor polista del mundo, Adolfo Cambiaso, celebró el sábado pasado sus 15 años. Y aunque después de un día de viento y nublado el cielo se desplomó justo una hora antes de que arrancara la fiesta, ni una gota del diluvio que cayó sobre La Dolfina, en Cañuelas, logró empañar la alegría y la buena onda que reinó y el amor y la dedicación con que su familia le planeó una noche especial.

Siguiendo la tradición, Myla bailó el vals con su papá, Adolfo Cambiaso

Un momento tierno con su mamá, María Vázquez, que estuvo atrás de cada detalle para que todo saliera increíble

La cumpleañera, que estrenó melena rubia, lució un conjunto de corset, mini y blazer de María Gorof, y joyas de Swarovski

Divina y al rojo vivo (no hubo dresscode, pero se reservó ese color sólo para ella), Myla hizo la entrada triunfal a la carpa donde se hizo la fiesta con un lookazo que causó sensación: corset, mini y blazer sobre los hombros firmados por la diseñadora María Gorof, con quien durante las semanas previas delineó con entusiasmo cómo quería verse en su gran día. Algunas piezas estratégicas de Swarovski –firma con la que colabora– y un peinado recogido pero desestructurado terminaron de definir su estilo joven y sofisticado.

Momento selfie para las hermanas Mia y Myla Cambiaso y el hair artist Eddie Rodríguez

Poroto Cambiaso, que ayer debutó en el Abierto de Hurlingham con su papá y sus primos Bartolomé y Camilo Castagnola, llega con amigos a la fiesta de su hermana

“Dentro de la informalidad que elegimos, hicimos algo un poquito más prolijo, más festivo. Myla quiso algo intermedio que no fuera un asado, que es lo que solemos hacer, pero tampoco un gran evento. Después hubo DJ y baile, todo estuvo pensado especialmente para ella”, le dijo a ¡HOLA! Argentina María, que estuvo detrás de cada uno de los detalles para que todo saliera perfecto. A la comida, que se sirvió en mesas redondas sin ubicación fija y decoradas con flores frescas y velas, le siguió el vals, que arrancó con la cumpleañera y su papá. El recordman también fue el encargado de acercarle más tarde la torta rosa y de tres pisos decorada con cintas rojas para que soplara las velitas, mientras su mamá y sus hermanos mayores, Mia y Poroto, la aplaudían encantados.

Una vista de la fiesta, cuando el DJ subió el volumen

María y Adolfo, que son grandes bailarines, dieron cátedra en la pista

MUCHO PARA CELEBRAR

Creativa, fashionista, amante de la música, el arte y los caballos, el lunes 22, que fue la fecha real de su nacimiento, Myla tuvo un segundo festejo, pero esta vez superíntimo. Más allá de sus 15, seguramente también haya celebrado que poco a poco, bajo la atenta mirada de sus padres, empieza a tomar vuelo propio siguiendo sus sueños: pisa cada vez más fuerte en el mundo del modelaje (unos días antes deslumbró en un par de desfiles de Bafweek), y también se abre paso en el polo femenino, tal como ya hizo Mia, y participa en torneos nacionales e internacionales.

A medianoche el baile siguió con cotillón

El recordman le acerca a su hija la torta de tres pisos rosa, decorada con cintas rojas, de Beka Pastry

“Ahora sí…. Feliz cumpleaños, Myla. Sweet 15. Te amamos y seguí haciendo lo que hacés con el amor, pasión, compromiso y responsabilidad con la que encarás todo lo que te proponés desde el día que llegaste a este mundo. SIEMPRE”, le dedicó su mamá.