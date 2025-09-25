Los 15 de Myla. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso celebró con una divertida fiesta en Cañuelas

Reunió a sus compañeros de colegio y amigos en una noche “al rojo vivo”
- 3 minutos de lectura'
Rodeada por sus compañeros de colegio y sus amigos, Myla, la menor de los tres hijos de la modelo y empresaria María Vázquez y del mejor polista del mundo, Adolfo Cambiaso, celebró el sábado pasado sus 15 años. Y aunque después de un día de viento y nublado el cielo se desplomó justo una hora antes de que arrancara la fiesta, ni una gota del diluvio que cayó sobre La Dolfina, en Cañuelas, logró empañar la alegría y la buena onda que reinó y el amor y la dedicación con que su familia le planeó una noche especial.
Divina y al rojo vivo (no hubo dresscode, pero se reservó ese color sólo para ella), Myla hizo la entrada triunfal a la carpa donde se hizo la fiesta con un lookazo que causó sensación: corset, mini y blazer sobre los hombros firmados por la diseñadora María Gorof, con quien durante las semanas previas delineó con entusiasmo cómo quería verse en su gran día. Algunas piezas estratégicas de Swarovski –firma con la que colabora– y un peinado recogido pero desestructurado terminaron de definir su estilo joven y sofisticado.
“Dentro de la informalidad que elegimos, hicimos algo un poquito más prolijo, más festivo. Myla quiso algo intermedio que no fuera un asado, que es lo que solemos hacer, pero tampoco un gran evento. Después hubo DJ y baile, todo estuvo pensado especialmente para ella”, le dijo a ¡HOLA! Argentina María, que estuvo detrás de cada uno de los detalles para que todo saliera perfecto. A la comida, que se sirvió en mesas redondas sin ubicación fija y decoradas con flores frescas y velas, le siguió el vals, que arrancó con la cumpleañera y su papá. El recordman también fue el encargado de acercarle más tarde la torta rosa y de tres pisos decorada con cintas rojas para que soplara las velitas, mientras su mamá y sus hermanos mayores, Mia y Poroto, la aplaudían encantados.
MUCHO PARA CELEBRAR
Creativa, fashionista, amante de la música, el arte y los caballos, el lunes 22, que fue la fecha real de su nacimiento, Myla tuvo un segundo festejo, pero esta vez superíntimo. Más allá de sus 15, seguramente también haya celebrado que poco a poco, bajo la atenta mirada de sus padres, empieza a tomar vuelo propio siguiendo sus sueños: pisa cada vez más fuerte en el mundo del modelaje (unos días antes deslumbró en un par de desfiles de Bafweek), y también se abre paso en el polo femenino, tal como ya hizo Mia, y participa en torneos nacionales e internacionales.
“Ahora sí…. Feliz cumpleaños, Myla. Sweet 15. Te amamos y seguí haciendo lo que hacés con el amor, pasión, compromiso y responsabilidad con la que encarás todo lo que te proponés desde el día que llegaste a este mundo. SIEMPRE”, le dedicó su mamá.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Los looks, la pompa y las joyas. Todos los detalles y las fotos de un encuentro histórico en Windsor
Su último gran amor. Robert Redford: cuando se conocieron ella no había visto ninguna de sus películas y el flechazo fue inmediato
Herederos de fiesta. Todas las fotos del lanzamiento fashion de Lola y Dieguito Latorre que reunió a varios “hijos de…”
- 1
Pura sensualidad. Margot Robbie eligió looks de alto impacto para enfrentar los flashes y las cámaras tras convertirse en mamá
- 2
Herederos de fiesta. Todas las fotos del lanzamiento fashion de Lola y Dieguito Latorre que reunió a varios “hijos de…”
- 3
Tiene 37 años. Es la nieta de una leyenda del cine y pisa fuerte como actriz: “Tuve una gran relación con mi abuelo”
- 4
¿Qué se sabe de…? El avión hot de Paris Hilton, la verdadera identidad de Tom Cruise y la salida romántica de Gigi Hadid