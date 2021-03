Lady Gaga. Interpreta a la viuda negra de la moda, asesina de Maurizio Gucci

Después de triunfar en su papel en A Star Is Born junto a Bradley Cooper, Lady Gaga volverá a ser protagonista en cine bajo las órdenes de Ridley Scott: interpretará a Patrizia Reggiani, la “viuda negra de la moda” acusada de mandar a matar a su ex marido, el empresario Maurizio Gucci, y condenada a veintiséis años de cárcel. El drama, basado en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden, que narra el asesinato del último hijo de Gucci que dirigió la casa de moda, se llamará House of Gucci –el partenaire de Gaga es el actor Adam Driver– y Ridley Scott (que empezó a rodar la película en 2009 y tuvo que abandonarla tras un reclamo judicial de la familia) promete un thriller potente, con un vestuario lujosísimo a cargo de Stefano De Nardis, diseñador de vestuario de las últimas entregas de las sagas de King’s Man, Men in Black y Misión imposible.

La pareja en sus tiempos felices. El matrimonio duró doce años y tuvieron dos hijas: Allegra y Alessandra

Durante un alto en la filmación, Lady Gaga disfrutó de un paseo por Roma. Getty Images

Imagen de una escena a bordo de un scooter. Getty Images

En pleno rodaje, los actores representando a una de las parejas más icónicas de la alta sociedad italiana de los años 70. Getty Images

Lady Gucci

Aunque no había nacido en una familia de la aristocracia italiana, Patrizia logró ascender en la escala social y codearse con la crema y nata de Milán gracias a que, desde muy joven, su padre la rodeó de lujos: coches deportivos, abrigos de visón, joyas y viajes por el mundo. Así fue como conoció a Maurizio y, en 1972, se casaron.

Los Gucci les compraron casas, barcos y hasta islas privadas y, en los años 80, Patrizia y Maurizio –se frecuentaban con los Kennedy, entre otras celebrities de brillo mundial– fueron una de las parejas más famosas de Italia, dedicados a disfrutar de la dolce vita, y hasta tenían coche con matrícula customizada: “Mauizia”. Tan refinada y glamorosa era Patrizia que la prensa del corazón la bautizó “Lady Gucci”. Tuvieron dos hijas, Allegra y Alessandra, y en 1991 Maurizio la dejó por una mujer más joven: Paola Franchi. Según trascendió, un día se fue de la casa familiar por un viaje de negocios, y nunca volvió. En 1993 Maurizio vendió su participación en Gucci a Investcorp por ciento veinte millones de dólares, una decisión que molestó a su ex mujer, muy involucrada con la marca familiar durante el tiempo que duró el matrimonio, y, dos años después (el 27 de marzo de 1995), murió de tres disparos cuando entraba a su oficina de Milán, una mañana de primavera. Patrizia fue arrestada el 31 de enero de 1997, y en 1998, fue declarada culpable de organizar la muerte de su esposo. Al mismo tiempo que dictó sentencia, el juez emitió un fallo sorprendente: ordenó mantener el acuerdo de divorcio que Patrizia y Maurizio habían firmado en 1993, por lo cual ella seguiría recibiendo una pensión de un millón de euros anuales, incluso mientras estuviera en prisión.

Según se supo en el juicio, Lady Gucci había contratado a un sicario y al conductor del auto para la fuga con el objetivo de asegurarse de que Maurizio no volvería a casarse y desheredar a las hijas del matrimonio. Pudieron detenerla cuando uno de sus cómplices se jactó del asesinato. A partir de entonces, la prensa la llamó Vedova Nera, la Viuda Negra. En 2011, cuando le llegó su primera oferta de libertad condicional, la rechazó porque le exigía tener un empleo, pero en 2014 cambió de idea y aceptó un trabajo como asesora de una casa de joyas de Milán.

La biopic, hecha a la medida de Lady Gaga, llegará a los cines en mayo de 2022 (también se cuentan en el elenco actores de la talla de Al Pacino, Robert De Niro, Jeremy Irons y Jared Leto) y, por las imágenes que ya trascendieron de los protagonistas filmando en Roma, este drama de amor, locura, ambición y muerte tendrá otro de sus grandes atractivos en la moda, que recreará la vida de una de las parejas más excéntricas y fashionistas de la alta sociedad italiana de las décadas del 70 y 80.

De luto, Patrizia Reggiani junto a sus hijas, Allegra y Alessandra Gucci, en el último adiós a Maurizio. AFP

Una de las fotos más actuales de Lady Gucci, caminando por Milán. Shutterstock

