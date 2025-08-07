LA NACION

Las “formuleras”. Te presentemos a las diosas que conquistaron el corazón de los pilotos de F1

Modelos, influencers y emprendedoras, tienen asistencia perfecta en los circuitos más destacados del mundo

Kelly Piquet, Sara Pagliaroli y Magui Corceiro son algunas de las WAGS más conocidas.
KELLY PIQUET

ES LA NOVIA DE MAX VERSTAPPEN. Modelo, bloguera y relacionista brasileña, tiene 36 años y conoce como pocas el mundo del automovilismo ya que es hija de un crack: Nelson Piquet. Hace cuatro años está en pareja con el cuatro veces campeón mundial de F1 (actualmente maneja un Red Bull) y en mayo pasado se convirtieron en padres de Lily, su primera hija en común (ella, además, es mamá de Penélope, fruto de su relación con el también piloto ruso Daniil Kvyat).
Kelly y Max posan en boxes.
ALEXANDRA SAINT MLEUX

DE NOVIA CON CHARLES LECLERC. La pareja del monegasco tiene 22 años, es tiktoker y estudia Historia del Arte en París. Si bien nació en Italia, su madre es mexicana y su papá, argentino, y habla español, francés e inglés con fluidez. No hay precisiones de cómo conoció al piloto de Ferrari porque ambos mantienen la relación con bajísimo perfil.
La primera vez que Alexandra y Charles fueron vistos juntos fue en 2023, cuando fueron juntos a ver un partido de Wimbledon.
HANNAH ST. JOHN

TRES AÑOS DE AMOR CON LIAM LAWSON. En 2022 empezó a salir con el piloto de Racing Bulls, y desde entonces es su apoyo incondicional en un mundo vertiginoso. Según se ve en su cuenta de Instagram, en diciembre se graduó magna cum laude como licenciada en Ciencias Biomédicas, en la Universidad Estatal de Arizona. En su cuenta, además, revela otras pasiones, como los viajes, el esquí, la música y salidas con su novio y amigas.
Liam y Hannah no tienen problemas en compartir con sus fans a través de las redes sociales algunas postales de su vida juntos.
FRANCISCA CERQUEIRA GOMES

INCONDICIONAL A PIERRE GASLY. La modelo portuguesa de 22 años sale con el piloto de Alpine desde 2022. Kika –así la llaman sus conocidos– tiene un máster en Marketing y su millón de seguidores en Instagram la posicionan como toda una influencer. Es hija de María Cerqueira, una reconocida actriz portuguesa.
Kika y Pierre hicieron pública su relación años atrás cuando aparecieron juntos en un partido de fútbol.
FLAVY BARLA

DE NOVIA CON ESTEBAN OCON. Estudiante de Medicina y ganadora de Miss Costa Azul (nació en Niza), a sus 22 años compagina sus aspiraciones de cirujana con una cada vez más prometedora carrera como modelo. Su relación con el actual piloto de Haas se hizo pública en 2023, en el Gran Premio de Abu Dabi.
Flavy y Esteban durante unas vacaciones.
EGLE RUSKYTE

CASADA CON NICO HULKENBERG. La diseñadora lituana y el piloto de Kick Sauber dijeron "sí, quiero" el 25 de junio de 2022, en Mallorca y tienen una hija, Noemí Sky (3), a la que este año se la vio en el podio cuando su papá ganó el Gran Premio de Gran Bretaña. Ruskyte tiene una línea de trajes de baño de crochet hechos a mano llamada Egle y suele compartir sus diseños en las redes sociales.
La boda de Nico y Egle fue muy esperada porque inicialmente iba a ser en 2020 y la tuvieron que reprogramar por la pandemia. Si bien el religioso fue en Mallorca en 2022 el civil lo celebraron un año antes en Mónaco.
CARMEN MONTERO MUNDT

SU CORAZÓN ES PARA GEORGE RUSSELL. Está de novia con el piloto de Mercedes-Benz desde 2020, cuando los presentó un amigo en común. Nacida en Jerez, España, en 1998, se mudó al Reino Unido a los 18 y estudió en la Universidad de Westminster. Es hija de un prestigioso abogado, colabora con firmas de moda como Tommy Hilfiger y, por su estilo fashionista, promete un camino en el mundo de la moda. Actualmente trabaja en finanzas.
Como el resto de las "formuleras", Carmen sabe coordinar su agenda para cumplir con sus compromisos laborales y acompañar a George en los suyos.
LILY ZNEIMER

UNA VIDA JUNTO A OSCAR PIASTRI. Aunque se volvieron inseparables desde que se conocieron en el internado de Haileybury, Inglaterra (ambos tienen 23 años), hicieron oficial su noviazgo en febrero de 2022, después de que Piastri compartiera una foto en los Autosport Awards de ese año.
Lily y Oscar eligen el perfil bajo. “Intentamos estar alejados de los focos y simplemente vivimos vidas normales”, comentó el piloto de McLaren en una entrevista en 2019.
SARA PAGLIAROLI

LA DUEÑA DEL CORAZÓN DE LANCE STROLL. Con 30 años, empezó su carrera como modelo cuando era una adolescente y desde entonces trabajó con marcas como Replay Jeans, Yamamay o Adria Beachwear. En 2020, además, lanzó Blue Lemon Jewels. En 2021 fue la primera vez que se la vio junto al piloto de Aston Martin: fue en el estreno de una película de James Bond.
Londres, 2021. Sara y Lance enfrentan por primera vez juntos los flashes en una premier de cine.
MELISSA JIMÉNEZ

INCONDICIONAL A FERNANDO ALONSO. Reconocida periodista deportiva (trabaja para la plataforma digital DAZN), su relación con el piloto de Aston Martin la confirmó ¡HOLA! en 2023, durante un viaje que hicieron a Mónaco. Aunque cultivan un perfil discreto, más de una vez ella lo entrevistó al terminar una carrera y no dudan en dejarse ver de la mano en los circuitos. Melissa tiene tres hijos de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra.
En acción. Melissa entrevistando a Fernando.
MAGUI CORCEIRO

ES OFICIAL SU RELACIÓN CON LANDO NORRIS. Nació en Portugal y se la conoce por sus trabajos de modelo para Armani Beauty, Vichy, Intimissimi, Adidas y H&M y sus participaciones actorales en series como Punto Nemo. Ex novia del futbolista João Félix, hace rato se la ve en las pistas acompañando al piloto de McLaren, aunque ellos no hablan al respecto. Pero días atrás, cuando Lando ganó el Gran Premio de Hungría, su beso de película dijo más que mil palabras.
El rumor de que estaban juntos sonó fuerte durante todo un año pero ellos prefirieron no confirmar ni negar nada, simplemente dejar que la relación fluya.
REBECCA DONALDSON

PURO AMOR CON CARLOS SAINZ. Nació en Escocia y empezó su carrera de modelo a los 17 años, después de que su mamá la anotara en un concurso. Fue chica de tapa de Vogue Ucrania y Marie Claire México, entre otras publicaciones de moda. Empezó a salir con el piloto que actualmente se desempeña en la escudería Williams en el verano de 2023. Anteriormente se la relacionó con Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian.
El romance entre Rebecca y Carlos se hizo público durante un viaje a Italia.
LOUISE GJORUP

FORMÓ SU FAMILIA CON KEVIN MAGNUSSEN. Nacida en Copenhague, está casada con el piloto de Haas desde octubre de 2019. En 2021 se convirtieron en padres de Laura y dos años después, la familia se completó con Agnes, que fue presentada con una foto muy tierna en sus redes sociales.
Louis acompaña a Kevin en todos sus sueños, como ahora que se convirtió en uno de los nuevos accionistas de Le Mans FC, junto a Novak Djokovic y Felipe Massa, un equipo de fútbol que milita en la League 2.
LILY HE

EL AMOR Y EL DEPORTE LA UNE A ALEXANDER ALBON. La golfista y el piloto de Williams llevan casi seis años de relación. Empezaron a escribirse a través de redes sociales, ya que cada uno es fan del deporte del otro. Lily nació en 1999 en Chengdú, China, y empezó a jugar al golf a los 5 años, motivada por su padre, empresario hotelero. Tras vivir en Vancouver, se instalaron en San Diego y estudió Comunicaciones en la Universidad del Sur de California.
Sobre su relación con Lily, Alex aseguró en una entrevista: “Por encima de todo, nos entendemos y nos apoyamos mutuamente”.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
