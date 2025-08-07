Las “formuleras”. Te presentemos a las diosas que conquistaron el corazón de los pilotos de F1

SU CORAZÓN ES PARA GEORGE RUSSELL. Está de novia con el piloto de Mercedes-Benz desde 2020, cuando los presentó un amigo en común. Nacida en Jerez, España, en 1998, se mudó al Reino Unido a los 18 y estudió en la Universidad de Westminster. Es hija de un prestigioso abogado, colabora con firmas de moda como Tommy Hilfiger y, por su estilo fashionista, promete un camino en el mundo de la moda. Actualmente trabaja en finanzas.