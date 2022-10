Las fotos del escándalo. El mundo habla del incidente de Margot Robbie y Cara Delevinge con un fotógrafo argentino

Margot Robbie (32) y Cara Delevingne (30) son amigas íntimas desde que se conocieron rodando Escuadrón suicida, en 2016, y suelen viajar juntas por el mundo. Esta vez, el destino elegido fue la Patagonia argentina, previa parada de un par de días en Buenos Aires. Y, como la mayoría de las superestrellas que vienen al país, aprovecharon su breve estadía porteña para ir a comer a Patagonia Sur –el restaurante top de Francis Mallmann en La Boca–, donde reservaron una mesa para cuatro para el sábado 1 por la noche. Pese a que estaban de incógnito en el restaurante y a que su presencia en Buenos Aires había pasado inadvertida para la prensa, el fotógrafo Pedro Orquera las descubrió y las fotografió en la puerta del restaurante, cuando salían de madrugada, acompañadas de dos hombres. Los amigos de las actrices reaccionaron con violencia al ver al paparazzo, lo persiguieron y lo agredieron brutalmente para evitar que Orquera las retratara. La salida en La Boca terminó de la peor manera: el fotógrafo tuvo que ser atendido por el SAME, que lo derivó al hospital Argerich, donde constataron que tenía una fractura expuesta de codo derecho (espera ser operado) y una herida sangrante en la cabeza, y Jac Rhys Hopkins (asistente de cámara y amigo de las dos) y Josey McNamara (cineasta y productor, amigo de Robbie) quedaron imputados por lesiones leves dolosas por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°34, a cargo de la doctora Adriana Bellavigna. “Sufrí una encerrona terrible y después una persecución, porque me corrieron –declaró el fotógrafo agredido–. Yo iba con la cámara en la mano, tratando de resguardarla, tanto a ella como al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto y la cámara voló por el aire”, relató. Luego de pasar dos noches detenidos en la Comisaría Comunal 4, el lunes 3, los dos ciudadanos británicos prestaron declaración en la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño (interviene la auxiliar fiscal Catalina Neme), y se dispuso su libertad con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso, se les retiró el pasaporte y se dictó una caución real por la suma de 200 mil pesos cada uno. Matías Morla, abogado del fotógrafo, pidió a la Justicia que tanto Margot Robbie como Cara Delevingne declaren en calidad de “imputadas” y no como testigos, porque considera que lo ocurrido es en parte responsabilidad de ellas.

Jac, de origen británico, es un asistente de cámara que acompaña a las actrices en su viaje por Argentina. foto: Pedro Orquera

Hopkins escolta a Margot Robbie hasta el auto que habrían pedido por una aplicación para volver al hotel. foto: Pedro Orquera

Los británicos pasaron dos noches detenidos. Recuperaron su libertad tras pagar una fianza de 200 mil pesos cada uno y se les retiró el pasaporte para que no puedan salir del país. foto: Pedro Orquera

El frente del restaurante de Francis Mallmann, en La Boca.

Josey McNamara es un productor y cineasta británico, íntimo amigo de Margot Robbie. foto: Pedro Orquera

En abril de 2021 posaron juntos en la red carpet de los premios Oscar. Getty Images

La actriz en la avant-première de Amsterdam en Londres, hace menos de un mes. Getty Images

Cara Delevingne compartió en su Instagram esta foto de su paso por la Semana de la Moda de París el sábado, cuando ya estaba en Buenos Aires. Getty Images

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Pilar Bustelo

LA NACION