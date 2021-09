Lloran las fans. Regé-Jean Page, el galán de la serie Los Bridgerton, presentó oficialmente a su novia

Este año Regé-Jean Page (31) conoció la fama con su protagónico en Los Bridgerton, la aclamada serie de Netflix en la que interpretó a Simon Basset, el duque de Hastings. El éxito fue tal que se convirtió en uno de los “100 líderes emergentes”, según la revista Time, y se especula con que podría ser el próximo James Bond. Aunque muchos lo vincularon sentimentalmente con su compañera de reparto, la actriz Phoebe Dynevor, el galán británico confirmó su relación con una chica anónima –aunque ahora no tanto– llamada Emily Brown. El actor la presentó oficialmente en la 24a entrega de GQ Men of the Year Awards, que se llevó a cabo el 1 de septiembre en el Tate Modern, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno de Londres, donde fue galardonado por su interpretación en Los Bridgerton. La chica en cuestión –que cultiva un bajo perfil y no usa redes– se dedica a la publicidad y a la comunicación, y es una apasionada del fútbol, deporte que practica en sus tiempos libres. La noticia rompió el corazón de sus fanáticas, que tampoco lo podrán ver en los nuevos episodios de la serie, ya que la idea de la ficción es hacer temporadas aisladas en las que el protagonista sea un hermano diferente de la familia que le da nombre a la saga.

El actor junto a la actriz Phoebe Dynevor en el papel de duque de Hastings que lo catapultó a la fama

Regé-Jean se preparó para la entrega de premios de GQ en el Rosewood London Hotel instagram

Este año el galán británico se convirtió en uno de los “100 líderes emergentes”, según la revista Time Instagram

Tras la entrega de premios, celebró su galardón con un brindis junto a su novia, colegas y amigos Instagram

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Rafael Delceggio

