Los 65 de las Trillizas de Oro. Celebraron su cumpleaños entre el verano español y el invierno argentino

El sábado 5, las Trillizas de Oro cumplieron 65 años. Y aunque en este momento un océano las separa, el amor infinito que se tienen y la tecnología ayudaron a que la distancia se sintiera menos. En el caso de María Emilia y de María Eugenia, lo pasaron en Sotogrande, al sur de España, donde están de vacaciones, mientras que María Laura se quedó en Buenos Aires y festejó muy bien rodeada con parte del familión de las tres.

María Emilia (con túnica naranja) y María Eugenia escoltan a Luli Laprida (hija de Eugenia), que viajó desde Madrid hasta Sotogrande para saludarlas. Instalada en la capital española desde hace cinco años, la actriz y su marido, el fotógrafo Eugenio Levis (autor de estas imágenes), se convertirán en padres primerizos el mes que viene y las dos “Trillis” se van a quedar unos días 20 para ayudarlos. Eugenio Levis

Siempres espléndidas y sonrientes, Emilia y Eugenia posan (lucen bikinis de la marca de Flavia Palmiero) con el mar como telón de fondo. Eugenio Levis

“En una época pasábamos nuestro cumpleaños juntas, pero cuando nos casamos y empezamos a viajar siguiendo la agenda de polo de nuestros maridos, nos separamos. A mí me tocaba en Francia, a Laura en Inglaterra y a Eugenia en Alemania”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina María Emilia. Y sigue: “Después, nuestros hijos fueron los que se casaron y algunos se instalaron en Europa. En mi caso, Corchito (Zavaleta) en Francia, y en el caso de Eugenia, Luli (Laprida) se casó en Suiza y vive en España. Así que, para esta fecha, nos escapamos para verlos y coincidimos. Encima, este año tiene la particularidad de que Luli está por ser mamá (la actriz vive en Madrid junto con su marido, el fotógrafo Eugenio Levis), por lo que Eugenia vino a acompañarla y yo seguramente me quede también unos días para ayudarlos. No importa la distancia, con mis hermanas nos sentimos siempre juntas”.

"Aprovechando que era un día lindísimo, propuse un paseo al aire libre. Los chicos se portaron espectacular y nos divertimos mucho", dice Lula, que mira a cámara con su mamá y su nieta Esmeralda.

El festejo fue la noche previa a su gran día: comieron en un chiringuito de playa cercano a su casa con sus maridos, Clemente Zavaleta y Horacio Laprida, más Luli, Eugenio y algunos amigos. “El plan fue comer rico, un menú simple y en la playa, que nos encanta. Igual, te aclaro que yo no cumplo más años, me quedé en los 60. ¡Las que cumplen son mis hermanas”, cierra Emilia con una carcajada.

Lula con su hija Paulina, los cuatro hijos de ella, más sus sobrinas Pilar Laprida y Sonia Zavaleta con sus respectivos hijos.

A la noche, pavlova mediante, sopló las velitas rodeada por su marido, Ernesto Trotz, y un par de amigos.

Del lado sur del Atlántico, María Laura también priorizó a la familia. Y aunque dos de sus hijos, Ernestito y Bárbara, viven en Estados Unidos, tuvo un festejo multitudinario: además de su hija Paulina acompañada por sus cuatro hijos, estuvieron sus sobrinas Emilia y Sonia Zavaleta y Pilar Laprida con sus maridos e hijos. “También estuvo mamá, por supuesto. Querían venir todos a casa pero somos muchos así que, aprovechando que era un día lindísimo, propuse un paseo al aire libre. La verdad es que todos los chicos se portaron espectacular y nos divertimos mucho. Después, a la noche, comí con mi marido (Ernesto Trotz) y amigos”, cierra Lula, que por supuesto recibió besos y abrazos virtuales de sus hermanas.

Siempre activas, las Trix no paran de generar nuevos proyectos. Este año protagonizaron un nuevo comercial y están a pleno trabajando en su biopic. Pero, además, antes de soplar las velitas anunciaron el lanzamiento de una crema corporal y un body mist que se suma a III, el perfume que presentaron el año pasado.