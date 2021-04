Luli Torn. El amor que nació en cuarentena en Indonesia llegó a Buenos Aires

Luli Torn (27) está escribiendo un nuevo capítulo en su gran historia de amor con Tom Mazur (33), el instructor de buceo belga que conoció hace un año durante su cuarentena en la paradisíaca isla de Gili Trawangan, Indonesia. Si bien la actriz atravesó un duro aislamiento de seis meses en Asia, redobló la apuesta de su aventura y acompañó a su novio a Bélgica apenas se abrieron las fronteras. “Mi visa de turista ya había expirado y a Tom se le estaba por vencer la de trabajo. Ese fue un momento clave en nuestro noviazgo porque por primera vez tuvimos que tomar una decisión sobre cómo seguir con la relación. Los seis meses en la isla habían sido una burbuja alucinante, pero teníamos que volver al mundo más real y definir si podíamos compartir el mismo proyecto”, cuenta Luli, quien en 2019 trabajó en la exitosa tira Argentina, tierra de amor y venganza.

Se conocieron en 2020 en la isla Gili Trawangan, Indonesia. “Fue un 23 de marzo. Fuimos a tomar algo y nunca más nos separamos”, cuenta la actriz Matias Salgado

Momento de foto frente a la basílica del Santísimo Sacramento. Matias Salgado

–¿Quién planteó primero cómo continuar con la relación?

–Yo. Fue más o menos en agosto, justo cuando Argentina transitaba el momento más crítico de la cuarentena, por lo que la opción de irme a Bélgica con él era cada vez más grande. Más allá de eso, los dos sabíamos que lo que había comenzado como un romance de verano se había transformado en un vínculo profundo y amoroso. Entonces Tom me propuso irnos para su ciudad, Maasmechelen, que está a una hora de Bruselas.

–¿Cuánto tiempo se quedaron en Europa?

–Seis meses. Todo el mundo que me escribe en Instagram me pone cosas del estilo “¡Qué suerte la de ustedes!”, “Viven un cuento de hadas”. Lo nuestro fue mágico, casi de película, pero también pusimos mucho de nosotros para que sucediera. El viaje de Tom a Buenos Aires fue otro gran desafío en términos de trámites, papeles y miles de llamados y gestiones desde Bélgica. Lo mismo me pasó a mí cuando me fui con él a Europa. En ese momento, Bélgica sólo aceptaba ciudadanos europeos, por lo que mi única oportunidad estaba con mi pasaporte italiano, que tenía vencido, en un cajón de mi casa de Almagro. El cuento corto es que logré una cita en la embajada italiana de Yakarta para gestionar un nuevo pasaporte. Toda la gestión la hice desde Bali y me fui sola a Malasia. Le pusimos mucha garra para estar juntos.

–¿Cómo fue el ingreso de Tom en Argentina?

–Para que un extranjero hoy pueda entrar a nuestro país necesitás probar que está relacionado legalmente con un ciudadano argentino. Y eso es difícil de probar cuando se trata de una pareja con la que no estás casada, ni tenés hijos ni propiedades conjuntas. Entonces tuvimos que hacer un acta declarativa ante un escribano y dos testigos en Europa, todo en holandés, que certificaba que nosotros éramos pareja. Después lo mandamos traducir al español y apostillarlo. Una vez que esto estuvo hecho y yo puse la firma, me vine a Argentina. Llegué en febrero y Tom, a fin de marzo. En principio sólo se puede quedar hasta mayo, pero vamos a ver si más adelante podemos tramitar otro permiso.

–¿Cómo fue conocer a sus padres?

–En realidad, la presentación fue por Zoom mucho antes de nuestra llegada. Sus papás son hermosos, muy tranquilos, nos abrazaron apenas nos vieron y me trataron como a una hija. Por suerte, eso también nos salió bien. Pensá que conocí a Tom en medio de una isla, ¿yo qué sabía cómo era el lugar donde vivía, cómo era su familia, sus padres, su vida?

–¿En algún momento te dieron ganas de volver a tu casa?

–No. Tom enseguida recuperó su antiguo trabajo en un colegio (también es profesor de gimnasia) y yo aproveché para recorrer lo que podía de Europa. Me reencontré con un tío que vive en Miami y nos fuimos a Turquía: viajamos en globo aerostático y saltamos en parapente desde una montaña de 2000 metros de altura. Claro que extrañaba como loca a mi familia, pero en cuanto al trabajo, sabía que estaba todo parado en Argentina. Los actores solemos tener esa cosa culpógena de estar todo el tiempo pensando que te perdés un proyecto por estar en el exterior. A mí nunca se me pasó por la cabeza ese pensamiento porque sabía que de verdad nada estaba sucediendo en lo laboral. Eso me llevó a elegir vivir la aventura lo más suelta de mochila posible. Yo sabía muy dentro de mí que lo que estaba viviendo no se repetiría.

Luli regresó a Buenos Aires a principios de febrero y a las pocas semanas llegó su novio Tom. La semana pasada, pasearon su amor por plaza San Martín, en Retiro. Matias Salgado

“Me imagino a nuestros hijos. Pero primero tenemos que ver qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, cómo vamos a organizar nuestra vida en diferentes continentes” Matias Salgado

–¿Sueñan con formar una familia?

–Me imagino a nuestros hijos, pero creo que primero tenemos que ver qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, cómo vamos a organizar nuestra vida en tantos continentes (él también administra un hotel en Indonesia). Hoy por hoy tenemos claro que ninguno de los dos quiere vivir en Bélgica. Además, tengo mi trabajo acá y eso es difícil de trasladar. Entonces no sé, me parece que primero hay que definir bien qué queremos. Después de semejante aventura y experiencia aprendí a no planificar a largo plazo porque hasta ahora nos salió bien. Todo este año de locura me enseñó a entregarme a lo desconocido y descubrí una nueva forma de amar.

–¿Cómo fue la presentación de Tom a tus padres?

–Muy bien. El día que llegó Tom, mi viejo al toque le enseñó cómo hacer fuego en la parrilla. Le dio un workshop sobre el asado. [Se ríe]. Ya probó las empanadas, las tartas y el alfajor. De lugares típicos porteños, La Boca fue lo que más le gustó.

–¿Qué te enamora de Tom?

–Me encanta lo relajado que es. Siempre tiene una sonrisa, nunca se estresa demasiado. De hecho, siempre me dice: “Todo va a estar bien, todo se va a arreglar”. Tom tiene una linda manera de vivir la vida, a todo le pone pilas y va para adelante. Yo soy más emocional, exploto de alegría, me ahogo en llanto y él es mucho más centrado. Una de las cosas que más me enamoró de Tom cuando lo conocí fue su mirada para captar los detalles de lo que pasa a su alrededor. Eso lo vi cuando un día fuimos a bucear juntos y en la inmensidad del océano, él descubría cosas chiquitas perdidas en la nada… Tiene una gran sensibilidad y para mí eso es fundamental.

“Todo este año de locura me enseñó a entregarme a lo desconocido y descubrí una nueva forma de amar” Matias Salgado

Con la familia de Tom en Bélgica. Luli planea llevar a su novio a conocer Cataratas del Iguazú los primeros días de mayo. “Voy a trabajar en una película que se va a filmar allá y él me va a acompañar”, cuenta entusiasmada la actriz, que además ya confirmó su participación en una nueva tira de televisión.

Con su tío Fernando tirándose en parapente en Ölüdeniz, en la costa de Turquía

Haciendo buceo con su novio en Nusa Lembongan, una isla al sudeste de Bali.

