Macarena Achaga. Te presentamos a la “hija” argentina de Luis Miguel

Desde México –su segundo hogar desde 2011– y a través de una videollamada, Macarena Achaga (28) habla con ¡HOLA! Argentina mientras disfruta de unos riquísimos mates. “Llegué sola con un carry-on a los 19. El plan era venir acá por unas semanas y ya pasaron diez años de ese día. México es el país que me adoptó y me cobijó, por eso siento que soy un poco argentina y otro poco mexicana. El camino no fue fácil, pero creo que lo logré. Cuando era muy chica mi familia debió emigrar a otro país y esas situaciones adversas que nos tocaron vivir forjaron la mujer que soy. Por eso digo que de afuera puede parecer que una creció en un castillo de cristal y la verdad es que no es así… Hay tantas cosas atrás”, cuenta la actriz marplatense que desde hace tiempo viene brillando en la industria azteca gracias a sus papeles en las novelas Gossip Girl Acapulco y Amar a muerte (esta última se convirtió en una de las ficciones de televisión más aplaudidas de 2018).

Después de lucirse junto a Benjamín Vicuña en la serie Sitiados y de ganar dos premios en los MTV Millenials Awards 2019, Maca va por más con su papel de Michelle Salas –la hija que el cantante mexicano tuvo a fines de los 80 con Stephanie Salas– en Luis Miguel, la serie (Netflix).

–¿Fue difícil obtener el papel?

–Uf, sí. Para obtener el papel estuve tres meses haciendo castings y participando en videollamadas… Incluso mandé mi último video desde un baño en Turquía estando de vacaciones. [Se ríe]. De verdad este personaje “me lo gané a pulso”, lo peleé hasta el hartazgo porque siendo argentina tenía que convencer a la producción de que yo podía interpretar a una mexicana, en especial a alguien tan icónico y especial como Michelle Salas. Si bien trabajo y tengo mi acento mexicano desde hace diez años, esto fue un verdadero desafío. Luego de muchos años de trabajo y dedicación, de estar a muchos kilómetros de mi familia y de mis amigos, siento que este momento es el mejor regalo que podía tener.

–¿Cómo fue transitar un tema tan sensible como fue la relación de Luis Miguel con su primera hija?

–Mi interpretación del personaje está teñido de mi mirada. Se trata de cómo yo veo a Michelle y lo que creo que pasó en su vida porque la realidad es que hay muy poca información. Intenté ponerme en la piel de una hija que busca reconstruir el vínculo con un padre casi desconocido, algo que miles de chicas vivieron y viven hoy en día. La historia trata de la relación de un papá y de una hija y lejos de mostrarlo a Luis Miguel como celebridad, quisimos retratar a Michelle y Luis Miguel como seres humanos.

–¿Llegaste a contactar a Michelle?

–Me hubiera gustado tener más contacto con ella porque creo que es bien delicado contar la historia de alguien que está vivo. Estoy segura de que hay cosas que no son como ella querría, pero lo cierto es que siempre traté a este personaje con el mayor de los respetos.

–Entonces, ¿cómo describirías a la Michelle que vos construiste?

–Es una nena que se está convirtiendo en mujer, que tiene un nivel de inteligencia y de conciencia extrema y a la vez demuestra mucha calma para analizar todo lo que pasa a su alrededor. Una persona muy luminosa que baja a Luis Miguel a la tierra y que lo lleva a vivir situaciones muy vulnerables que lo humanizan por completo.

–¿Conociste a Luis Miguel?

–Todavía no. [Se ríe]. Pero vas a ver que eso también lo voy a lograr.

El mes pasado Macarena oficializó su romance con su compañero de serie, Juanpa Zurita, el actor mexicano que interpreta a Alex Gallego Basteri, uno de los hermanos de Luis Miguel. “Estoy muy feliz”, fueron las breves palabras de Maca ante la pregunta de ¡HOLA! Argentina

Junto a Diego Boneta, su padre en la ficción y un muy buen amigo fuera de los sets.

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana.