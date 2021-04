Premios Oscar. La alfombra roja, sin barbijos pero con distancia social

Nominada por su papel en The United States vs. Billy Holiday, la actriz y cantante Andra Day optó por un sugerente diseño dorado de Vera Wang. Lo acompañó con joyas de Tiffany & Co valuadas en 1,5 millones de euros: pendientes con dos diamantes amarillos de talla esmeralda, pulsera de platino y oro con más de 465 diamantes sobre platino y varios anillos.

Getty Images