Un 53 por ciento entre Marina (57) y Pier Silvio (54), los dos hijos que tuvo con su primera mujer, Carla Elvira Dall’Oglio. Y un 47 por ciento distribuido entre Barbara (39), Eleonora (37) y Luigi (35), los hijos que tuvo con la actriz Verónica Lario. Según la revista Forbes, que estimó cuánto recibirá cada hijo de Silvio Berlusconi de la herencia de más de 5000 millones de euros que dejó el político, empresario, inversor y periodista, las fortunas de Marina –quien se hará cargo de la dirección de Fininvest, una de las joyas del emporio Berlusconi– y de Pier Silvio –está al frente de Media for Europe, ex Mediaset– asciende hoy a unos 1.700 millones de euros cada uno.

Marina y Pier Silvio Berlusconi, los hijos mayores de Berlusconi, durante el último adiós al político y empresario italiano. Getty Images

Y la de los otros tres hermanos –que participan en los negocios familiares, aunque con actividades menores– es de 1000 millones de euros cada uno. “Los cinco hermanos han aceptado la herencia de su padre, interpretando sus últimos deseos en total armonía para honrar su recuerdo con profunda gratitud”, señala el comunicado tras la firma del acuerdo, que se realizó en Arcore, en las afueras de Milán, en la Villa San Martino, una de las propiedades favoritas del tres veces primer ministro italiano, líder del partido Forza Italia y ex presidente del equipo de fútbol AC Milan. La prensa de su país asegura que, en la firma del acuerdo, no estuvo la última pareja de Berlusconi, Marta Fascina (33), que no tenía la mejor relación con los hijos de su novio. Sin embargo, honrando el testamento escrito que dejó Il Cavaliere –tal como se lo conocía–, la diputada de Forza Italia recibirá, en efectivo, nada menos que 100 millones de euros.

Eleonora, Barbara y Luigi Berlusconi, hijos del segundo matrimonio del magnate, en el Duomo de Milán –la catedral de la ciudad natal de Berlusconi– durante el funeral de su padre, el 14 de junio pasado. Getty Images

