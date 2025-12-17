Máxima y Amalia. Madre e hija deslumbraron con sus impactantes joyas de diamantes en la última gala real del año

El Palacio Real de Ámsterdam fue el escenario de la última gran gala royal del año. El jueves 11, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, junto a la princesa Amalia, recibieron al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su mujer, Suzanne Innes-Stubb, para un banquete de Estado.

Después de una ceremonia en la Plaza Dam y de algunos encuentros con empresarios, los monarcas de los Países Bajos se lucieron como anfitriones en el Salón de Estado del palacio.

La Reina vestida con un diseño conocido como “Princesa Amor”, de Claes Iversen, con escote Bardot y mangas abullonadas en los puños. Máxima ya lo había lucido en 2023, para la boda del príncipe real de Jordania, Hussein bin Al Abdalá Patrick van Katwijk - WireImage

La princesa de Orange, con un vestido de la inglesa Jenny Packham de top bordado en pedrería y falda evasée con capas de tul color vainilla. El profundo escote enmarcaba el fabuloso collar de diamantes de 30 quilates GettyImages

Máxima brinda con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y Guillermo Alejandro hace lo propio con la primera dama finlandesa, Suzanne Innes-Stubb, durante el banquete en el Salón de Estado del Palacio Real de Ámsterdam GettyImages

Máxima lucía fabulosa con un diseño del danés Claes Iversen, un vestido que estrenó en 2023 y que fue bautizado como “Princesa Amor”: escote Bardot (recto, con los hombros descubiertos), mangas con gran volumen en los puños y su cintura marcada por un fino cinturón con un prendedor de diamantes y perlas a modo de hebilla. Aunque se trata de una pieza impactante, ese broche no fue la única joya que lució la Reina ni tampoco la más deslumbrante, porque para esa velada eligió la tiara Württemberg con diamantes antiguos y cinco perlas en forma de lágrima que data de 1838, además de un collar de perlas de cinco vueltas y pendientes y anillos haciendo juego.

La princesa Amalia, heredera del trono, brilló con un estilo igualmente poderoso. En su look se destacó el Bandeau de Diamantes, una tiara de estructura minimalista con 27 diamantes antiguos en platino que perteneció a su bisabuela, la reina Juliana, y que iluminaba su pelo suelto con ondas marcadas. También llevó pendientes de diamantes y un collar con un gran diamante central de 30 quilates que capturaba las miradas, enmarcado por el profundo escote del vestido de Jenny Packham –una de las diseñadoras favoritas de la princesa Kate de Gales–, de top bordado con pedrería y una falda evasée en capas de tul color vainilla.

Risas en la mesa principal del Salón de Estado del Palacio Real, cuando Guillermo Alejandro invitó al presidente Stubb a jugar un partido de golf y le sugirió que le permitiera ganar GettyImages

En la tarde del 11 de diciembre, antes del banquete, los Reyes les dieron la bienvenida al presidente finlandés Stubb y a la Primera Dama, en la plaza Dam. Máxima llevó un elegante tocado de Philip Treacy GettyImages

La monarca de Países Bajos con un traje celeste de Natan -una de sus marcas favoritas- con blazer entallado y falda plato asimétrica. Lo complementó con pendientes de aguamarina que pertenecieron a la reina Juliana, guantes de cuero, sobre y stilettos con detalle transparente, también, de Natan Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

El menú del banquete, servido en largas mesas imperiales decoradas con flores rojas y azules, integró la cocina neerlandesa con la nórdica, en honor a los invitados: vieiras con nueces de macadamia, consomé de faisán y un plato principal de ternera con trufas. Antes del brindis, el rey Guillermo Alejandro dio un discurso que hizo énfasis en la excelente relación entre Países Bajos y Finlandia, repasó los proyectos comunes e invitó al presidente Stubb a jugar al golf. “Se lo considera un golfista excepcionalmente hábil”, le dijo el soberano, que remató el párrafo con un chiste que hizo estallar en carcajadas a todos, especialmente a Máxima: “Espero que esté dispuesto a dejar que su oponente gane”.