Pareja de alto handicap. Toly Ulloa y Clara Cassino posan juntos y hablan de su historia de amor y su pasión por el polo

Hace diez años que Carlos María “Toly” Ulloa (28) y Clara Cassino (29) comparten la vida, el amor por el polo (son polistas profesionales) y los caballos, pero la historia entre ellos empezó mucho antes. “Nos conocemos desde el colegio. Ella vivía en Lincoln y yo a pocos kilómetros, en El Triunfo, en el campo. Después empezamos a coincidir en Santa Helena de Duggan, la escuelita de polo de mi tío, y compartíamos torneos en el interior”, arranca contando él, que este año jugó la Triple Corona para La Hache Cría y Polo (tiene 8 de handicap), y el año que viene se sumará a La Hache, de su hermano Hilario. “Empezamos a salir a los 17, pero ya éramos amigos. No vengo de familia de polistas, pero a papá le encantan los caballos y por él empecé a taquear”, agrega Clara, que esta temporada hizo valer sus 8 goles de handicap en el Abierto de Polo de Mujeres, donde jugó para el equipo femenino de La Hache.

Ronda de mates en las caballerizas de La Hache, el club de Hilario Ulloa, hermano de Toly. El año que viene los hermanos compartirán equipo para la Triple Corona. “Pasé toda mi vida soñando con jugar con él. Es como tocar el cielo con las manos”, dice Toly. Este año, él jugó el Abierto para La Hache Cría y Polo FOTO: Matías Salgado

–¿En qué etapa estaban cuando empezaron a salir?

Toly: En una etapa en que los dos esperábamos con las botas puestas y los tacos listos para jugar en el exterior.

Clara: Uno de mis primeros viajes fue a Kuwait, a los 19. Una amiga me contactó con sheika Alya, una jequesa que necesitaba una mujer que la acompañara, taqueara con ella y le diera clases. Estuve tres meses y fue una experiencia impresionante. Ahí fueron saliendo más viajes; lo mismo le pasó a Toly, que arrancó yendo a Tailandia.

Toly: Era muy difícil la distancia. Ese mismo año fui a Estados Unidos, ella se quedó acá, y viajó a visitarme diez días.

Clara: Así fue por ocho años. Recién hace dos años estamos más sincronizados, nos vamos acomodando. El polo femenino creció un montón en el mundo, así que los destinos a los que Toly iba, como Estados Unidos o Inglaterra, se volvieron lugares donde las mujeres podemos jugar las mismas temporadas.

Esta temporada Clara hizo valer sus 8 goles de handicap y brilló en el Abierto Femenino en el team femenino de La Hache FOTO: Matías Salgado

–¿En su casa hablan todo el día de polo?

Toly: Puede ponerse un poquito cansador, si querés, pero estoy acostumbrado porque de chico en casa se hablaba de caballos [es hijo de Polito Ulloa, reconocido domador de caballos de polo, y además de Hilario, su hermano Salvador también es polista].

Clara: Llega un punto en que digo: “Basta, no veamos más un partido de polo en casa, por favor”. [Se ríe].

-¿Opinan del trabajo del otro?

Toly: Sí, y así nos peleamos también. [Se ríe]. Pero siempre es para mejorar.

Clara: Este año Toly fue nuestro coach en el Abierto. Siempre estuvo ahí para ayudarnos, enseñarnos; sin él no habríamos logrado el sistema que tuvimos este año, las ganas, la motivación. Nos motivamos mutuamente para mejorar y seguir.

Después de las fiestas, Toly viaja a Dubái y Clara a Uruguay, donde se va a jugar el primer Abierto Femenino FOTO: Matías Salgado

–¿Lo mejor de cada uno dentro y fuera de la cancha?

Clara: Destaco su corazón y su garra, deja todo en cada jugada, eso lo lleva a ser ganador, a aparecer en los momentos clave. Juega con el corazón y cuando se baja del caballo lo mismo, su energía, motivación y buena onda las transmite y contagia.

Toly: Clari es un talento brillante, juega con tal elegancia que es muy lindo verla jugar y andar a caballo. La envidio sanamente. Después, es puro corazón, buena, una compañeraza, y lo mismo opinan las personas que hacen equipo con ella.

–¿Qué otras cosas comparten?

Clara: Nos gusta ir al cine, aunque vamos poco. Disfrutamos tanto de lo que hacemos que no necesitamos otra cosa.

Toly: El polo tiene algo muy lindo que va más allá de salir a la cancha. Hay que ocuparse de la cría, de la doma, de la hechura, de la yegua nueva, de la yegua que estás por comprar. También está tu grupo de trabajo, cómo mejorar, que estén todos contentos. Son muchas las cosas que compartimos…

A sus 11 y 12 años, compartiendo equipo en la Copa Tolo Polo, en Palermo. Eran tiempos en los que coincidían en la escuela de polo Santa Helena de Duggan, que funcionaba en Lavinia, el campo de él

Otro recuerdo de la misma final

–¿Qué balance hacen del año?

Toly: Fue un año muy bueno, jugué en Estados Unidos, Inglaterra, en España y acá y pude codearme con los mejores y clasificar para la Triple Corona. Y ahora se sumó lo de Hilario.

–Van a jugar juntos el año que viene.

Toly: Es un sueño, una oportunidad única. Pasé toda mi vida mirando a Hilario, alentándolo desde la tribuna o en el palenque, siempre soñando con jugar con él. Es como tocar el cielo... Y me está comiendo la ansiedad. El equipo está muy bueno [lo completan los hermanos Tomás y Benjamín Panelo], vamos a dar pelea y a dejar todo. Tenemos un año para organizarnos bien.

Clara: Yo también me siento muy agradecida porque Hilario nos apoya un montón poniendo un equipo femenino en el Abierto. Que una organización como La Hache apoye a las mujeres significa muchísimo.

"No gusta el cine pero vamos poco. Disfrutamos tanto de lo que hacemos que no necesitamos otra cosa”, asegura Clara FOTO: Matías Salgado

–¿Cómo van a cerrar el año?

Toly: Pasamos la Navidad acá, pero para Año Nuevo me voy a Dubái, donde ya estuve dos años gracias a Guillermo Cutiño.

Clara: Yo me voy a Uruguay, que va a tener su primer Abierto Femenino. Cuando termine, calculo que iré a visitarlo, porque se queda hasta el 10 de marzo. Nos sentimos muy agradecidos por este gran año y todo lo que se viene.