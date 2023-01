Separada de Vargas Llosa. Isabel Preysler y sus grandes amores: un exitoso cantante, un marqués y un ministro

escuchar

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, le confirmó Isabel Presyler (71) a ¡HOLA! la semana pasada, tras el fin, sin marcha atrás, a su amor de casi ocho años con Mario Vargas Llosa (86). A mediados de diciembre, tras una escena de celos infundados, Mario salió de la casa de Isabel, en la calle Miraflores, de Puerta de Hierro, y volvió a su piso cerca de la Puerta del Sol, en Madrid. No era la primera vez que el Premio Nobel de Literatura dejaba la casa, ya lo había hecho en otra oportunidad y por la misma razón.

La historia de amor de la socialité y el Premio Nobel de Literatura fue tapa de ¡HOLA! en numerosas oportunidades. Acá se ve la última, donde Isabel anuncia en exclusiva la separación.

Por su parte, esta semana, tras volver de París donde recibió el nuevo año con su hijo Álvaro, Vargas Llosa aseguró a la prensa que lo consultó al respecto: “Yo me encuentro muy bien. Acabo de pasar un día en París y lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel en ¡HOLA!”. Y agregó: “Los motivos de la ruptura no existen”. En su entorno, algunos amigos se animaron a decir, en off, que la relación se había desgastado por la “incompatibilidad” de intereses de la pareja.

La tapa de ¡HOLA! que volvió oficial la relación.

Mario e Isabel en el bautismo de Miguel, uno de los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco. En la foto está otra de las hijas de Isabel, Tamara Falcó.

UN AMOR QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Si bien se conocían desde hacía años, el principio de esta historia de película fue en mayo de 2015, cuando coincidieron en una vista al entonces príncipe Carlos en el palacio de Buckingham. El escritor estaba separado de su mujer, Patricia Llosa, con quien había celebrado, ese mismo año, sus bodas de oro. En el caso de Isabel, en septiembre del año anterior se había convertido en la viuda de Miguel Boyer, tras casi 30 años de casados. Presyler y Vargas Llosa se habían visto por primera vez en 1986, en Saint Louis, Missouri, cuando ella lo entrevistó para ¡HOLA!. “A partir de entonces, Miguel y yo entablamos una buena amistad con Mario y su mujer, que se ha mantenido durante todos estos años”, dijo entonces.

Siete meses después de conocerse en una fiesta, Isabel y Julio Iglesias se casaron el 20 de enero de 1971 en Toledo. Ella tenía 19 años y estaba embarazada de su primera heredera, Chábeli.

Pero la vida tenía otros planes para ellos y, durante aquella noche mágica en palacio el flechazo fue fulminante. Según se sabe, los inicios del romance tuvieron su dificultad. “Para la familia no ha sido fácil. La situación los tomó por sorpresa. No esperaban que surgiera algo como esto a estas alturas de mi vida. Así que ha habido que limar las cosas”, confesó el escritor en la primera entrevista juntos que dieron en Nueva York, en septiembre de 2016. Todo lo contrario ocurrió del lado de Isabel, cuyos hijos enseguida incorporaron a Vargas Llosa como uno más. Con las aguas más calmas llegaron los viajes alrededor del mundo: Moscú, Perú, Colombia, Filipinas (para conocer a la familia de ella), Buenos Aires (¡HOLA! Argentina publicó en tapa en esa ocasión, en mayo de 2016, una foto de Isabel y Mario bailando tango), Grecia y Bali, entre muchos destinos soñados que fueron escenario de capítulos inolvidables de su noviazgo.

Un recuerdo familiar: Julio Iglesias y sus hijos, Julio José, Enrique y Chábeli.

A lo largo de su vida Isabel fue protagonista de grandes historias de amor, por lo que fue bautizada por la prensa española como “reina de corazones”. A sus 19 años, en tiempos en que era una socialité filipina, conoció a Julio Iglesias en una fiesta. Siete meses después se casaron (el 20 de enero de 1971) en Illescas, Toledo. “Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada (de Chábeli, que nació ese mismo año)”, declaró Preysler tiempo después. Siete años más tarde, ya convertidos también en padres de Julio y Enrique, y luego de varios rumores de infidelidad de Julio de por medio, se separaron.

Otra imágen del cantante español con los hijos que tuvo fruto de su matrimonio con Peysler, de quien se separó siete años más tarde de decirse "sí, quiero".

Otra exclusiva de ¡HOLA!, en 1985: Carlos Falcó se confiesa tras separarse de Isabel Preysler.

NO HAY DOS SIN TRES

El 23 de marzo 1980, Isabel se casó con Carlos Falcó, marqués de Griñón. El ‘sí, quiero’ fue íntimo, en la finca Casa de Vacas en Malpica de Tajo, y también religioso, ya que ambos consiguieron la nulidad de sus respectivos matromonios. Tuvieron una sola hija, Tamara.

El marqués de Griñón y su hija Tamara.

Con su hijo, Julio José Iglesias, a mediados del año pasado, saliendo del casamiento de su sobrino Álvaro Castillejo, en Sotogrande. Getty Images

Junto a su segundo marido, Carlos Falcó y su hija Tamara, que heredó de su padre el título de marquesa de Griñón.

Con Miguel Boyer, su último marido y padre de su hija Ana. Se casaron en 1988y estuvieron juntos hasta 2014, cuando el ex ministro de Economía de Felipe González murió. Photone

Durante su relación con Falcó, Preysler conoció a Miguel Boyer, ministro de Economía de Felipe González. Él dimitió y se separó de su mujer en 1985, el mismo año que ella se divorció de Falcó. Se casaron en 1988 y fueron padres de Ana. Estuvieron juntos hasta 2014 , hasta la muerte del economista y empresario. Dos años antes, él había tenido un derrame cerebral del que nunca se recuperó e Isabel, incondicional, lo cuidó hasta sus últimos días.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Gus y Flor

