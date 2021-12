“Me siento humillada”. Gina Lollobrigida y la batalla interminable con su hijo por el control de su patrimonio

No merezco ser humillada así”, dijo entre lágrimas Gina Lollobrigida (94) durante su presentación en el programa de la Rai 1 Domenica In (conducido por la popular presentadora Mara Venier), al que asistió para hablar de la difícil situación familiar que atraviesa desde hace varios años: el enfrentamiento con Milko Skofic junior –su único hijo– por el manejo de su fortuna, estimada en treinta y seis millones de euros (Dimitri, su nieto, también se sumó a la batalla judicial contra ella). Durante la emotiva charla que siguió por televisión todo el país, la mítica actriz –junto con Sophia Loren y Claudia Cardinale integra el top tres de divas del cine italiano de todos los tiempos– rememoró con lujo de detalles esta disputa que ya tiene varios años y por la que un tribunal le asignó un tutor –por pedido de Milko– sin el cual la actriz no puede tomar ninguna decisión financiera. “Él está en mi contra porque quiero hacer lo que me dé la gana con mi vida –dijo “la Lollo”, como la llaman en Italia–. Todas mis propiedades han sido confiscadas. Un trato innoble. No quiero verlo más. Me siento humillada. No merezco esto”, agregó desolada.

El 29 de septiembre de este año, Lollobrigida y Andrea Piazzolla llegan juntos a la premiére de No Time To Die en Matera, Italia. Getty Images - Getty Images Europe

FORTUNA EN DISPUTA

El infierno judicial de la protagonista de Pan, amor y fantasía data de 2014, cuando su hijo –fruto de su matrimonio con el médico esloveno Milko Skofic– se presentó en la Justicia para intentar demostrar que su madre ya no estaba en condiciones de administrar su fortuna. ¿El motivo? La cercanía de la actriz con el joven Andrea Piazzolla (34), su asistente personal, manager y factótum, que la acompaña desde 2010 y que se tornó omnipresente en su vida. Milko y Dimitri lo denunciaron por tratar de engañarla para despojarla de sus bienes, y eso derivó en que un juez designó un administrador especial con poder para manejar el patrimonio de la actriz y poner bajo custodia en un almacén todo tipo de objetos de valor que la estrella guardaba en su mansión romana: joyas, muebles, obras de arte y objetos de decoración. Los familiares de la diva solicitaron esta medida en noviembre de 2019, en el afán de velar por sus bienes y riquezas –según el abogado que los asesora– y para evitar que sea expoliada por el joven asistente. Lollobrigida recusó esa medida, pero los jueces del Tribunal de Apelación de Roma no le dieron curso. En ese momento, priorizaron el informe médico-legal en el que se señalaba que, si bien la actriz se encuentra “aparentemente muy lúcida” en su día a día, en las cuestiones referidas a sus cuentas y bienes está “totalmente confusa”. Pese a las sospechas y acusaciones que pesan sobre Andrea Piazzolla, Gina lo defendió en televisión. “Él nunca se ha equivocado. Es una buena persona y el hecho de que me ayudó me metió en un lío terrible. La vida es mía y yo decido qué hacer con ella. Darle regalos a Andrea y a su familia es algo que me preocupa a mí, a nadie más”, explicó ella durante la entrevista. La italiana, que además de actriz fue fotógrafa y escultora con cierto prestigio, dijo con todas las letras que se siente víctima de “un complot” por parte de su hijo Milko y de su nieto Dimitri. Y su nuevo abogado, el ex fiscal antimafia Antonio Ingroia, apoyó sus declaraciones. “Sólo hay un objetivo y ese no es el bienestar de Gina Lollobrigida, sino su fortuna”, afirmó durante el programa Domenica In. Según él, la señora merece “más respeto de todo s los italianos, pero sobre todo de las instituciones”.

En 1988 asistió al Festival Internacional de Cine de Venecia junto a Milko. AFP - Marcello Mencarini

TODOS QUIEREN SU RIQUEZA

Durante la entrevista, la reina de Cinecittà también evocó a Javier Rigau, otra figura polémica en su vida. Se trata de un empresario español al que conoció en una fiesta en Mónaco cuando ella tenía 57 y él 23, y con quien empezó un romance que de entrada era imposible y terminó en un matrimonio celebrado por poderes en 2010 en Barcelona, y después denunciado por la actriz como una “estafa” (el matrimonio se inscribió el 29 de noviembre de 2010 en la iglesia de San Vicente del barrio barcelonés de Sarriá y la actriz no participó, limitándose a firmar un poder especial ante un escribano. Tres años después presentó una denuncia por “engaño y estafa”, afirmando que ella firmó un documento por pedido de Javier Rigau para un acto notarial relacionado con un juicio, pero no para un matrimonio). La novela también derivó en una larga causa judicial que conoció su punto final en enero de 2019 cuando el Tribunal de la Rota Romana anuló el matrimonio considerando que “el vínculo no ha existido”. En ese momento, la musa del cine italiano declaró: “Aquel individuo [Javier Rigau] no paraba de hacerse publicidad a mi costa. Pero, sobre todo, ponía en duda mi credibilidad y pretendía derechos que no tiene sobre mi patrimonio”. Rigau fue absuelto en la demanda por estafa y falsedad de documento y, como en varias declaraciones anteriores, Lollobrigida recordó. “Él solo quería heredar mi patrimonio”. Parece que no es el único.

Gina –prototipo de la belleza italiana– con su hijo Milko en brazos arriba a Roma el 30 de septiembre de 1958. AFP - INTERCONTINENTALE