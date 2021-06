Miuki Madelaire: el sorprendente cambio de vida de la diseñadora y chica rebelde de los 90

Casi treinta años después de haber dejado huella en el circuito fashion, Miuki Madelaire (evita decir su edad) asegura mantener intacto ese espíritu rebelde que supo ubicarla entre las diseñadoras de moda más transgresoras de los 90. “Esas ganas de cambiar el mundo, de generar cosas nuevas y de innovar constantemente siguen en mí. Esa revolución está firme”, dice la multifacética artista que después de recorrer el mundo quiso volver a sus raíces y redescubrir los tesoros ocultos de su tierra natal, Misiones. “Aprendí que podía fusionar la creatividad y mi pasión con la comunicación y transformarlas en un servicio social. Ahora siento que encontré un propósito de vida”, afirma la actual embajadora social, artística y cultural de su provincia, que también se desempeña como directora de Turismo de Misiones en Buenos Aires.

“Misiones ofrece una riqueza en la biodiversidad que se refleja en las diferentes culturas y en la cantidad de flora y fauna que tenemos”, dice. Pilar Bustelo

Si bien Miuki nació en Posadas, a los 18 años se fue a Londres a estudiar Arte y Diseño en el Saint Martins School of Arts. Después de vivir en Buenos Aires y en Miami, puso nuevamente sus ojos en su tierra natal para fomentar el cuidado del medioambiente. Aquí posa en el Parque Temático Cruz Santa Ana. Pilar Bustelo

En el Lodge Cuña Pirú, las habitaciones están suspendidas en los árboles y desde sus techos de vidrio, se puede ver el cielo. “Son como nidos, dormís y te despertás junto a los pájaros”, cuenta. Pilar Bustelo

–Tu nuevo rol te llevó a conocer la comunidad originaria de Fortín Mbororé...

–Sí, es la comunidad Mbyá guaraní más grande que hay. Llegué a ellos en 2018 porque había recibido una invitación para participar de la apertura del show por el aniversario de Cataratas Maravilla Natural del Mun-do que se organiza los 11 de noviembre. La idea era que algunas de estas comunidades aceptaran compartir el escenario conmigo y al mismo tiempo posicionarlos como artistas porque ese es uno de mis objetivos: darle visibilidad a la comunidad guaraní en ese plano. Encaré el proyecto porque quería mostrar su arte. Así conocí al director del coro, Rosendo, quien –como todos los directores de coro de la comunidad– también es chamán. Él enseguida me explicó que no hacían ensayos del coro porque “para nosotros la música es un ritual y la espiritualidad no se ensaya”. Fue espectacular, no voy a olvidarlo nunca.

–Ellos seguramente tampoco...

–Tal es el vínculo que se generó con nosotros que el chamán me llamó al día siguiente para decirme que Ñamandú, el Dios de la Creación, se le había aparecido en sueños para decirle que tenía un nombre para mí. En su cultura, los niños no tienen nombre hasta un año después de nacidos y es Ñamandú, a través del chamán, que les otorga uno. El que yo recibí es Yerá Ivý, que quiere decir ‘creación’, ‘inicio’, ‘génesis’, ‘Big Bang’. Ivý significa ‘tierra’.

–Guiame por Misiones: ¿Qué me dirías?

–Para conocer la provincia uno tiene que estar abierto a vivir una experiencia multisensorial. Hay una riqueza en la biodiversidad que se refleja en las diferentes culturas y en la cantidad de flora y fauna que tenemos. Los Mbyá guaraníes llamaron a Misiones la “tierra sin mal”. Y es así, este lugar dio cobijo y recibió con los brazos abiertos a miles de inmigrantes. Misiones es una cuña multicultural, entre Brasil y Paraguay.

Junto a los chicos del coro Mbyá Guaraní del Fortín Mbororé. Pilar Bustelo

Rosendo, el director de coro, que al igual que todos los directores de coros de la comunidad Mbyá, también es chamán. Pilar Bustelo

Chicos integrantes del Coro del Fortín Mbororé cantan bajo la lluvia. Pilar Bustelo

Artesanía guaraní en madera. Pilar Bustelo

–¿Cuál es tu lugar favorito?

–El Soberbio (a orillas del río Uruguay) me gusta mucho por su simpleza y porque siempre me lleva a encontrarme con el corazón del otro. Ahí terminé siendo madrina de escuela de frontera, algo que me llena de orgullo porque es un lugar generador de crecimiento compartido, de comunicación verdadera, de respeto. Allí los chicos son felices sin discriminación. En muchos casos, los unen tres idiomas: castellano, portugués y mbyá guaraní. Y si bien cada uno habla en su lengua, aprenden a comunicarse con facilidad y felicidad. ¿Cómo no emocionarme y sentirme orgullosa de ser parte de esas escuelas?

–En tus redes, compartís también tu vínculo con los guardaparques...

–Me encanta ese rol de educado ambiental, siempre me pareció alucinante trabajar en la naturaleza. En el fondo de mi alma me siento una guardaparque. Me identifico con la actividad de ellos, siento que estoy en un perpetuo estado de enamoramiento con la naturaleza. Y es un amor muy bello, dulce, sano y donde hay mucha paz. La naturaleza es la divinidad.

Junto a la guardaparque y educadora ambiental Clara Aurora, del Parque Provincial Urugua-í, el más grande de la provincia de Misiones. Pilar Bustelo

LA MODA, PRESENTE

Miuki se hace un tiempo para recordar cómo tiempo atrás construyó su nombre gracias a sus creaciones vanguardistas y a las performances desde ese pequeño local, Parafernalia, ubicado en el subsuelo de la galería Bond Street, en Recoleta. “Fue un movimiento artístico importante, éramos un grupo de artistas jóvenes... A mí me venían a visitar bandas a la Bond y se quedaban a charlar. Te estoy hablando de Soda Stereo, Babasónicos... Era una época fuerte a nivel expresión”, explica.

–¿Cómo viviste ese momento?

–Lo que pasa es que el tema de diseño para mí fue un modo de expresión más. La moda y el diseño fueron los instrumentos que necesitaba para contar algo. En esos eventos enormes que armábamos con Javier Lúquez, que eran más bien espectáculos, contábamos una historia, había un relato detrás.

Entre sus más recientes proyectos, Miuki nos revela la creación de su Fundación Yerá Tierra Roja Creativa. “La idea es apoyar a los diferentes sectores desde el lado artístico y cultural para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones la cultura mbya guaraní”, explica. Pilar Bustelo

El río Uruguay toma protagonismo en esta postal de Miuki en Puerto Do Mario, El Soberbio. Pilar Bustelo

–La moda entonces para vos fue sólo una forma más de comunicación.

–Sí, vengo de una familia de comunicadores: mi abuelo Carlos Madelaire fue uno de los fundadores de ARPA (Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas) y mi madre, Nélida, tiene en Misiones su programa de televisión desde hace cuarenta y ocho años.

–¿Dónde vivís hoy?

–Mi base está en Buenos Aires porque una embajadora tiene que estar comunicando y creando puentes, entonces voy y vengo. Vivo en mi casa del Delta con mi pareja, Cristián Sica, que le encanta el río. Jun-tos disfrutamos mucho de la naturaleza.

En el Hotel El Pueblito Iguazú, Miuky Madelaire posa junto a los canastos confeccionados por los mbyá guaraní. “Cada comunidad tiene una especialidad. Algunos sólo hacen cestería, otros tallados y otros, música. Ellos fabrican también sus instrumentos”. Pilar Bustelo

–Tus hijas, Iara (28) e Iman (20), siguieron tu camino creativo.

–Sí, yo siempre digo que las dálmatas tienen dalmatitos, no caniches toy. Las dos salieron con esas mismas ganas de mostrar cosas diferentes, de innovar, de arriesgar-se. Iara es una artista que plasma en sus cuadros y obras la fuerza de la belleza no convencional. Si bien Iman es modelo (estuvo trabajando tres meses en Japón) y desfila para diseñadoras como Vivienne Westwood, también es música. Por eso me da mucho orgullo ver cómo se abren camino y toman decisiones audaces.

Producción: Consuelo Sánchez

Agradecemos al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, El Soberbio Lodge, El Pueblito Iguazú, Cuña Pirú Lodge, Evangelina Bomparola y Fabián Zitta, Aggo, Compañía de sombreros, Fazan, Oggi zapatos y Santas Tres.