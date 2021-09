¡Nace en una semana! Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini a punto de convertirse en padres

A pesar de que en los últimos meses salieron poco, para cuidar su embarazo en estos tiempos pandémicos, el domingo 12 por la mañana Alberto Cormillot (83) y su mujer, Estefanía Pasquini (35), se presentaron a votar en la Escuela N°16 y en el Jardín de Infantes N°908, sobre la calle 9 de Julio, en el Dique Luján, partido de Tigre. En la cuenta regresiva para el nacimiento de su hijo Emilio –primogénito para ella, y el tercero para él, que ya es padre de Adrián (47) y de Renée (54)–, la pareja, que se casó en diciembre de 2019 tras un año y medio de noviazgo, compartió con ¡HOLA! Argentina su emoción ante la inminente llegada de su bebé, Emilio. “En una semana nacerá nuestro hijo. Estamos muy ansiosos, ¡no falta nada! También un poco nerviosos, lloramos a diario de la emoción… Creo que eso resume cómo venimos”, cuenta Estefanía, que se prepara para el parto, una cesárea programada para el Día de la Primavera. “Tenemos fecha para el 21 de septiembre, a menos que se adelante”, detalla la nutricionista, feliz con la familia que formará junto a Cormillot. “Alberto es el ser más increíble que conocí en mi vida, y no lo digo porque sea mi marido, lo digo desde hace más de once años, porque primero lo conocí como jefe y es una persona imposible de no querer”, le dedicó hace dos semanas para su cumpleaños. Por su parte, Alberto espera a su pequeño dejándole mensajes por WhatsApp en una línea que compró especialmente para el bebé. Allí, relata cómo se prepara para su llegada y le lee cuentos. Estoy “en tiempo de descuento ahora y lo volvería a hacer veinte veces más”, confió sobre su decisión de volver a ser padre con 83 años. “Lo esperamos para llenarlo de amor”, coinciden.

Estefanía, a punto de cumplir las 38 semanas de embarazo. La nutricionista tiene una cesáera programada para el 21 de septiembre Matias Salgado

Votando, en el Jardín de Infantes N°908 de Tigre Matias Salgado

“Alberto es el ser más increíble que conocí en mi vida, y no lo digo porque sea mi marido, lo digo desde hace más de once años, porque primero lo conocí como jefe y es una persona imposible de no querer”, dice Estefanía de Cormillot Matias Salgado

La nutricionista retrata el crecimiento de su panza en su cuenta de Instagram (en la foto, embarazada de cuatro meses), donde también comparte las alegrías y dificultades que debió transitar durante el proceso. “No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fin llegó, y que esta vez lo pude sostener”, reveló

En la dulce espera de Emilio, al que bautizaron en honor a su abuelo paterno