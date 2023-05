Nadie se lo quiso perder. Todas las famosas que asistieron a la presentación del diseñador Pablo Ramírez

escuchar

La Mansión del Four Season recibió a actrices, cantantes, modelos y personalidades destacadas de la moda para disfrutar de una noche inolvidable. El diseñador Pablo Ramírez y la joyería Simonetta Orsini presentaron “The House of Ramírez”. La base de esta iniciativa fue la combinación del diseño y la atemporalidad. Los presentes fueron espectadores de lujo de la proyección de “Fashion Film”, un corto donde Ramírez presentó la colección invierno 2023 de ambas marcas. Como no podía ser de otra manera, el negro fue el protagonista de la velada ya que es el color emblemático de Pablo.

Inés Estévez. Matias Salgado

Angie Landaburu lució un total look de Eva Bomparola. Matias Salgado

Justina Bustos lució un top de charol, estilo corset, y falda al cuerpo. ¿El toque personal? Los guantes largos. Matias Salgado

María Vázquez llevó un diseño de Pablo Ramírez, que accesorizó con un collar de perlas. Matias Salgado

Recién llegadas al evento, Inés Estévez se saluda con Romina Ricci. Detrás de ellas, Alejandra Radano. Matias Salgado

Marcela Kloosterboer lució un sensual vestido de charol al cuerpo de Ramírez. Matias Salgado

Cecilia Roth y María Vázquez. Matias Salgado

Romina Richi junto a Verónica Lozano. Matias Salgado

Una noche a pura risa. Alejandra Radano, Romina Richi, Inés Estévez y Malena Solda. Matias Salgado

La actriz y cantante Josefina Scaglione. Matias Salgado

Romina Richi junto a su hija Bethania. Matias Salgado

Pablo Ramírez junto a la modelo Alexia Toumikian. Matias Salgado

Gabriel Oliveri, Inés Estévez, Malena Solda, Alejandra Radano, Pablo Ramírez y Josefina Scaglione. Matias Salgado

Andrea Rincón, Cecilia Roth, Andrea Bonelli, Inés Estévez y Malena Solda. Matias Salgado

