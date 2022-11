Noche de moda. Todas las fotos de la gran fiesta fashion que reunió famosos y herederos

escuchar

Fueron muchas emociones juntas. Sinceramente, mi corazón no pudo más y me saltaron las lágrimas”, le cuenta Cynthia Kern a ¡HOLA! horas después de una noche inolvidable en Obras Sanitarias, con un estadio colmado de 2500 fanáticos de Kosiuko, de abrazos, de felicitaciones, de afecto… Un sueño de moda que empezó hace treinta años y tomó forma de familia (Cynthia Kern y Federico Bonomi se casaron y tienen cuatro hijos, Luca, Mika, Fiona y Luiggi), de éxito y de negocios varios que se desprendieron de su icónica primera creación. Pero esa será otra historia.

Justina Bustos, con top animal print, aplaudió el show desde el VIP. Matias Salgado y Agencias

India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil. Matias Salgado y Agencias

Charo, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali (a la derecha de la foto), con una amiga. Matias Salgado y Agencias

Milagros Brito con sus hijas, India Borges y Delfina García Moritán. Matias Salgado y Agencias

El 19 de octubre, en elmarco de Bafweek, los Bonomi Kern festejaron las tres décadas de su marca con un impresionante desfile revival: sesenta modelos en escena, una soberbia puesta de luces y efectos de Sergio Lacroix, el momento Britney Spears (con el look KSK que la superestrella eligió para su video “Overprotected”) y los jeans y prendas más emblemáticos. Después del show, la pasarela se convirtió en pista de baile y festejo final. “El evento superó todas nuestras expectativas y en lo personal me hizo revivir distintos momentos de mi vida, del trabajo, de mis hijos… Por eso, insisto, la emoción me tomó desde muchos lugares. La permanencia de Kosiuko responde a la pasión, al esfuerzo sostenido durante treinta años, a saber reinventarnos para no perder vigencia, a aggiornarnos siempre. Fiona, nuestra hija que está viviendo en Madrid, pudo disfrutarlo por streaming”, dice Cynthia.

Dolores Barreiro y el andar de una mannequin única. Matias Salgado y Agencias

Daniela Urzi desfiló el deseado “jean de cristal”. Matias Salgado y Agencias

La actriz Mia Saguier Marcuzzi se puso en la piel de Britney Spears, con el mismo outfit KSK que la estrella usó en el videoclip “Overprotected” en 2001. Matias Salgado y Agencias

Penélope Dabas y Myla Cambiaso. Matias Salgado y Agencias

Cynthia Kern (lució un “traje de luces” y stilettos de vértigo) y Federico Bonomi junto a sus hijos, Mika, Luca y Luiggi. Fiona vio el desfile homenaje por streaming ya que está viviendo en Madrid, donde hace un curso de marketing. Matias Salgado y Agencias

En la tribuna norte se montó un VIP con íntimos de la marca de todos los tiempos, entre los que se vieron muchas caras conocidas, como el ex Soda Charly Alberti, Verónica Lozano, Florencia de la V, Justina Bustos, la DJ Puli Demaría y la nueva generación de herederos, marcada por Charo Calamaro, Taína Gravier Mazza, Myla Cambiaso, India Ortega… Ausente con aviso: Fiona, la princesa de los Bonomi, que vibró con el show a la distancia, vía streaming, ya que está estudiando en Madrid. “Con ganas, pasión y trabajo se cumplen los sueños”, terminó Cynthia, ya con la vista y la energía puestas en su próxima colección de otoño invierno.

Solana Gassiebayle (con trench y pantalón estampado) junto a su hija, Carmen Aguirre. Matias Salgado y Agencias

Mariana Genesio Peña. Matias Salgado y Agencias

El ex Soda Charly Alberti. Matias Salgado y Agencias

Zaira Nara, impactante. Matias Salgado

Florencia de la V. Matias Salgado

Verónica Lozano. Matias Salgado

La tapa de la revista de ¡Hola! de esta semana foto: Pilar Bustelo

LA NACION