Noche solidaria. Los invitados que brillaron en la gran fiesta del verano europeo

En Marbella, celebridades y socialités se dieron cita por una buena causa
En el calendario de Marbella, la Gala Starlite ocupa un lugar central. Creado en 2012 por Sandra García-Sanjuán y su marido, Ignacio Maluquer, se trata de un evento único y uno de los más esperados del verano europeo ya que convoca a cientos de celebrities y personalidades del ámbito social, cultural y empresarial de diferentes puntos del globo para un fin solidario: recaudar fondos por un lado, para Niños en Alegría, la fundación que presiden la empresaria canaria García-Sanjuán y Alejandra Alemán y que busca mejorar la educación y las condiciones de vida de los chicos en México; y,por el otro, para la fundación Lágrimas y Favores, creada por el actor Antonio Banderas para apoyar proyectos educativos, culturales y sociales en Málaga.
Al igual que en años anteriores, la edición de este año fue un éxito: no sólo por la convocatoria, sino por la originalidad de la consigna. En este 2025, que Starlite celebra su XVI aniversario, la temática fue Masquerade Night. “Estuvo increíble y divertidísima. Estoy feliz de que me hayan vuelto a convocar para este evento que tiene tan buenos propósitos”, contó todavía conmovida a ¡HOLA! Argentina la ex modelo y empresaria Valeria Mazza, quien desde hace doce años tiene a su cargo la presentación de la velada [esta vez, Valeria condujo acompañada por la reconocida actriz española Cayetana Guillén Cuervo].
GLAMOUR, MÚSICA Y COMPROMISO
Pasadas las 8 de la noche del domingo 10, la Cantera de Nagüeles, el conocido anfiteatro al aire libre de Marbella, se había convertido en una pasarela de lujo. Con máscaras y una elegancia fuera de serie, los aristócratas Gunilla von Bismarck, Rodrigo Moreno de Borbón y Béatrice d’Orléans, los actores Kerem Bürsin y Hiba Abouk, el diseñador Custo Dalmau (Custo Barcelona) y el periodista cubano Ismael Cala, todos dejaron su huella en esta noche mágica que estuvo marcada por grandes momentos.
Uno de los grandes momentos fue cuando Antonio Banderas –quien habitualmente oficia de anfitrión– se contactó en directo desde Londres, donde está filmando una película. “Les pido disculpas (…) por no poder estar físicamente este año (…), pero quería mandarles un abrazo y darles las gracias por dar vida a todos los objetivos fundacionales”, dijo Banderas, quien “mandó” dos embajadores de lujo en su lugar: su hermano Javier y su pareja desde hace una década, la bellísima Nicole Kimpel.
La entrega de los Premios Solidarios (distinguen a personalidades que, con su compromiso e iniciativas, contribuyen al desarrollo social) y la tradicional subasta solidaria (incluye objetos exclusivos, piezas de arte y experiencias únicas) fueron otros de los hitos de la noche. Y así como hubo música con Marilia Andrés, del recordado dúo Ella Baila Sola, y de Juan Peña y con el trío sevillano Los Alpresa, hubo humor de la mano de la actriz argentina Fátima Florez quien, con sus interpretaciones, hizo reír a todos y le puso un broche de oro a una noche llena de brillo: esta última edición de Starlite batió el récord de recaudación de fondos para quienes más lo necesitan.
