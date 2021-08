Pasión compartida. Lara Bernasconi y su hijo Iñaki Álvarez Castillo, de cuatro años, juegan juntos al golf

Cierra los ojos y se acuerda de todo. El olor del pasto húmedo en el Jockey Club de Tucumán y de lo mucho que disfrutaba siendo caddy de Eduardo, su papá. También de los almuerzos en familia en el club house y hasta de las milanesas que se pedía con sus hermanos, Mariano y Franco. “El golf era nuestro programa juntos. Empecé a los 4, pero nunca saqué handicap. Me gustaba jugar con papá, no me interesaba ir a torneos y eso”, cuenta Lara Bernasconi (43). La modelo (está dándole los últimos toques a Rum Rum, su nueva marca de denim para chicos) acaba de llegar a la cancha de golf de Tortugas, el country donde vive con Federico Álvarez Castillo, a bordo de “Rayo”, el club car con el que se mueve junto a Iñaki (4), su hijo.

Miércoles 11. Después de pasar la mañana en el jardín de infantes, Iñaki carga la bolsa de palos Callaway que le regaló su profesor, David, por la cancha. Matias Salgado

“Tuve una infancia muy linda y feliz. Me encanta compartir con Iñaki un deporte que disfruté tanto con papá. Aunque su abuelo ya no esté [Eduardo Bernasconi murió en 2009, a causa de un cáncer de pulmón], el golf nos conecta…”, nos confía Lara, mientras descarga las bolsas de palos.

–¿Cuándo arrancaron a tirar pelotas con Iñaki?

–El año pasado. Su hermano Indalecio [hijo de Federico y Paula Cahen d’Anvers] juega muy bien y un día dijo que él también quería jugar. Lo llevé, empezó a tomar clases con David, su profesor, y nos sorprendió a todos. David dice que va a ser un crack, pero Iñaki es medio vago. Le da fiaca entrenar, nos dice que ya aprendió y que no es necesario ir a clases. Es un personaje.

–Debe haber sido lindo para vos retomar el deporte.

–Sí, pero me lo tomo como un juego. Acompaño a Iñaki a tirar pelotas, pero no mucho más. Intenté volver en el verano y me quedé dura, me tuvieron que bloquear. Yo jugué mucho al golf en esta cancha con Santos [Pereyra Lucena, su primer novio] y dejé hace diez años, cuando me salió la primera hernia de disco en la lumbar. En 2019 tuve dos hernias más en las cervicales y el año pasado me salió una tercera. Están repartidas en toda la columna y es muy doloroso.

Vestida con un suéter y unos pantalones Oxford de Etiqueta Negra, Lara se acomoda para hacer un tiro y su hijo la mira atentamente. Iñaki lleva jeans de Rum Rum, la nueva marca de denim para niños que Lara está por lanzar con Federico, un “pope” en la materia. Matias Salgado

Madre e hijo suelen llegar a la cancha “Osvaldo Maquieira Goñi” a bordo de un club car que bautizaron “Rayo”. Así también llaman a Iñaki sus amigos y sus hermanos mayores, Josefina, Luna e Indalecio. Matias Salgado

–¿Cómo es Iñaki?

–Como todo hijo menor, es tremendo. [Se ríe]. Por suerte está Federica, la nieta de Fede [hija de Josefina, fruto del primer matrimonio del empresario con María Marta Rosauer], para repartir la atención y equilibrar un poco los tantos. Es observador, rápido y detallista. Me dice: “Mamá, ese pantalón, no” y tiene 4 años... Es cariñoso y me enternece ver cómo cuida a su sobrina.

–¿Te gustaría darle un hermano?

–No, ya está… Iñaki es mi primer y último hijo. Pasados los 40 hay riesgos y no me quiero arriesgar.

–¿Planean casarse?

–Va a quedar en la lista de pendientes. Antes soñaba con entrar a la iglesia vestida de blanco, del brazo de mis hermanos, pero ahora por cábala no me quiero casar. Todos los que se casan se divorcian a los pocos años, entonces, ¿para qué? Con Fede estamos bien así.

Lara está trabajando en su nueva marca, Rum Rum, desde abril del año pasado. Quiere hacer los mejores jeans para chicos. “Le pusimos ese nombre por Iñaki, que es fanático de los motores”, dice la modelo. Matias Salgado

