El domingo 15 de octubre fue un día histórico para la familia real de Dinamarca. El príncipe Christian, heredero del trono, cumplió 18 años y la Casa Real organizó una extensa agenda de actividades para celebrar su mayoría de edad. Así, los festejos comenzaron minutos después del mediodía, cuando el hijo de los príncipes Federico y Mary, vestido de traje y corbata, salió al balcón del palacio Frederik VIII en Copenhague, para saludar a los ciudadanos, tal como lo hicieron años atrás su abuela, la reina Margarita, y su padre, también al cumplir 18.

El homenajeado entró a la recepción a paso firme, vestido con un jaquette oscuro, camisa y moño blancos y zapatos negros, y lució una banda azul sobre su pecho y distinciones en la solapa. Detrás de él, su padre, el príncipe real Federico, con uniforme de gala. Su madre, Mary, con un diseño de lentejuelas de escote asimétrico del diseñador Jesper Høvring; clutch satinado de Prada y sandalias de Gianvito Rossi. La princesa llevó, además, la tiara que sus suegros le regalaron para su boda, una pieza de oro blanco, diamantes y perlas.

El príncipe Christian fue recibido con dos besos por su abuela, la reina Margarita.

Para la velada, Amalia eligió un vestido con capa en tono azul Klein de la firma belga Essentiel Antwerp, que combinó con zapatos Manolo Blahnik, una imponente tiara -perteneciente a la reina consorte Emma- y un collar de panal (ambos, de zafiros). Ingresó junto a su amiga, la princesa Elisabeth de Bélgica, quien optó por un strapless de Natan estilo años 50 y zapatos Giorgio Armani. También lució por primera vez la tiara de Wolfers de dos hileras de diamantes, que fue un regalo a la reina Fabiola en su boda, en 1960.

Alentado por su familia y sus hermanos Isabella (16) y los mellizos Vincent y Josephine (12), el heredero recibió las felicitaciones de su pueblo. Además de compartir nuevos posados oficiales a la prensa, se preparó para la tarde un pequeño y solemne acto privado en el que la Reina entregó a su nieto el emblema de la Orden del Elefante, la más alta distinción del reino de Dinamarca.

LA GALA

El broche de oro de la jornada fue la cena de gala en el castillo de Christiansborg, que Margarita ofreció en homenaje al príncipe Christian. Allí, representantes de las Casas Reales europeas, entre ellas la princesa Amalia de los Países Bajos (19) y los príncipes Victoria y Daniel de Suecia, acompañaron al joven heredero en su gran día. El evento también convocó a 200 chicos de la misma edad del príncipe (jóvenes destacados que representaban a cada uno de los municipios de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe) y otros 110 invitados del deporte, el arte y la cultura del país. Feliz, el cumpleañero llegó al castillo seguido por sus padres y sus hermanos menores.

La princesa Ingrid de Noruega con un bello diseño en gasa, sin mangas y ceñido a la cintura por un cinturón de pedrería de Emilio Pucci, que complementó con zapatos Louboutin y una diadema con círculos de diamantes engastados en platino y botones de diamantes y perlas, la misma que lució para su 18 cumpleaños. Detrás, su madre, Mette-Marit, con un vestido de manga larga del noruego Peter Dundas, con cuello cerrado y detalles de pedrería en el pecho, la espalda y los hombros. La mujer del príncipe real Haakon eligió la tiara de platino, oro blanco y diamantes que había usado para su boda.

Madre e hija armaron sus looks en la misma gama. Victoria con un diseño de Elie Saab en tono nude con detalles de pedrería en las mangas y la cintura y la tiara de Laurel, una pieza que perteneció a la princesa Lilian. Estelle con un vestido con falda de tul, adornado por flores en relieve y bordados, by Christer Lindarw.

Pablo y Marie Chantal de Grecia dijeron presente. Para la velada, la princesa optó por un vestido en tono rosa nude, cortado a la cintura, con la falda y las mangas plisadas, creación de Celia Kritharioti, y una fabulosa tiara de diamantes de diseño floral que perteneció a Federica de Grecia, madre de la reina Sofía de España.

Junto a su marido, el príncipe Joaquín, Marie de Dinamarca llegó al lugar con una creación de Elie Saab de escote asimétrico y flores bordadas, e impactó con la tiara Dagmar. Detrás de ella, su hija, la condesa Atena, con vestido midi de lentejuelas rosas y escote halter, de Grace Karin, y ballerinas de Zara.

En el hall principal los esperaba la Reina, la dueña de casa, que al encontrarse con su nieto le dio dos besos de bienvenida. Tras el saludo inicial, los asistentes se acercaron a la familia real para dar sus felicitaciones mientras, de fondo, se escuchaban temas de Coldplay, Ed Sheeran y Freddie Mercury.

FUTURAS REINAS

La fabulosa fiesta reunió a cuatro futuras reinas de Europa: Amalia de los Países Bajos (19), Elisabeth de Bélgica (21), Ingrid de Noruega (19) y Estelle de Suecia (11). La princesa de Orange confirmó su presencia a última hora, ya que ese mismo fin de semana también asistió a la boda de la duquesa de Medinaceli, celebrada en Jerez de la Frontera, España.

El posado oficial con los futuros reyes de Europa. El príncipe Christian de Dinamarca en el centro; a la izquierda, Estelle de Suecia e Ingrid de Noruega. A la derecha, Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica.

El cumpleañero compartió mesa con la reina Margarita.

Acompañado por la princesa Ingrid de Noruega, Christian intercambia impresiones sobre la gran noche con su padre, el príncipe Federico.

El regalo que la soberana le hizo a su nieto: la Orden del Elefante, la más alta distinción del reino de Dinamarca.

Tras acompañar a sus padres, los reyes Guillermo y Máxima, Amalia voló hacia Dinamarca para unirse al cumpleaños del príncipe. Para la ocasión, lució un vestido con capa en tono azul Klein de la firma belga Essentiel Antwerp, que combinó con zapatos Manolo Blahnik, una imponente tiara de zafiros y un collar de panal con las mismas piedras preciosas, pertenecientes a su tatarabuela, la reina consorte Emma.

EL DISCURSO

Ya en el comedor, el príncipe tomó la palabra y dio su primer discurso en público: “Gracias, mamá y papá por estar aquí hoy y a mi lado todo el camino; gracias a todos los jóvenes que también están con nosotros.

El futuro soberano de Dinamarca invitó a los comensales a unirse a la pista de baile.

Además de los distintos representantes de las Casas Reales europeas, el evento convocó a 200 jóvenes de la misma edad del príncipe Christian y otros 110 invitados procedentes del mundo del deporte, el arte y la cultura del país.

Estoy orgulloso de ser parte de mi familia y es todo un honor servir a mi país. A pesar de que tiemble un poco hoy, tengo el corazón listo para enfrentar el futuro… Por supuesto, me gustaría ser un heredero perfecto, pero seguramente cometeré errores. No puedo ofrecer la perfección, sí prometerles dedicación y dar todo lo que tengo… Muchas personas sienten que no pueden vivir la vida que desean. Tal vez no seas el más divertido o inteligente de la clase, pero seguro que tenés algo más para dar. No siempre necesitamos ser los mejores”, dijo Christian emocionado, y concluyó.

La banda Benjamin Hav & Familien animó la fiesta.

“Tengo raíces en distintos lugares del mundo y disfruto viajando, pero mi hogar siempre estará aquí porque amo a mi país”, explicó, mientras los comensales disfrutaban de un menú de pescado, pollo relleno y torta de postre. Tras la cena, la reina Margarita sorprendió a su nieto con un nuevo regalo: el show en vivo de la banda Benjamin Hav & Familien. Enseguida, el príncipe y su hermano Vincent tomaron la pista de baile y dieron comienzo a la fiesta que todos estaban esperando. “Fue una velada inolvidable”, confió minutos después.

UNA CENICIENTA PERDIDA

La anécdota más divertida de la jornada fue, sin dudas, el hallazgo de una sandalia perdida que personal de la guardia real encontró al pie de la escalera del castillo, al final de la noche. Como en el famoso cuento de Cenicienta, se inició una búsqueda para dar con la misteriosa dueña del zapato.

Al igual que el cuento de hadas de la Cenicienta, una joven danesa dejó "olvidada" su sandalia en el castillo de Christiansborg.

A través de las redes sociales, la Casa Real publicó: “¿Es Cenicienta la que olvidó su zapato anoche? Ayer, cuando los invitados a la mesa de gala de Su Majestad la Reina se fueron a sus casas, esta solitaria sandalia fue dejada en el castillo de Christiansborg”. La dueña resultó ser Anne-SofieTørnsø Olesen, una de las 200 jóvenes danesas invitadas a la celebración, quien confesó haber dejado a propósito su sandalia. “Todo el concepto del cumpleaños del príncipe fue una especie de cuento de hadas, así que pensé si podíamos ir más allá y hacerlo real”, contó entre risas.

UN NUEVO CAPÍTULO

El cumpleaños también significó un nuevo capítulo en la vida del príncipe Christian, quien a partir de ahora asumirá más responsabilidades como heredero del trono.

El nuevo posado oficial con la reina Margarita.

Los festejos comenzaron minutos antes del mediodía. Acompañado por sus padres, los príncipes Federico y Mary, Christian salió al balcón del palacio Frederik VIII en Copenhague para saludar a los ciudadanos, tal como lo hicieron años atrás su abuela, la reina Margarita, y su padre, al cumplir 18 años.

El pueblo le cantó el “Feliz cumpleaños”.

Una muestra de ello es su cita del próximo 14 de noviembre, donde participará por primera vez en una reunión del Consejo de Estado y prestará juramento para cumplir con la Constitución de su país. Este paso es esencial para que sea nombrado jefe de Estado en un futuro.

