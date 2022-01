“Pudo costarme la vida”. Raphael y la confesión más sincera sobre sus duros momentos con el alcohol

Tuvo una noche a pura emoción en el estreno de su serie documental, Raphaelismo, un retrato íntimo que nos sumerge en los éxitos, secretos, miedos y sueños del gran artista español de 78 años. Al día siguiente, Raphael le concedió una entrevista al programa de televisión El Objetivo y se sinceró como nunca antes sobre el trasplante de hígado al que fue sometido en 2003. “En ese momento mi vida se iba por una memez (estupidez) absurda que fui aumentando sin darme cuenta y todo por dormir, por descansar... y se formó una pelota que pudo costarme la vida”, reveló. “No bebía por el hecho de beber, yo quería dormir”, aclaró.

Con sus ángeles guardianes. El cantante posa junto a su familia. De izquierda a derecha: su primogénito Jacobo, su hija Alejandra, su mujer Natalia, su nieta Manuela y el menor de sus hijos, Manuel. Getty Images

Pero ¿cómo fue que comenzó todo? “En los aviones y después en los hoteles cuando pusieron los minibar. Me bebía una, luego dos y dormía como un lirón, toda la noche, y al otro día podía cantar como los ángeles, bien descansado, pero claro, me estaba pudriendo un órgano vital”, reconoció Raphael. “Casi siempre dormí muy mal, pero últimamente duermo de maravilla, desde que me trasplantaron”. Sobre el trasplante en sí aseguró: “Fue muy dramático porque además había que esperar. Primero a que me tocara el turno y segundo a que ese turno me viniera bien, porque no todos valen para todos”. “Tuve la suerte y el honor de haber sido trasplantado por una persona que dio su vida a otras cinco personas”, dijo con los ojos llenos de lágrimas. En aquellos momentos complicados, el cantante contó con el apoyo de su mujer, Natalia Figueroa, y sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel.