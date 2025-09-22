Pura sensualidad. Margot Robbie eligió looks de alto impacto para enfrentar los flashes y las cámaras tras convertirse en mamá

Margot Robbie (35) vuelve al cine con energía renovada y un nuevo rol en su vida: la maternidad. La actriz australiana, que dio a luz a su primer hijo en noviembre de 2024 junto a su marido Tom Ackerley, vuelve a enfrentar los flashes para presentar la película El gran viaje de tu vida, que protagoniza junto a Colin Farrell. En una entrevista con Entertainment Tonight, Margot contó cómo vive esta nueva etapa. “Es difícil explicarlo. Si ya tenés hijos, lo vas a entender. Si no, puede sonar aburrido. Así que simplemente digo: es lo mejor”. Después de la promoción del film Barbie en 2023 que se convirtió en un verdadero furor, como sus looks de entonces, inspirados en la muñeca más famosa, que subieron a lo más alto su vara fashion, Margot ahora redobla la apuesta y luce más impresionante y sexy que nunca.

Para la avant-première en Nueva York, Margot eligió un Mugler de 1998, con un profundo escote y arriesgados tajos Getty Images

En la alfombra roja de Londres, la actriz deslumbró con un vestido semitransparente de pedrería de Armani Privé, perteneciente a la colección de alta costura de primavera 2025 Getty Images

Los finísimos breteles se cruzan en un colgante central que adorna la espalda como si se tratara de una joya. Completó su naked dress con las sandalias Love Struck de Aquazzura Getty Images

Durante la rueda de prensa en Londres, volvió a confiar en su estilista, Andrew Mukamal, y se decantó por un conjunto de soutien y falda midi con pronunciada abertura, de Thierry Mugler otoño/ invierno 1998-1999. Los stilettos acharolados son Christian Louboutin Getty Images

Al salir del Hotel Greenwich, en el neoyorquino barrio de Tribeca, la actriz lució un diseño de Phoebe Philo: blazer con efecto de cola en la parte delantera y pantalones en un tono más claro. Las sandalias con tachas, la cartera Drive y los anteojos Score son de la misma firma Getty Images