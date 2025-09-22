LA NACION

Pura sensualidad. Margot Robbie eligió looks de alto impacto para enfrentar los flashes y las cámaras tras convertirse en mamá

Su primer hijo nació en noviembre de 2024 y ahora volvió con todo

La actriz está en plena promoción de su último film El gran viaje de tu vida
La actriz está en plena promoción de su último film El gran viaje de tu vida

Margot Robbie (35) vuelve al cine con energía renovada y un nuevo rol en su vida: la maternidad. La actriz australiana, que dio a luz a su primer hijo en noviembre de 2024 junto a su marido Tom Ackerley, vuelve a enfrentar los flashes para presentar la película El gran viaje de tu vida, que protagoniza junto a Colin Farrell. En una entrevista con Entertainment Tonight, Margot contó cómo vive esta nueva etapa. “Es difícil explicarlo. Si ya tenés hijos, lo vas a entender. Si no, puede sonar aburrido. Así que simplemente digo: es lo mejor”. Después de la promoción del film Barbie en 2023 que se convirtió en un verdadero furor, como sus looks de entonces, inspirados en la muñeca más famosa, que subieron a lo más alto su vara fashion, Margot ahora redobla la apuesta y luce más impresionante y sexy que nunca.

Para la avant-première en Nueva York, Margot eligió un Mugler de 1998, con un profundo escote y arriesgados tajos
En la alfombra roja de Londres, la actriz deslumbró con un vestido semitransparente de pedrería de Armani Privé, perteneciente a la colección de alta costura de primavera 2025
Los finísimos breteles se cruzan en un colgante central que adorna la espalda como si se tratara de una joya. Completó su naked dress con las sandalias Love Struck de Aquazzura
Durante la rueda de prensa en Londres, volvió a confiar en su estilista, Andrew Mukamal, y se decantó por un conjunto de soutien y falda midi con pronunciada abertura, de Thierry Mugler otoño/ invierno 1998-1999. Los stilettos acharolados son Christian Louboutin
Al salir del Hotel Greenwich, en el neoyorquino barrio de Tribeca, la actriz lució un diseño de Phoebe Philo: blazer con efecto de cola en la parte delantera y pantalones en un tono más claro. Las sandalias con tachas, la cartera Drive y los anteojos Score son de la misma firma
Para su visita a la BBC Radio One, Margot llevó un look de la colección Resort 2026 de Chanel: jeans acampanados de cintura alta, chaleco de gamuza con detalles de cristales y perlas y cartera de cuero al tono. Sumó anteojos de sol y las sandalias Paloma Gold Metallic 105, de Manolo Blahnik
