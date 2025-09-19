LA NACION

En fotos. De Carlos Tévez a Eduardo Costantini, todos los invitados a una noche mágica y solidaria

El martes 16, en Puerto Madero, celebridades y caras conocidas asistieron a la gala anual de la Fundación Paolini

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Carlos Tévez y su mujer Vanesa Mansilla, y Elina y Eduardo Costantini
Carlos Tévez y su mujer Vanesa Mansilla, y Elina y Eduardo Costantini @photojohnnyok

Con un evento imperdible, la Fundación Paolini celebró sus seis años de trabajo solidario. Destacadas personalidades de la cultura, la moda, el deporte y los negocios, como Mirtha Legrand, Elina y Eduardo Costantini, Rossella y Patricia della Giovampaola, Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani, Javier Iturrioz y Leopoldo Montes, Sergio Kun Agüero, Carlos Tévez, Elba Marcovecchio, Nicole Neumann, Laurita Fernández, María Belén Aramburu, Belén Ludueña, Evelyn Scheild, Fernando Burlando y Barbie Franco y Teresa Calandra entre muchísimos otros dijeron presente a este encuentro que se realizó en el Alvear Icon Hotel, de Puerto Madero, y cuya misión tenía como objetivo recaudar fondos para mejorar la vida de niños en situación de vulnerabilidad. “Cada chico que ayudamos es una vida que se transforma”, expresaron Horacio y Soledad Paolini, presidente y directora de esta fundación que acompaña a hogares e instituciones que asisten a chicos que han sufrido violencia, maltrato, abuso o explotación. Bajo el lema “Una noche para soñar y ayudar”, el fin de esta edición 2025 fue recaudar fondos para el Hogar Milagros, en Billinghurst, en el partido de San Martín. Entre plato y plato (salmón curado y el plato fuerte era lomo relleno con puré), se remataron 10 perfumes realizados por el creador Bernardo Conti y 3 anillos de brillantes de Santino Joyeros. Solo con las alhajas, lograron recaudar 80 mil dólares.

Las hermanas Della Giovampaola: a la izquierda, Patricia d'Arenberg, con un diseño de Marchesa; y a la derecha, Rossella, madrina del evento, con una creación de Oscar de la Renta
Las hermanas Della Giovampaola: a la izquierda, Patricia d'Arenberg, con un diseño de Marchesa; y a la derecha, Rossella, madrina del evento, con una creación de Oscar de la Renta @photojohnnyok
Elina y Eduardo Costantini en la gala. En esta edición, la fundadora de la Semana de la Alta Costura (SAC), que lució un diseño de Camila Romano y joyas de Simonetta Orsini, fue galardonada con el Premio al Corazón Solidario por su compromiso con causas sociales
Elina y Eduardo Costantini en la gala. En esta edición, la fundadora de la Semana de la Alta Costura (SAC), que lució un diseño de Camila Romano y joyas de Simonetta Orsini, fue galardonada con el Premio al Corazón Solidario por su compromiso con causas sociales@photojohnnyok
Carlos Tévez y su mujer, Vanesa Mansilla, con un transparencias, blazer-capa y una cartera de Louis Vuitton. Comprometido con la causa, el DT viajó especialmente desde Córdoba, donde dirige a Talleres, para estar en la gala
Carlos Tévez y su mujer, Vanesa Mansilla, con un transparencias, blazer-capa y una cartera de Louis Vuitton. Comprometido con la causa, el DT viajó especialmente desde Córdoba, donde dirige a Talleres, para estar en la gala @photojohnnyok
Gabriela Castellani, la pareja de Cristiano Rattazzi, con una creación by Zimmermann, y Javier Iturrioz
Gabriela Castellani, la pareja de Cristiano Rattazzi, con una creación by Zimmermann, y Javier Iturrioz@photojohnnyok
Debora Plager -que estuvo a cargo de la conducción de la gala y lució un diseño de Laurencio Adot- posa acá junto con su marido, José Luis Pagano
Debora Plager -que estuvo a cargo de la conducción de la gala y lució un diseño de Laurencio Adot- posa acá junto con su marido, José Luis Pagano@photojohnnyok
Barbie Franco, con corsé de denim y sobrefalda estampada, y Fernando Burlando
Barbie Franco, con corsé de denim y sobrefalda estampada, y Fernando Burlando @photojohnnyok
Nicole Neumann asistió con su hija, Allegra Cubero. Madre e hija impactaron con looks by Laurencio Adot
Nicole Neumann asistió con su hija, Allegra Cubero. Madre e hija impactaron con looks by Laurencio Adot @photojohnnyok
Javier Iturrioz, con un traje by Zaffora; y Leo Montes, con un traje de Paul Stuart. Como siempre, engamaron sus corbatas, esta vez con modelos de Hermès
Javier Iturrioz, con un traje by Zaffora; y Leo Montes, con un traje de Paul Stuart. Como siempre, engamaron sus corbatas, esta vez con modelos de Hermès @photojohnnyok
Laurita Fernández, con un vestido de Joti Harriague; Laurencio Adot; y María Belén Ludueña, con un equipo de dos piezas sin mangas y volado de Coosy, de España
Laurita Fernández, con un vestido de Joti Harriague; Laurencio Adot; y María Belén Ludueña, con un equipo de dos piezas sin mangas y volado de Coosy, de España @photojohnnyok
Fernanda Villaverde y Muñeca Moore, ambas con creaciones de Laurencio Adot
Fernanda Villaverde y Muñeca Moore, ambas con creaciones de Laurencio Adot@photojohnnyok
Rossella Della Giovampaola, Soledad Paolini y Laurencio Adot le entregan a Elina Costantini el premio al Corazón Solidario
Rossella Della Giovampaola, Soledad Paolini y Laurencio Adot le entregan a Elina Costantini el premio al Corazón Solidario @photojohnnyok
Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata, impactó con un vestido de Balmain y tacos altísimos
Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata, impactó con un vestido de Balmain y tacos altísimos @photojohnnyok
Wanda Brenner, la hija de la actriz María Socas, posa junto con Gerard Confalonieri
Wanda Brenner, la hija de la actriz María Socas, posa junto con Gerard Confalonieri @photojohnnyok
Joe Fernández, co-conductor de la gala, junto con Luciana Vega Márquez
Joe Fernández, co-conductor de la gala, junto con Luciana Vega Márquez@photojohnnyok
Rocío Vivas, con un diseño de la última colección de Laurencio Adot
Rocío Vivas, con un diseño de la última colección de Laurencio Adot@photojohnnyok
Priscila Crivocapich y el ex de Pampita, Roberto García Moritán, enamoradísimos
Priscila Crivocapich y el ex de Pampita, Roberto García Moritán, enamoradísimos @photojohnnyok
Horacio y Soledad Paolini, con Mirtha Legrand, quien recibió el premio de Honor a la Trayectoria: “Una mujer única, incomparable, que ha marcado la televisión, la cultura y la vida de los argentinos como nadie más. Su ejemplo, su vigencia y su generosidad la han convertido en un verdadero ícono, admirada y querida a lo largo de generaciones”, dijeron.
Horacio y Soledad Paolini, con Mirtha Legrand, quien recibió el premio de Honor a la Trayectoria: “Una mujer única, incomparable, que ha marcado la televisión, la cultura y la vida de los argentinos como nadie más. Su ejemplo, su vigencia y su generosidad la han convertido en un verdadero ícono, admirada y querida a lo largo de generaciones”, dijeron. @photojohnnyok
El coleccionista Eduardo Costantini y su mujer, Elina. Él apostó fuerte en el remate: "Me gusta apoyar esta causa; lo hago por los chicos", dijo Eduardo
El coleccionista Eduardo Costantini y su mujer, Elina. Él apostó fuerte en el remate: "Me gusta apoyar esta causa; lo hago por los chicos", dijo Eduardo@photojohnnyok
Elina y Eduardo Costantini saludaron a Sergio "Kun" Agüero, quien fue con su hijo, Benjamín
Elina y Eduardo Costantini saludaron a Sergio "Kun" Agüero, quien fue con su hijo, Benjamín @photojohnnyok
Sergio "Kun" Agüero, Horacio Paolini (presidente de la fundación), Benjamín Agüero Maradona y Soledad Paolini (directora de la institución)
Sergio "Kun" Agüero, Horacio Paolini (presidente de la fundación), Benjamín Agüero Maradona y Soledad Paolini (directora de la institución) @photojohnnyok
De pie: Horacio Paolini, Carlos Tévez, Kun Agüero y Vanesa Mansilla; sentadas: Mirtha Legrand, Soledad Paolini y Rossella Della Giovampaola. Chiquita fue el alma de la fiesta y emocionó a todos con sus palabras
De pie: Horacio Paolini, Carlos Tévez, Kun Agüero y Vanesa Mansilla; sentadas: Mirtha Legrand, Soledad Paolini y Rossella Della Giovampaola. Chiquita fue el alma de la fiesta y emocionó a todos con sus palabras @photojohnnyok
Laurencio Adot y su socio Thiago Pinheiros, que son los embajadores de la Fundación Paolini, presentaron su colección verano 2026, Fly me to the Moon: 48 vestidos realizados con géneros, como gasa, organza y raso
Laurencio Adot y su socio Thiago Pinheiros, que son los embajadores de la Fundación Paolini, presentaron su colección verano 2026, Fly me to the Moon: 48 vestidos realizados con géneros, como gasa, organza y raso@photojohnnyok
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.foto: Joe Schildhorn (BFA)
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca
    1

    En Key Biscayne. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca

  2. Las hijas de qué modelos muy famosas se lucieron sobre la pasarela
    2

    Herederas fashion. Las hijas de qué modelos muy famosas se lucieron sobre la pasarela

  3. Entramos a su divertida fiesta en Nueva York con Sting y Cher como invitados especiales
    3

    Alan Faena. Entramos a su divertida fiesta en Nueva York con Sting y Cher como invitados especiales

  4. Los secretos del éxito de la nueva diosa latina que conquista Hollywood
    4

    La hija de Ricardo Arjona. Los secretos del éxito de la nueva diosa latina que conquista Hollywood

Cargando banners ...