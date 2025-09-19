En fotos. De Carlos Tévez a Eduardo Costantini, todos los invitados a una noche mágica y solidaria

Con un evento imperdible, la Fundación Paolini celebró sus seis años de trabajo solidario. Destacadas personalidades de la cultura, la moda, el deporte y los negocios, como Mirtha Legrand, Elina y Eduardo Costantini, Rossella y Patricia della Giovampaola, Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani, Javier Iturrioz y Leopoldo Montes, Sergio Kun Agüero, Carlos Tévez, Elba Marcovecchio, Nicole Neumann, Laurita Fernández, María Belén Aramburu, Belén Ludueña, Evelyn Scheild, Fernando Burlando y Barbie Franco y Teresa Calandra entre muchísimos otros dijeron presente a este encuentro que se realizó en el Alvear Icon Hotel, de Puerto Madero, y cuya misión tenía como objetivo recaudar fondos para mejorar la vida de niños en situación de vulnerabilidad. “Cada chico que ayudamos es una vida que se transforma”, expresaron Horacio y Soledad Paolini, presidente y directora de esta fundación que acompaña a hogares e instituciones que asisten a chicos que han sufrido violencia, maltrato, abuso o explotación. Bajo el lema “Una noche para soñar y ayudar”, el fin de esta edición 2025 fue recaudar fondos para el Hogar Milagros, en Billinghurst, en el partido de San Martín. Entre plato y plato (salmón curado y el plato fuerte era lomo relleno con puré), se remataron 10 perfumes realizados por el creador Bernardo Conti y 3 anillos de brillantes de Santino Joyeros. Solo con las alhajas, lograron recaudar 80 mil dólares.

Las hermanas Della Giovampaola: a la izquierda, Patricia d'Arenberg, con un diseño de Marchesa; y a la derecha, Rossella, madrina del evento, con una creación de Oscar de la Renta @photojohnnyok

Elina y Eduardo Costantini en la gala. En esta edición, la fundadora de la Semana de la Alta Costura (SAC), que lució un diseño de Camila Romano y joyas de Simonetta Orsini, fue galardonada con el Premio al Corazón Solidario por su compromiso con causas sociales @photojohnnyok

Carlos Tévez y su mujer, Vanesa Mansilla, con un transparencias, blazer-capa y una cartera de Louis Vuitton. Comprometido con la causa, el DT viajó especialmente desde Córdoba, donde dirige a Talleres, para estar en la gala @photojohnnyok

Gabriela Castellani, la pareja de Cristiano Rattazzi, con una creación by Zimmermann, y Javier Iturrioz @photojohnnyok

Debora Plager -que estuvo a cargo de la conducción de la gala y lució un diseño de Laurencio Adot- posa acá junto con su marido, José Luis Pagano @photojohnnyok

Barbie Franco, con corsé de denim y sobrefalda estampada, y Fernando Burlando @photojohnnyok

Nicole Neumann asistió con su hija, Allegra Cubero. Madre e hija impactaron con looks by Laurencio Adot @photojohnnyok

Javier Iturrioz, con un traje by Zaffora; y Leo Montes, con un traje de Paul Stuart. Como siempre, engamaron sus corbatas, esta vez con modelos de Hermès @photojohnnyok

Laurita Fernández, con un vestido de Joti Harriague; Laurencio Adot; y María Belén Ludueña, con un equipo de dos piezas sin mangas y volado de Coosy, de España @photojohnnyok

Fernanda Villaverde y Muñeca Moore, ambas con creaciones de Laurencio Adot @photojohnnyok

Rossella Della Giovampaola, Soledad Paolini y Laurencio Adot le entregan a Elina Costantini el premio al Corazón Solidario @photojohnnyok

Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata, impactó con un vestido de Balmain y tacos altísimos @photojohnnyok

Wanda Brenner, la hija de la actriz María Socas, posa junto con Gerard Confalonieri @photojohnnyok

Joe Fernández, co-conductor de la gala, junto con Luciana Vega Márquez @photojohnnyok

Rocío Vivas, con un diseño de la última colección de Laurencio Adot @photojohnnyok

Priscila Crivocapich y el ex de Pampita, Roberto García Moritán, enamoradísimos @photojohnnyok

Horacio y Soledad Paolini, con Mirtha Legrand, quien recibió el premio de Honor a la Trayectoria: “Una mujer única, incomparable, que ha marcado la televisión, la cultura y la vida de los argentinos como nadie más. Su ejemplo, su vigencia y su generosidad la han convertido en un verdadero ícono, admirada y querida a lo largo de generaciones”, dijeron. @photojohnnyok

El coleccionista Eduardo Costantini y su mujer, Elina. Él apostó fuerte en el remate: "Me gusta apoyar esta causa; lo hago por los chicos", dijo Eduardo @photojohnnyok

Elina y Eduardo Costantini saludaron a Sergio "Kun" Agüero, quien fue con su hijo, Benjamín @photojohnnyok

Sergio "Kun" Agüero, Horacio Paolini (presidente de la fundación), Benjamín Agüero Maradona y Soledad Paolini (directora de la institución) @photojohnnyok

De pie: Horacio Paolini, Carlos Tévez, Kun Agüero y Vanesa Mansilla; sentadas: Mirtha Legrand, Soledad Paolini y Rossella Della Giovampaola. Chiquita fue el alma de la fiesta y emocionó a todos con sus palabras @photojohnnyok

Laurencio Adot y su socio Thiago Pinheiros, que son los embajadores de la Fundación Paolini, presentaron su colección verano 2026, Fly me to the Moon: 48 vestidos realizados con géneros, como gasa, organza y raso @photojohnnyok