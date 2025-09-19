En fotos. De Carlos Tévez a Eduardo Costantini, todos los invitados a una noche mágica y solidaria

El martes 16, en Puerto Madero, celebridades y caras conocidas asistieron a la gala anual de la Fundación Paolini
- 2 minutos de lectura'
Con un evento imperdible, la Fundación Paolini celebró sus seis años de trabajo solidario. Destacadas personalidades de la cultura, la moda, el deporte y los negocios, como Mirtha Legrand, Elina y Eduardo Costantini, Rossella y Patricia della Giovampaola, Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani, Javier Iturrioz y Leopoldo Montes, Sergio Kun Agüero, Carlos Tévez, Elba Marcovecchio, Nicole Neumann, Laurita Fernández, María Belén Aramburu, Belén Ludueña, Evelyn Scheild, Fernando Burlando y Barbie Franco y Teresa Calandra entre muchísimos otros dijeron presente a este encuentro que se realizó en el Alvear Icon Hotel, de Puerto Madero, y cuya misión tenía como objetivo recaudar fondos para mejorar la vida de niños en situación de vulnerabilidad. “Cada chico que ayudamos es una vida que se transforma”, expresaron Horacio y Soledad Paolini, presidente y directora de esta fundación que acompaña a hogares e instituciones que asisten a chicos que han sufrido violencia, maltrato, abuso o explotación. Bajo el lema “Una noche para soñar y ayudar”, el fin de esta edición 2025 fue recaudar fondos para el Hogar Milagros, en Billinghurst, en el partido de San Martín. Entre plato y plato (salmón curado y el plato fuerte era lomo relleno con puré), se remataron 10 perfumes realizados por el creador Bernardo Conti y 3 anillos de brillantes de Santino Joyeros. Solo con las alhajas, lograron recaudar 80 mil dólares.
