¿Qué es de su vida? Carolina Peleritti dejó el bajo perfil para acompañar a su amigo Martín Churba en su primera exposición de arte

Martín Churba (55) le puso fin al sueño llamado “Tramando”, su marca de ropa con tienda de lujo en la calle Rodríguez Peña el año pasado. Pero volvió a sorprender: a galería llena, presentó “Mutación”, la muestra que marca su desembarco en el universo del arte. Esta primera exhibición consta, por un lado, de dos instalaciones de piso a techo en donde el gran protagonista es el textil, que forma parte de su ADN: textiles monocopias de 3 metros de largo por 1,80 de ancho realizadas con técnicas innovadoras de impresión. Por el otro, una obra realizada con maples de huevo, un recurso que, habitualmente, consideramos como material de descarte, pero que, bajo la mira - da de Churba, adquiere una nueva textura.

Churba y su madre, Lely Muradep. Ella fue la fundadora de Lemamu, una marca de ropa infantil.

La galería, a sala llena, durante la exitosa inauguración.

“Cosí una etapa con la otra. Uno diseña el futuro: vas decidiendo, vas eligiendo con quién te ves, adónde vas”, contó él en una entrevista reciente, en referencia a su etapa como diseñador de moda –con su socia Jésica Trosman primero y, con Tramando después– y la que se viene ahora, como creador y artista textil. El miércoles 28 de mayo, día inaugural, no hubo invitado a la Herlitzka & Co. que no haya coincido en que esas piezas únicas –que están entre lo artesanal y lo industrial, la mezcla de saberes, técnicas y soportes- reflejan un Martín Churba en estado puro.

La diseñadora Fabiana Dappiano elogió las obras de Churba.

La artista chilena Francisca Rojas [está presentando “Memorias cifradas”, una muestra que cruza arte textil, memoria ancestral y tecnología] y el coleccionista Mauro Herlitzka, dueño de la galería, que se especializa en arte moderno, conceptual y contemporáneo latinoamericano.

Carla Beretta, Marta Minujín, Alicia Herrero y Eduardo Santiere sonríen junto a Churba. “Siempre quise contar algo más que una remera o un pantalón", dijo Martín en una entrevista reciente para Conversaciones, de La Nación. Formado en Bellas Artes, el creador aseguró: "Esta obra es una sinceridad absoluta de quien fui y quien soy”.

Entre la gran cantidad de invitados, también estuvo la actriz Carola Reyna.