¿Qué le pasó? Matt Damon: revelan cómo fue el día en que el actor casi muere ahogado en casa de un amigo

“EL PAN LO SALVÓ”

Si bien suelen actuar como enemigos, Matt Damon (54) y el comediante y conductor Jimmy Kimmel (57) mantienen una gran amistad desde hace más de veinte años. En una entrevista con Variety, Kimmel reveló una anécdota que lo une al protagonista de la saga de Jason Bourne: “Matt vino a cenar a casa una noche. Preparé costillas de cerdo. Llegó tarde, tenía hambre y empezó a comer rápido. A tal punto se apuró que terminó atragantándose con un hueso. Se le quedó atascado en la garganta durante una hora y media”, agregó. El hermano de Damon también era testigo, así que Kimmel le sugirió que llevaran juntos a Matt al hospital, aunque no sólo para salvarle la vida… ¡sino para librarse de la culpa si algo le pasaba a su amigo! “Si muere en mi casa, voy a pasarme la vida en la cárcel. Jamás seré capaz de explicar lo ocurrido como algo que no sea un asesinato”, dijo entonces, aunque aplicaron una solución que aprendieron en un tutorial. “Llegamos a la conclusión de que comer trocitos de pan era la mejor forma de que la costilla bajara hasta su estómago. Podríamos decir que el pan salvó a Matt”, recordó Kimmel.

Matt y Jimmy son amigos desde hace más de veinte años Getty Images

“MI HERMANA MAYOR DIJO ‘SÍ, QUIERO’”

En un entorno bucólico y elegante, Paige Brown, hermana mayor de Millie Bobby Brown, celebró su boda. La ceremonia tuvo lugar en el exclusivo Wilderness Reserve, cerca de Yoxford (Suffolk, Inglaterra). El casamiento fue un verdadero evento familiar, donde Millie no sólo brilló como dama de honor con un strapless de gran tajo lateral, sino que también participó activamente en la organización del evento. Desde ayudar a colgar carteles que daban la bienvenida a los invitados hasta acompañar a su hermana en los momentos previos al “sí, quiero”, Millie se mostró emocionada y comprometida con cada detalle.

La protagonista de Stranger Things entra con su sobrino en brazos

La actriz compartió en redes sociales una serie de fotos entrañables y en una se la ve sonriente junto a su marido, Jake Bongiovi. La boda fue organizada por Camilla Boniek, la misma wedding planner que se ocupó del casamiento de Millie y Jake en Italia.

Los recién casados en una imagen de gran felicidad

Millie con su marido Jake Bongiovi

FIESTA Y ROMANCE EN BORA BORA

Las imágenes de ella posando a los 59 años con un sensual bikini negro recibieron de inmediato más de 75 mil “me gusta” en Instagram. Halle Berry compartió en las redes las fotos de la celebración de su cumpleaños en las paradisíacas playas de Bora Bora, junto a su pareja, el cantante y compositor Van Hunt (55). “Tenemos que crecer, pero no por eso debemos volvernos viejos”, escribió la ganadora del Oscar a sus nueve millones de seguidores. Fiel defensora de la belleza real, Berry sigue posicionándose como la nueva figura inspiradora para las mujeres, especialmente las maduras. Así la coronó la revista Forbes al ubicarla entre las cincuenta mujeres más influyentes de más de 50 años, luego de que Halle relanzara Respin, su web sobre bienestar y salud femenina durante la menopausia. “Espero estar dándoles a las mujeres la valentía de plantarse y aceptar que no tenemos que quedarnos eternamente en los 30”, dijo en una entrevista.

Halle Berry es considerada una de las mujeres mayores de 50 años más influyentes de la actualidad

Berry disfruta a pleno su gran historia de amor con Hunt, quien ya le propuso matrimonio. “No sentimos que tengamos que casarnos para validar nuestro amor, pero creo que nos casaremos, simplemente, porque al lado de todas las personas con las que me casé [la actriz dio el “sí, quiero” tres veces], él es con quien debería haberme casado”, reveló.

En Bora Bora con Van Hunt, a quien conoció en 2020 durante la pandemia

Una divertida imagen en sus vacaciones en la Polinesia francesa

