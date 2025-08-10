¿Qué se sabe de…? Alessandra Ambrosio y Esther Cañadas en Ibiza, la orgullosa tía Catherine Zeta-Jones y Anya Taylor-Joy en Hungría

MI TÍA ES FAMOSA

En una noche mágica teñida de encanto gótico, Catherine Zeta-Jones (55) volvió a conquistar la alfombra púrpura en el estreno mundial de la segunda temporada de Merlina, la exitosa serie de Netflix.

Catherine lució un sensual vestido firmado por Stéphane Rolland: de silueta halter, volados estructurados y tajo lateral, evoca la elegancia dark de su personaje, Morticia Addams, con un toque de diva clásica Getty Images - Anadolu

La actriz, que interpreta a la icónica Morticia Addams, llegó al imponente Central Hall Westminster acompañada de su sobrina Ava, quien hizo su debut en un evento de esta magnitud. Juntas posaron para los fotógrafos con complicidad y ternura, una muestra del fuerte vínculo familiar que las une. “Estoy feliz de compartir esta noche con ella. Es su primera avant-première y verla disfrutar de este mundo con tanta naturalidad me llena de orgullo”, confesó Catherine. La velada reunió al elenco de la serie, incluyendo a la protagonista, Jenna Ortega. La nueva temporada de Merlina promete más misterio, nuevos personajes y una trama aún más oscura. Y dejó claro que el estilo y la elegancia siguen siendo protagonistas dentro y fuera de la pantalla.

Junto a su sobrina Ava Getty Images - Getty Images Europe

BOMBAS FRENTE AL MAR

Diosas de la pasarela, Alessandra Ambrosio (44) y Esther Cañadas (48) se encontraron en Ibiza, donde disfrutaron del mar, de algunas fiestas y de una puesta de sol entre amigas.

El posado que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram

Y esta vez no hizo falta un desfile para que sus looks se vuelvan virales: ambas optaron por una onda boho chic, que iba perfecto con su belleza y sus cuerpos bronceados, y que les ganó miles de likes en redes sociales. Así, mientras la supermodelo brasileña –que se hizo famosísima como ángel de Victoria’s Secret y es amante de la isla desde hace muchos veranos– optó por un vestido semitransparente sobre un bikini marrón chocolate, que complementó con sombrero, cinturón con detalles turquesas, botas texanas y anteojos, la española Cañadas, quien alcanzó la cima de su carrera como protagonista del universo minimalista de Tom Ford para Gucci y en Ibiza está en “su casa”, lució un vestido largo de encaje en amarillo y azul, y botinetas. Dos estilismos muy comentados en Instagram, con el que las amigas le rindieron homenaje al pasado hippie del destino.

Amigas desde hace años, disfrutaron juntas de un atardecer ibicenco

De noche, las chicas siguieron de fiesta

SALIÓ A LAS PISTAS

Esté donde esté, Anya Taylor-Joy (29) nunca pasa inadvertida. Con su magnetismo, glamour y esa capacidad única que tiene de resignificar prendas y accesorios, la actriz dio que hablar al aparecer el primer fin de semana de agosto en Budapest, donde se corrió el Gran Premio de Hungría. Fanática desde que era chica de las carreras de F1 [este año estuvo en Silverstone y en Montecarlo], la ganadora del Golden Globe en 2021 por la exitosa serie Gambito de dama recorrió el paddock con su marido, el músico y actor Malcolm McRae (31), y con un look muy original, cuyos protagonistas fueron los pañuelos: uno, colorido, atado en su cartera; otro, con puntillas y a modo de chal; y uno plisado atado en su cabeza, tal como lo llevaban Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Grace Kelly y otras emblemáticas actrices de los años 50. Trenzas, anteojos, shorts, musculosa, ballerinas y un bolso completaban este outftit que provocó suspiros.

Anya (con shorts, trenzas y tres pañuelos). Se casó en secreto en 2022 en Nueva Orleans y, más tarde, en Venecia, en 2023 Getty Images - NurPhoto

Durante el Gran Premio de F1, en el circuito de Budapest, la actriz y su marido, Malcolm McRae, conversan con un integrante del team Ferrari Getty Images - Formula 1