Marta Luisa de Noruega. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender

La hija mayor de los reyes de Noruega compró la propiedad a poco de casarse con su primer marido, Ari Behn
La casa que Marta Luisa (53) compró a poco de casarse con su primer marido, Ari Behn [el escritor de origen danés se suicidó en 2019], lleva tres meses a la venta. Y, como aún no ha aparecido ningún interesado, la hija mayor de los reyes Harald V y Sonia de Noruega, quien no representa más a la Casa Real noruega y desde 2024 está casada con el chamán californiano Durek Verrett (50), decidió bajarle el precio: hoy, la propiedad –que está a 30 kilómetros de Oslo, la capital del país– está publicada en 18 millones de coronas (unos 1,5 millones de euros) frente a las 20 millones (1,7 millones de euros) que se pedía en mayo, cuando la inmobiliaria publicó el anuncio por primera vez.
“Estoy esperando que una nueva familia la adore tanto como nosotros. Caballos, esquí, golf y actividades al aire libre, todo en un radio de 5 minutos. La casa adora las risas de los niños, las noches de juegos, de cine, de música, las fiestas de cumpleaños, las cenas familiares y las pijamadas. Tenemos muchísimo que agradecerle a esta bella casa”, escribió en sus redes sociales la princesa. En el posteo, Leah Isadora –una de las tres hijas que Marta Luisa tuvo con Behn– dejó su comentario [“El mejor lugar”, escribió]. Y también puede leerse el de Verrett, quien consignó que iba a extrañar ese “santuario”.
