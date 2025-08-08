Harper Seven. Cuál es el gran paso que dio la menor de la familia Beckham en el mundo de la moda

Los 14 años de Harper Seven Beckham destellan luz por todos lados. Con un nuevo color de pelo, su estilo aplomado y outfits que provocan suspiros, la adolescente promete convertirse en la próxima gran revelación del equipo conformado por los fabulosos Victoria (51) y David Beckham (50). El revuelo que en el último tiempo la menor de la familia genera en las redes sociales cada vez que se muestra en eventos –como fiestas familiares, desfiles y presentaciones– no ha pasado inadvertido: ni para los coolhunters ni para la industria de la moda y de la belleza ni para sus padres. Quienes ya intuían que Harper podía ser oro en polvo, tal como ha sucedido con las carreras de sus hermanos mayores [Brooklyn (26), es chef y es dueño de Cloud23, una marca de condimentos; Romeo (22), cuyo futuro rumbeaba hacia el fútbol, ahora viró hacia la moda: acaba de firmar contrato para la agencia Safe Management; Cruz (20) está más ligado a la música] confirmaron todas sus sospechas a fines de 2024 durante el lanzamiento del cuarto perfume de Victoria: 21:50 Rêverie, cuya traducción sería ‘ensueño’.

Un vestido lencero para asistir al cumpleaños 50 de su mamá, Victoria, el año pasado, en el exclusivo club Oswald, de Londres Getty Images

En el evento, los invitados debían escribir sus sueños en una tarjeta. Escrito en imprenta y a la vista de todos, el sueño de Harper quedó colgado de la pared: “Crear una marca increíble cuando sea mayor”. Ese momento puede estar más cerca de lo que se cree. “Su confianza ha ido aumentando rápido, y es señal de que está lista para tener un momento en solitario”, aseguran. Meses atrás, consultado por HELLO!, Nick Ede, un reconocido experto inglés en marcas, pronosticó que cualquier emprendimiento que venga de la mano de Harper tendrá gran futuro: “Ella es vibrante y divertida. Además, sus padres no la presionan para que gane dinero, sino que la animan a hacer lo que le gusta; ese es el mejor camino para su marca”. Si las proyecciones de Ede son ciertas, en los próximos meses, los tutoriales de maquillaje que Harper viene compartiendo en las redes de Victoria Beckham dejarán de ser tan esporádicos como lo son ahora. Y, quizás, sea sólo el principio.

En la previa del desfile de Victoria Beckham, en el Fashion Week de París, en 2024, Harper posa debajo del nombre de su famosa madre con sus hermanos Brooklyn Cruz y su padre, David. “Está muy protegida y su familia la quiere mucho”, dicen de ella Getty Images

En los últimos meses, Harper hizo varios vivos sobre productos de beauty desde la cuenta de Victoria

LA MÁS MIMADA

Encantadora y con los pies sobre la tierra, así la describen quienes conocen a la hija menor de David y Victoria Beckham, una pareja cuyos nombres son marca registrada y que –desde los años 90– no han dejado de irradiar belleza y una capacidad única de reinvención.

Harper cuando era chiquita, pintándose los labios en el cuarto de su mamá

En 2011, cuando ella nació –en el Centro Médico Cedars Sinai, en Los Ángeles, Estados Unidos–, David, la leyenda del Manchester United, jugaba en el LA Galaxy, en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Después de protagonizar el exitazo con las Spice Girls, su madre, Victoria, había entrado en el mundo de la moda por la puerta grande: desde su debut en 2008, la chica Posh [que, en inglés, significa ‘sofisticada’] es referente del universo fashion. “El libro favorito de Victoria es Matar a un ruiseñor. Es un libro muy fuerte y apasionado, cuya autora es Harper Lee, y de ahí proviene Harper (…). Seven [el segundo nombre], siete, es el número que yo usaba en la camiseta y, en muchas culturas, es un número de la suerte”, había contado David. A pesar de la alta exposición mediática de todos los integrantes de la familia Beckham, Harper aún mantiene una vida más low profile: aún no tiene cuenta en las redes sociales y, cuando aparece en algún evento social, sus padres y hermanos ofician de amorosos guardaespaldas.

La menor de la familia tiene excelente vínculo con sus hermanos

“No es una diva exigente (…) y no está queriendo llamar la atención todo el tiempo”, dicen de ella, quien ha vivido los últimos años entre la mansión familiar en Holland Park [una casa de cuatro pisos ubicada al oeste de Londres y valuada en 30 millones de libras] y la propiedad de los Cotswolds [su valor asciende a 12 millones de libras] la última gran pasión de su padre: en su hija menor, el dueño del Inter de Miami ha encontrado su mejor compañera a la hora de trabajar en la huerta, producir miel y cuidar gallinas. Como para Victoria y David la educación de sus hijos ha sido una prioridad, Harper sólo viaja a Miami –donde también tienen otra casa– durante las vacaciones escolares.

“Estoy muy orgullosa de la jovencita fuerte, segura, amable y talentosa en la que te estás convirtiendo”, escribió Victoria en su cuenta de Instagram

De la mano de su padre, tal como habitualmente se la suele ver; acá, caminando por las calles de París, en septiembre del año pasado, con jeans, zapatillas blancas, suéter gris y el toque Harper: el bolso Jodie de Bottega Veneta en blanco, un look que causó furor Getty Images

UN BRILLO SIN LÍMITES

Harper, soltando una mariposa. Harper, cuando todavía estaba en la panza de Victoria. Harper, vestida toda de rosa, intentando posiciones de ballet. Harper, con casco, subida a la moto de su padre, David; Harper, con su uniforme de colegio, tocando la flauta. Y una reveladora: Harper, desfilando en los pasillos de su casa sobre unos tacazos de su madre. Las imágenes, publicadas la semana pasada en la cuenta de Instagram de Victoria Beckham, van acompañadas de un emotivo texto que, entre otras cosas, decía: “Estoy muy orgullosa de la jovencita fuerte, segura, amable y talentosa en la que te estás convirtiendo”.

La menor y más mimada de la familia, feliz, en el día de su cumpleaños número 14. “Feliz cumpleaños a la bella dama de papá. Para la jovencita más especial y preciosa, que es amable y hermosa por dentro y por fuera. Gracias por hacer que cada día sea más brillante para todos nosotros”, escribió David Beckham en sus redes.

A fines de 2024, durante el lanzamiento de 21:50 Rêverie, el cuarto perfume de Victoria, Harper dejó consignado su deseo

Harper ya tiene un vestidor envidiable [con una colección de artículos de lujo, desde carteras de Prada y Bottega Veneta, hasta zapatos de Gucci, pasando por alhajas de Van Cleef & Arpels y Cartier], que lo sabe aprovechar y lucir. “Lleva la moda en la sangre: es una apasionada y conocedora del tema”, confirma un amigo de la familia. De allí que, en segundos, sus looks, que son siempre acertados, se viralicen. Ejemplos sobran: como cuando combinó jean con buzo oversized con un bolso Le City mini de Balenciaga para ir a un partido de básquet con su padre en Miami; o cuando mezcló básicos como suéter gris y zapatillas blancas con la cartera Jodie de Bottega Veneta para caminar por París. Para asistir a los últimos desfiles y presentaciones de su madre como para ir a la fiesta de cumpleaños 50 de su padre, en Londres, ha optado por lucir la prenda que Victoria Beckham rescató e hizo propia: el vestido lencero, estandarte del lujo silencioso.

Crear una marca increíble figura en el ranking de sueños de Harper

Qué camino elija y qué impronta tenga el emprendimiento aún no está claro. Será cuestión de esperar un poquito más. Mientras tanto y atentos al potencial de su hija adolescente, sus padres, previsores, ya patentaron una marca con su nombre: H7B Limited.

Madre e hija, con sonrisas y atuendos de verano en negro y blanco, almuerzan a bordo de su crucero

El estilo Harper, de pies a cabeza. Hace poco, cuando cambió su color de pelo, generó un debate en las redes: ¿está queriendo marcar distancia de Victoria, que hizo del castaño su sello?