Qué se sabe de… Las cuatro hermanas explosivas que les compiten a las Kardashian, y la bella hija de Matthew McConaughey

Las llamativas hermanas Nader siguen acaparando la atención. El 10 de marzo, revolucionaron Manhattan al aparecer caminando por las calles como si hubieran salido del baño y sólo estuvieron cubiertas con burbujas de jabón. Divertidas y enfundadas en unos osados conjuntos de dos piezas con esferas de plástico transparente, Brooks (28), Mary Holland (26), Grace Ann (25) y Sarah Jane (23) provocaron un caos de tránsito mientras posaban para una publicidad de Jukebox, una marca de productos femeninos. Para los fans de los realities, las Nader –oriundas de Luisiana– son figuritas muy conocidas porque, desde agosto de 2025, protagonizan Love Thy Nader, un show emitido por las plata formas Freeform y Hulu muy al estilo Kardashian en el que revelan todos los detalles de su vida: desde sus romances y su convivencia de lujo en el SoHo hasta los pormenores de sus carreras como modelos.

Las Nader protagonizan uno de los realities más populares del momento

En una entrevista conjunta que dieron a la revista People, Brooks –que es como la Kim Kardashian del cuarteto [es la mayor y la más conocida porque, en 2023, fue tapa de Sports Illustrated y también concursó en Dancing with the Stars]– dijo: “Las cuatro siempre soñamos con mudarnos a Nueva York para perseguir los sueños. Y acá estamos: todas en nuestros ‘veintis’, trabajando, saliendo, riendo, aprendiendo y construyendo una vida que nunca podríamos haber imagina do… ¡lado a lado!”.

DOS GOTAS DE AGUA

Madre e hija, idénticas, en la alfombra roja de la gala de la revista TIME Mujer del Año, en California GettyImages

Una de blanco y la otra, de negro. Una de largo y la otra, de corto. De la mano y con una propuesta sastrera tan canchera como lúdica, posaron la modelo, diseñadora y empresaria brasileña Camila Alves (43) y Vida (16), la segunda de los tres hijos que tiene con su marido, el actor Matthew McConaughey (56). “Son dos gotas de agua”, coincidieron muchos de los 1,5 millones de seguidores de Camila, quien posteó, orgullosa en sus redes sociales, la foto de ambas en la alfombra de la gala de la revista TIME Mujer del Año, que se realizó en West Hollywood, California.

Matthew McConaughey, con Livingston (17), Vida (16) y Levi (13), los tres hijos que tiene con la modelo Camila Alves, quien, además, es dueña de Women of Today, una plataforma de salud, nutrición y estilo de vida GettyImages

No es habitual que los McConaughey –que están juntos desde 2006, se casaron 2012 y viven en su rancho de Austin, Texas– asistan a eventos con sus hijos: tratan, más bien, de preservar su intimidad. En 2024 y cuando cumplía 14 años, Matthew sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram varias fotos de su única hija mujer, quien año a año se parece cada vez más a su mamá.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Matías Salgado